Le élite occidentali temono che la loro campagna diffamatoria contro l’Ungheria possa svelarsi





di Frank Furedi

“Quando ascolti attentamente i funzionari dell’UE e gli operatori delle ONG che tengono conferenze sull’Ungheria sulla democrazia, diventa evidente che considerano il loro paese obiettivo una specie di colonia”

Perché i mega media occidentali sono così preoccupati per il viaggio in Ungheria del conduttore di Fox News Tucker Carlson? Guidati dal New York Times e dal Washington Post , i principali media americani sono rimasti indignati dal fatto che Carlson abbia deciso di trasmettere dall’Ungheria la scorsa settimana, intervistando Orbán e generalmente dando una nota positiva al paese e al suo governo.



Anche BBC News ha pubblicato un articolo di commento dal titolo “Tucker Carlson: cosa sta facendo il conduttore di Fox News in Ungheria”.

A prima vista, questa vasta copertura dedicata alla denuncia di Carlson per il suo viaggio e, a sua volta, del governo ungherese, appare decisamente bizzarra. Il titolo di un articolo pubblicato da “Insider” in protesta che ‘Tucker Carlson ha fatto pubbliche relazioni per il leader autoritario dell’Ungheria, presentando il Paese come ‘più libero’ degli Stati Uniti’. Adottando un tono indignato, l’autore dell’articolo non riesce a capire come qualcuno possa avere qualcosa di buono da dire sul governo di Viktor Orbán.

Anne Applebaum, il cui odio per il governo ungherese ha una qualità sfrenata e viscerale , fa eco a questo sentimento nel media ‘”Atlantic”. Nella sua rubrica, “Turismo internazionale dispregiativo di Tucker Carlson”, afferma che Carlson e “altri conservatori che non amano l’America di oggi” hanno “felicemente assunto ruoli nella campagna di pubbliche relazioni di un autocrate”.

Da questo punto di vista, chiunque metta in dubbio le principali ipotesi dell’élite americana sull’Ungheria è colpevole di un crimine contro l’umanità. Quel pezzo dell’ Insider fa una grande eccezione all’accusa di Carlson secondo cui i media statunitensi hanno mentito sulla situazione in Ungheria. L’autore condanna anche Carlson per aver messo in discussione l’autorità di “Freedom House”, una delle ONG preferite dai media occidentali. Freedom House , che ha descritto l’Ungheria come un paese meno libero del Sudafrica, è stata dotata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal Ministero degli esteri britannico dell’autorità di decidere quali paesi sono liberi e democratici e quali no.

I critici di Carlson hanno particolarmente criticato la sua intervista con Orbán, sostenendo che questi ha dato al “leader ungherese una piattaforma mediatica per promuovere la [sua] visione del mondo e colpire i suoi critici occidentali”. È come se queste persone volessero nessuna piattaforma o spazio per il primo ministro ungherese. Non sembrano vedere l’ironia di denunciare Orbán per essere ‘autoritario’ mentre insistono che gli sia tappata la bocca e privato di una piattaforma per promuovere le sue idee.

Annullare la cultura è diventata una esigenza globale per i democratici liberisti.

Tucker Carlson & @DouglasKMurray Discuss The Left's Meltdown Over Tucker's Interview With Hungarian Prime Minister Viktor Orbán



Tucker: "Why do they get so mad? They don't like the contrast with the country they've created?" pic.twitter.com/iXJe5YzOec — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) August 7, 2021

La reazione esagerata dei media occidentali alla visita di Carlson in Ungheria è significativa. Sono chiaramente preoccupati che la guerra di propaganda che hanno combattuto con successo per screditare il governo ungherese possa essere respinta se gli americani normali riuscissero effettivamente a sentire quello che Orbán ha da dire. I media globalisti sono riusciti a stabilire un cordone sanitario intorno all’Ungheria. In effetti, questo significa che non ci possono essere due lati della situazione in Ungheria. Si deve sentire una voce sola.

Di conseguenza, la versione dei fatti dei media – che suggerisce che la democrazia è morta in Ungheria, che il suo governo è una dittatura autoritaria e che il fascismo è dietro l’angolo – è quella che gode di uno status egemonico .

Questa rappresentazione disonesta e politicamente motivata dell’Ungheria è così potente che, se qualcuno osa contestarla rischia l’accusa di servire la causa dell’autoritarismo di destra o del fascismo. Anche i commentatori delle pubblicazioni occidentali conservatrici hanno iniziato a interiorizzare questa narrativa. [Qual è il problema più grande con il conservatorismo? I conservatori. Sono dei codardi.]

Per la prima volta negli ultimi anni, un rappresentante di un’importante organizzazione mediatica ha invertito la tendenza. In effetti, le trasmissioni di Carlson dall’Ungheria minacciano di minare il cordone sanitario in tutto il paese che è stato accuratamente costruito come un problema dalle ONG globaliste e dalle organizzazioni dei mega media del sistema.

In mezzo a tutto l’indignazione della scorsa settimana c’era un palpabile senso di terrore che gli americani comuni potessero effettivamente essere d’accordo con alcune delle opinioni di Orbán. Come ha scritto un articolo del New York Times , “Per il signor Carlson, il viaggio in Ungheria è stata un’opportunità per mettere il signor Orbán, che lui ammira, sulla mappa per i suoi spettatori a casa, un pubblico conservatore che potrebbe essere aperto al tipo dell’illiberalismo promosso dal leader ungherese. Nello spettacolo di mercoledì, Carlson ha elogiato l’Ungheria come un “piccolo paese che può dare molte lezioni al resto di noi”.’

La trasmissione del dialogo tra Carlsone Orban

Il pezzo si concludeva con l’avvertimento: “Negli Stati Uniti, i telespettatori di Fox News si stanno sintonizzando: le trasmissioni di questa settimana di Tucker Carlson Tonight hanno attirato circa tre milioni di telespettatori a notte, battendo facilmente la concorrenza su CNN e MSNBC”. “E se a questi tre milioni di telespettatori piacesse quello che sentono?” — questa è la domanda che assilla l’autore di questo pezzo. Questa preoccupazione è stata espressa anche da Zack Beauchamp in “Vox” , che ha scritto che quello che “rende il pellegrinaggio di Carlson a Budapest così preoccupante” è che “l’enorme seguito dell’ospite Fox gli dà un potere insolito per impostare i termini della conversazione sulla destra”. Sembra inorridire Beauchamp che le persone saranno in grado di decidere da sole cosa pensare dell’Ungheria.

C’è molto in gioco nella guerra culturale condotta contro l’Ungheria. L’Ungheria si distingue come uno dei pochi luoghi in cui si promuovono e si sostengono attivamente i valori di civiltà tradizionali dell’Europa . Per molti aspetti, quei valori sono antitetici a quelli professati dall’establishment culturale occidentale. Eppure i sentimenti che prevalgono in Ungheria sono gli stessi che risuonano con la prospettiva di milioni di persone in tutto il mondo occidentale. Ecco perché l’Ungheria è diventata il bersaglio di tanta animosità da parte dei media globalisti.

La posta in gioco è alta anche perché l’Ungheria dovrà affrontare le elezioni generali il prossimo anno. E sembra che il popolo ungherese non sarà l’unico gruppo coinvolto nel decidere l’esito di queste elezioni. Nei prossimi mesi vedremo i leader dell’UE, il Dipartimento di Stato di Biden e una vasta rete di ONG (finanziate da Soros N.d.R.) intervenire costantemente negli affari interni dell’Ungheria. Faranno del loro meglio per delegittimare l’attuale governo e tentare di isolarlo, il tutto per fare pressione sull’elettorato ungherese affinché voti contro l’attuale regime.

Quando ascolti attentamente i funzionari dell’UE e gli operatori delle ONG che tengono conferenze sull’Ungheria sulla democrazia, diventa evidente che considerano il loro paese obiettivo una specie di colonia. Temono giustamente che se il governo di Orbán verrà rieletto, sarà un altro colpo alla loro legittimità. Il modo più efficace per minare il progetto neocoloniale contro l’Ungheria è rompere il cordone sanitario intorno a questa nazione.

Fonte: Spiked online

Traduzione: Luciano Lago