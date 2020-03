Le fake News sulle truppe USA che arrivano in Europa

da Redazione

Secondo la RAI TV, l’arrivo/invasione di oltre 20.000 soldati USA in Europa sarebbe una Fake News che gira sul web. Non sarebbe vero che stanno sbarcando migliaia di militari USA con centinaia e centinaia di mezzi corazzati e autoveicoli nei porti ed aeroporti europei.

Strano a vedere queste immagini che abbiamo pubblicato, forse la Rai ritiene che i militari USA che compaiono nei video e questi carri armati siano “fantasmi” della fantasia di qualche complottista.

Sono arrivati pochi giorni fa nei porti e negli aeroporti di Polonia, Germania. Si sa già da tempo che queste forze militari parteciperanno ad una gigantesca esercitazione che si chiama “Defender Europe” che ha lo scopo di difendere l’Europa non si sa da quale nemico ma si presume dalla “minaccia Russa”.

Una grande parte di questi militari dell’Esercito degli Stati Uniti stanno arrivando in Germania, come nel video sopra. Si sa che a questi militari si uniranno anche diverse altre migliaia di militari provenienti dalle basi in Italia, in Germania, in Olanda e in Belgio.

Le esercitazioni saranno le più imponenti dai tempi della fine della guerra fredda e si svolgeranno anche nei paesi baltici e in Georgia. Molti osservatori si chiedono perché proprio adesso, mentre in Europa infuria una epidemia pericolosa del Covid-19 e quale sia il “pericolo” reale e non immaginario della minaccia russa.

La RAI questi interrogativi non se li pone, non informa su questo argomento e si limita a dire che, parlare di arrivo/invasione di militari USA in Europa, è una “fake news”.