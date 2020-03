“Le elite di potere amano le crisi”

Il governo esalta la minaccia come una scusa per limitare di più le nostre libertà.

I governi amano le crisi perché quando le persone hanno paura sono più disposte a rinunciare alle libertà per le promesse che il governo si prenderà cura di loro.

Dopo l’11 settembre, ad esempio, gli americani hanno accettato la distruzione quasi totale delle loro libertà civili nelle vuote promesse di sicurezza del PATRIOT Act.

È ironico vedere gli stessi democratici che il mese scorso hanno tentato di accusare il presidente Trump per abuso di potere che chiedeva all’amministrazione di acquisire più potere e autorità in nome della lotta contro un virus che finora ha ucciso meno di 100 americani.

Dichiarando un’emergenza di pandemia venerdì, il presidente Trump ora rivendica il potere di mettere in quarantena persone sospettate di essere infettate dal virus e, come scrive Politico, “fermare e sequestrare qualsiasi aereo, treno o automobile per ostacolare la diffusione della malattia contagiosa”. Può persino chiamare i militari per isolare una città o uno stato degli Stati Uniti.

Anche le autorità statali e locali amano il panico. Il sindaco di Champaign, Illinois, ha firmato un ordine esecutivo che dichiara il potere di vietare la vendita di pistole e alcol e di tagliare gas, acqua o elettricità a qualsiasi cittadino. Il governatore dell’Ohio ha sostanzialmente chiuso il suo intero stato.

Il principale timore dell’amministrazione Trump è senza dubbio Anthony Fauci , capo del National Institute of Allergy and Malattie infettive del National Institutes of Health. Fauci è presente in tutti i media e sta rivelando false menzogne ​​per suscitare ancora più panico. Ha testimoniato al Congresso che il tasso di mortalità per il coronavirus è dieci volte quello dell’influenza stagionale, un’affermazione senza alcuna base scientifica.

Parlando nel “Face the Nation”, Fauci ha fatto del suo meglio per danneggiare ulteriormente un’economia già in fase di tracollo, affermando: “In questo momento, personalmente, io stesso, non andrei in un ristorante”. Ha spinto per la chiusura dell’intero paese per 14 giorni.

Sulla base di cosa? Di un virus che finora ha ucciso poco più di 5.000 in tutto il mondo e meno di 100 negli Stati Uniti? Al contrario, la tubercolosi, una vecchia malattia poco discussa in questi giorni, ha ucciso quasi 1,6 milioni di persone nel 2017. Come si spiega il panico per questo?

Semmai, quello che chiedono persone come Fauci e gli altri che seminano il terrore, probabilmente peggiorerà la malattia. La legge marziale che sognano lascerà le persone ammassate nelle loro case invece di andare all’aperto o in spiaggia dove il sole e l’aria fresca aiuterebbero a rafforzare l’immunità. Il panico prodotto da questi terroristi sta probabilmente aiutando a diffondere la malattia, mentre enormi folle si precipitano nei market di Walmart e Costco per l’ultimo rotolo di carta igienica.

La follia sul coronavirus non si limita ai politici e alla comunità medica. Il capo del neoconservatore Atlantic Council ha scritto un editoriale questa settimana in cui esorta la NATO a trasmettere una dichiarazione di guerra ai sensi dell’articolo 5 contro il virus COVID-19! Manderanno carri armati e droni per spazzare via questi microscopici nemici?

Le persone dovrebbero chiedersi se questa “pandemia” del coronavirus potrebbe essere una grande beffa, con l’effettivo pericolo della malattia esagerato in maniera massiccia da coloro che cercano di trarre profitto – finanziariamente o politicamente – dal panico che ne deriva.

Controlli di polizia in Spagna

Questo non significa che la malattia sia innocua. Senza dubbio le persone moriranno di coronavirus. Coloro che appartengono a categorie vulnerabili dovrebbero prendere precauzioni per limitare il rischio di esposizione. Ma abbiamo già visto questo film. Il governo esalta la minaccia come una scusa per limitare più le nostre libertà. Quando la “minaccia” è finita, tuttavia, non ci restituiscono mai le nostre libertà.

