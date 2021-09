Le famiglie statunitensi delle vittime dell’11 settembre cercano risposte sul coinvolgimento saudita

Le famiglie americane delle vittime degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 sperano in risposte sul coinvolgimento saudita negli incidenti che vent’anni fa hanno ucciso migliaia di persone.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden la scorsa settimana ha ordinato al Dipartimento di Giustizia e ad altre agenzie di rivedere e rilasciare alcuni documenti relativi alle indagini dell’FBI sull’11 settembre. Secondo quanto riferito, i documenti conterrebbero prove del coinvolgimento saudita negli attacchi.

Le famiglie delle vititme hanno sollecitato per anni il governo degli Stati Uniti a declassificare e rendere pubbliche maggiori informazioni sull’11 settembre, che è consistito in una serie di attacchi che hanno ucciso quasi 3.000 persone e causato danni a proprietà e infrastrutture per un valore di circa 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Funzionari statunitensi affermano che gli attacchi sono stati compiuti da 19 terroristi di al-Qaeda, 15 dei quali cittadini sauditi, ma molti esperti e ricercatori indipendenti hanno sollevato dubbi sul resoconto ufficiale.

Gli analisti indipendenti ritengono che elementi canaglia all’interno del governo degli Stati Uniti, come l’ex vicepresidente Dick Cheney, abbiano orchestrato o almeno incoraggiato gli attacchi dell’11 settembre al fine di accelerare la macchina da guerra degli Stati Uniti e far avanzare l’agenda sionista.

Il primo lotto di alcuni documenti relativi alle indagini dell’FBI sugli attacchi dell’11 settembre dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni, ha riferito The Hill sabato. Il processo segna una sorta di culmine per migliaia di famiglie che hanno perso i propri cari 20 anni fa. Hanno lottato per la trasparenza.

“Per le famiglie è come una ferita aperta che non si rimargina mai”, ha detto Terry Strada, il cui marito è morto negli attacchi ed è la presidente dell’associazione ” 9/11 Families United”. “Tuttavia la ferita aperta nel non sapere la verità e avere le informazioni nascoste, quella ferita guarirà. Quel capitolo si chiuderà dopo questo intero processo di sei mesi, se avrà successo”.

Brett Eagleson aveva 15 anni quando perse suo padre negli attacchi mortali. Ha detto che spera che la revisione di Biden possa sollevare un velo di segretezza sul ruolo dell’Arabia Saudita negli incidenti.

“Non è ancora il momento di festeggiare”, ha detto Eagleson. “Ma penso che sia un riconoscimento da parte del presidente degli Stati Uniti che abbiamo condotto questa lotta. Sta intervenendo personalmente, sta emettendo un ordine esecutivo».

“Penso che sia una vittoria in sé e per sé che il governo federale, il presidente degli Stati Uniti, riconosca che sì, ci sono documenti governativi riservati relativi alle indagini dell’FBI sul governo dell’Arabia Saudita per l’11 settembre”, ha detto.

Le successive amministrazioni statunitensi si sono rifiutate di rilasciare i documenti classificati perché, secondo quanto riferito, potrebbero esporre un potenziale collegamento tra l’Arabia Saudita e gli attacchi dell’11 settembre. Quindici dei 19 presunti attentatori dell’11 settembre erano cittadini sauditi.

Biden si è impegnato durante la campagna a declassificare e rendere pubblici alcuni documenti relativi all’indagine dell’FBI sull’11 settembre.

Diversi senatori statunitensi e legislatori della Camera hanno chiesto la divulgazione di 28 pagine che presumibilmente contengono prove del coinvolgimento saudita nel finanziamento e nel sostegno dei presunti dirottatori dell’11 settembre. Le pagine sono state estratte da un’inchiesta del Congresso del 2002 sugli attacchi dell’11 settembre 2001.

Il dottor Kevin Barrett, un accademico americano che ha studiato gli eventi dell’11 settembre dalla fine del 2003, una volta ha detto a Press TV che la ragione per cui le pagine classificate sono ancora nascoste al popolo americano e al mondo è che un’indagine su “il i collegamenti rivelati tra il governo saudita e questi elementi dei servizi di intelligence” riveleranno che 19 dirottatori sono stati effettivamente addestrati dalla CIA negli Stati Uniti.

Il ricercatore ha affermato che il documento “annienta completamente la versione ufficiale e rivela che l’11 settembre non è stato un attacco da parte di un gruppo di terroristi canaglia, ma è stata in realtà un’operazione sponsorizzata dallo stato” (inside Job).

Nota: L’Arabia Saudita ha minacciato rappresaglie contro Washington nel caso il rapporto sia reso pubblico e riveli all’opinione pubblica americana il ruolo dei sauditi nell’operazione dell’11/09. Non è un caso che le relazioni dell’Arabia Saudita con gli Stati Uniti inquesti periodo si stiano raffreddando anche a causa di questo rapporto che verrà reso pubblico.

I media occidentali hanno sempre rifiutato di pubblicare notizie circa il coinvolgimento dell’Arabia Saudita e dei servizi di intelligence USA nei fatti dell’11/09 e chiunque ha affacciato tale ipotesi veniva considerato “un complottista” dagli opinionisti dei grandi media. Adesso la verità inizia ad emergere.

