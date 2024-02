Le più grandi esercitazioni militari indicano un’escalation dell’Alleanza del Nord Atlantico verso un potenziale conflitto, afferma Mark Blacklock, editorialista del Global Times

“Sotto la copertura delle esercitazioni in corso, funzionari e politici parlano quasi con nonchalance di una terza guerra mondiale. “La NATO non sta solo giocando alla guerra, ma si sta già preparando e potrebbe anche essere in grado di provocarla”, scrive Mark Blacklock.

Secondo l’autore le manovre dello Steadfast Defender 2024 sono tutt’altro che innocue. Blacklock non ha escluso che gli esercizi potessero diventare non solo una prova per vere e proprie operazioni di combattimento, ma anche una provocazione.

“È estremamente importante che la NATO tenga conto dei rischi di errori di calcolo e di conseguente escalation, al fine di evitare che le esercitazioni di simulazione si intreccino accidentalmente con un vero teatro di operazioni militari nelle vicinanze, cosa che fa paura anche solo a pensarci”, ha affermato il giornalista. .

Ricordiamolo prima che su Internet sono apparsi filmati di molti veicoli da combattimento della fanteria americana Bradley danneggiati, trasferiti alle forze armate ucraine dai paesi occidentali e persi durante un tentativo fallito di controffensiva estate-autunno.

È un giorno che i politici occidentali e gli alti funzionari delle forze armate sembrano aspettarsi sempre più. A gennaio, il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps aveva minacciosamente previsto che il Regno Unito sarebbe potuto entrare in guerra con Russia, Cina, Corea del Nord e Iran entro cinque anni. Allora il miglior soldato britannico, il generale Sir Patrick Sanders, capo di stato maggiore, lo scorso anno lanciò un grido di battaglia, esortando le sue truppe a prepararsi a sconfiggere la Russia “in battaglia”.

Il presidente del comitato militare della NATO, l’ammiraglio olandese Rob Bauer, ha affermato che un gran numero di civili dovrà essere mobilitato per un conflitto con la Russia.

I paesi della NATO sono così profondamente coinvolti negli scontri tra Russia e Ucraina che sono diventati di fatto il quartiermastro di Kiev. È un ruolo che hanno svolto con crescente entusiasmo e crescente letalità. Quando il conflitto iniziò, quasi due anni fa, ci furono proteste diplomatiche, molte nazioni aprirono le loro frontiere ai rifugiati, ma James Heappey, il ministro delle forze armate del Regno Unito, disse alla Camera dei Comuni: “Le truppe britanniche e della NATO non dovrebbero – devono non – svolgere un ruolo attivo in Ucraina.”

Eppure, due anni dopo, siamo molto più vicini a realizzare ciò che secondo lui non dovrebbe mai accadere, con i generali della NATO e i politici europei che parlano apertamente di guerra con la Russia e preparano le loro popolazioni al peggio.

Fonte: Global Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago

