Le due spade della Cina per fermare gli Usa

da Redazione

Il Drago continua ad avanzare a grande velocità, infuocando le due spade con cui combatte l’egemonia statunitense: quella economica e quella militare.

La terza settimana di novembre è stata firmata la Regional Comprehensive Economic Association (RCEP), che comprende 15 paesi dell’Asia-Pacifico, tra cui Giappone e Corea del Sud, ma esclusi gli Stati Uniti e la loro alleata India. Secondo gli osservatori, l’accordo di lunga data mette la Cina “in una posizione migliore per plasmare le regole commerciali della regione “.

In quei giorni, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è stato ricevuto a Tokyo e Seoul dal primo ministro giapponese Yoshihide Suga e dal primo ministro sudcoreano Moon Jae-in. L’ analista di Asia Times Andrew Salmon pone una domanda interessante: “Può una Cina stabile, sicura, assertiva ed economicamente in crescita sfruttare il Giappone e la Corea del Sud lontano da un’America caotica, autoironica e fratturata? Ti interroghi e stai vacillando finanziariamente? ».

Entrambi i Paesi, sottolinea l’analista, stanno rendendo le loro alleanze per la sicurezza con gli Stati Uniti compatibili con il fatto che la Cina, principale partner commerciale di Corea del Sud e Giappone, continua ad “espandersi in tutte le direzioni: economica, diplomatica e strategica”. La Cina riesce così a ricucire un’alleanza più che complessa, vista la storica sfiducia tra le tre nazioni più forti dell’Asia-Pacifico.

Riguardo alle controversie tra Giappone e Corea del Sud, Salmon sottolinea: “Forse nessuna ex colonia sulla terra ha più risentimento nei confronti del suo ex colonizzatore della Corea nei confronti del Giappone. Molti coreani, a cui non viene insegnato l’Olocausto a scuola, credono che la colonizzazione della penisola da parte del Giappone nel 1910-1945 sia stato uno dei più grandi crimini della storia umana “.

Questa sfiducia storica ha impedito la formazione di un’alleanza trilaterale di Washington, Tokyo e Seoul, sotto l’egemonia degli Stati Uniti. Tuttavia, dove gli Stati Uniti falliscono, la Cina sta avanzando, il che mostra dove si trovano l’iniziativa e la capacità di leadership.

A pochi giorni dalla firma di un accordo che comprende il 30% dell’economia mondiale e il 30% della popolazione mondiale, raggiungendo circa 2,2 miliardi di consumatori, il presidente Xi Jinping, a sua volta segretario generale del Comitato centrale del partito La Cina comunista e presidente della Commissione militare centrale, “ha ordinato alle forze armate di rafforzare l’addestramento in condizioni di combattimento reali e aumentare la capacità di vincere le guerre”, secondo l’agenzia Xinhua.

Xi ha chiesto ai commando un “nuovo tipo di sistema di addestramento militare” per migliorare la capacità di “operazioni integrate e congiunte, aumentare la conoscenza scientifica e tecnologica di ufficiali e soldati e applicare nuove armi e nuovi punti di forza nell’addestramento. ». L’ obiettivo della Cina è sviluppare le forze armate in “un esercito di livello mondiale”.

Parte di questo crescente dispiegamento militare è l’aereo Xian H-20, il nuovo bombardiere stealth cinese con il quale potrebbe colpire la base di Guam e persino le Hawaii, poiché “progettato per penetrare nelle difese antiaeree e lanciare devastanti cariche nucleari”. riporta Asia Times .

Super bombardiere cinese Xiang -X 20

Un rapporto del Pentagono rivelato da The Sun e analizzato da Asia Times , tra gli altri, sostiene che il nuovo bombardiere strategico “darebbe alla Cina una capacità di proiezione di potenza veramente intercontinentale” in quanto avrà un’autonomia di 12.000 chilometri e un carico utile. 45 tonnellate. L’attentatore strategico, le cui caratteristiche sono “misteriose” per l’Occidente, doveva fare la sua prima apparizione pubblica allo Zhuhai Airshow annullato quest’anno.

Per la pubblicazione The National Interest , l’H-20 “potrebbe alterare il calcolo strategico tra Stati Uniti e Cina esponendo le basi e le flotte statunitensi in tutto il Pacifico a attacchi aerei a sorpresa”. L’H-20 è l’erede dell’H-6, un bombardiere strategico bimotore, fabbricato in Cina su licenza del bombardiere sovietico Tupolev Tu-16, dalla fine degli anni ’50.

L’aeronautica militare cinese, secondo la pubblicazione, “vuole un bombardiere strategico che possa operare all’interno della terza catena, conosciuta anche come l’area che inizia con le Isole Aleutine e si estende oltre le Hawaii”. Sebbene non ci siano ancora immagini dell’H-20, è noto che ha un design della fusoliera che ricorda altri bombardieri di nuova generazione, come il B-21 Raider e il russo PAK DA.

Ciò che colpisce è, ancora una volta, la velocità di sviluppo della Cina. Mentre il B-21 Raider di Northrop Grumman sarebbe pronto entro il 2025 e il PAK DA di Sukhoi potrebbe essere consegnato tra il 2025 e il 2030, si stima che “l’H-20 entrerà in produzione in serie a metà degli anni ’20”, sebbene “Quest’anno potrebbe fare il suo debutto”, secondo il South China Morning Post citato dall’analista Mark Episkopos di The National Interest .

L’H-20 costruito dalla Xi’an Aircraft Industrial Corporation, “viaggerà a velocità subsoniche, dando priorità alle capacità di furtività e penetrazione profonda” e “sarà caratterizzato da un formidabile pacchetto di contromisure elettroniche” come stabilito dalla dottrina. combattente dell’aviazione cinese.

Come si può vedere, sia i vantaggi economici che le alleanze commerciali, così come i vantaggi militari degli Stati Uniti, vengono ridotti dall’impressionante crescita qualitativa del Drago che segue un copione strategico progettato molto tempo fa.

La firma dell’RCEP mostra che la sua economia è abbastanza potente da promuovere l’integrazione regionale , attirando avversari come il Giappone e l’Australia nella sua orbita commerciale.

Cina armata navale

Il dispiegamento di nuove armi, come lo Xian H-20, così come un significativo sviluppo della sua flotta di sottomarini e portaerei e dei suoi missili a lungo e medio raggio, ha messo sia le basi statunitensi che quelle statunitensi nel mirino delle sue forze armate. e i loro gruppi di attacco attorno alle portaerei. La superiorità americana si sta dissolvendo a una velocità allarmante per il Pentagono.

Lo fa, tuttavia, per ragioni interne piuttosto che esterne. Un nuovo rapporto del Congressional Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti, pubblicato da Military Watch, rivela che il tasso di capacità di missione dell’aeronautica militare è in calo dal 2011, a causa dei suoi elevati requisiti di manutenzione e carenza di pezzi di ricambio. Solo tre classi di aerei da combattimento, su diverse dozzine, superano la capacità determinata dal Pentagono.

Il rapporto stima che il bombardiere strategico B-1B oggi abbia una capacità di missione inferiore al 10%, “a causa dell’età e della complessità del progetto”. Il problema è che neanche la sua sostituzione, il B-21 (al costo di 550 milioni di dollari per unità), sarà di facile manutenzione. Per chi sono adatti aerei molto costosi con alti costi di manutenzione se non il complesso militare-industriale che sta ancora una volta guadagnando spazio nel governo di Joe Biden?

Ma ecco il paradosso: né l’aggressività di Donald Trump, né il presunto stile negoziale di Biden, possono fermare il declino dell’America . Questo è il problema di fondo che porta la Casa Bianca ad oscillare tra gli estremi del negoziato di guerra, che finisce per screditare la politica estera dell’ex superpotenza.

Fonte: Sputnik news

Traduzione:Gerard Trousson