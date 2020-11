Le elezioni americane non sono un ripristino per migliori relazioni globali

da Redazione

Una contraddizione sulle elezioni presidenziali americane è questa: nonostante tutta l’attenzione e il commento dei media in tutto il mondo, ci si aspetterebbe che il risultato presagisca forse conseguenze immense. La realtà attuale invece, è quella che ci saranno poche conseguenze apprezzabili nelle relazioni degli Stati Uniti con il resto del mondo.

Gli Stati Uniti continueranno a comportarsi come se fossero al di sopra del diritto internazionale, interferendo negli affari di altre nazioni, abusando della loro valuta fiat privilegiata in dollari e usando unilateralmente la violenza e la guerra per far rispettare i loro obiettivi geopolitici quando lo riterranno necessario.

Ogni presidente americano nel secolo scorso si è impegnato in tutte queste pratiche criminali. Come potremmo aspettarci qualche differenza con un cambio di volto in un sistema dettato dallo stesso potere corporativo? Solo quando il sistema di potere cambia radicalmente, allora potremmo aspettarci di vedere un cambiamento significativo verso il meglio.

Sembra che il contendente democratico Joe Biden abbia ottenuto abbastanza voti per conquistare la Casa Bianca contro il presidente repubblicano in carica Donald Trump. Le idiosincrasie del sistema elettorale americano fanno sì che il conteggio dei voti si trascini per diversi giorni oltre la data ufficiale delle elezioni del 3 novembre. Data la vicinanza della gara ci sarà anche una contestazione legale dei risultati, specialmente dalla campagna di Trump che a un la fase iniziale ha fatto affermazioni dubbie sulla probabile frode elettorale.

Tuttavia, come notato sopra, non importa chi alla fine vinca la Casa Bianca e venga inaugurato come 46 ° presidente il 20 gennaio. Gli ultimi quattro anni di Trump hanno ampiamente dimostrato che ogni speranza di miglioramento nelle relazioni USA-Russia è stata delusa. Trump non è stato semplicemente tenuto in ostaggio da un risveglio dei pregiudizi anti-russi della Guerra Fredda tra l’establishment di Washington. Lui ha prestato il suo tocco personale al deterioramento delle relazioni bilaterali con politiche come l’indebolimento dei negoziati sul controllo delle armi e l’attacco al commercio energetico russo con l’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream.

Folla di americani in protesta

Da parte sua, Biden ha espresso un antagonismo più veemente verso la Russia di Trump. Ci sono ragioni per diffidare di una nuova Casa Bianca e di come la politica estera americana potrebbe diventare marginalmente ancora più aggressiva.

Quello che è palesemente chiaro è quanto sia diventata amaramente polarizzata e divisiva la politica interna degli Stati Uniti. Ciò è dovuto al fallimento storico del sistema bipartitico che, nel corso dei decenni, ha lasciato intere fasce della popolazione, in particolare la classe operaia maggioritaria, alienata dalla classe politica. C’è una sfiducia e una distorsione irreparabili tra la popolazione americana e l’elite di potere. Al punto che sembrerebbe impossibile per qualsiasi vincitore nominale delle elezioni essere in grado di rappresentare un mandato popolare.

Un meccanismo collaudato e affidabile per galvanizzare è quello di “unire” le persone radunandole attorno alla bandiera contro la minaccia di un nemico straniero designato. Data la natura sempre più ingombrante e irritabile della società americana, è tanto più imperativo per la classe dirigente statunitense imporre un certo livello di coerenza al fine di ripristinare l’autorità essenziale del potere di governo. Con questa fondamentale necessità di rafforzare un senso di autorità, ci si può quindi aspettare che la politica estera americana diventi più aggressiva e militarista nei prossimi quattro anni.

Quindi qualsiasi idea che le elezioni presidenziali possano consentire una sorta di benigno ripristino delle relazioni globali degli Stati Uniti è tristemente fuori luogo.

La nave di stato statunitense è stata su una rotta accelerata per la collisione e il conflitto per molti anni, se non per decenni. Cambiare una polena di capitano sul ponte non cambierà il corso funesto che è determinato dagli interessi di potere del Big Business, di Wall Street e del complesso militare-industriale del Pentagono nella ricerca dei profitti capitalisti americani.

Truppe USA si ritirano

Detto questo, tuttavia, il resto del mondo non dovrebbe lasciare che la sua diffidenza nei confronti della cattiva condotta di Washington gli permetta di rimanere paralizzato dalle agitate ambizioni globali dell’America.

Il mondo è cambiato drasticamente dai tempi passati degli Stati Uniti quando questi erano visti come una formidabile superpotenza. Nuovi centri di potere sono emersi in un mondo multipolare, in particolare il cambio di paradigma dell’economia globale verso la Cina e l’Eurasia. La Russia e la Cina stanno consolidando costantemente la loro partnership economica strategica. Continueranno e dovrebbero continuare su questa strada di co-sviluppo con altre nazioni, e lasciare che Washington si infastidisca nei propri fallimenti.

In un modo molto reale, il resto del mondo dovrebbe smettere di prestare così tanta attenzione allo spettacolo americano. È come guardare un “reality show” che ha poche conseguenze se non indebolire l’energia dello spettatore. Meglio scendere dal proverbiale divano e andare avanti con la costruzione di un mondo reale alternativo.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago