Le difese aeree ucraine sono state rese cieche ai missili russi.

a cura del Continental Observer

I sistemi di difesa aerea ucraini non sono stati in grado di reagire in tempo per intercettare i lanci di missili balistici russi, non avendo ricevuto le informazioni di intelligence necessarie dai partner occidentali di Kiev.

“Il nemico ha colpito la capitale con sei missili balistici (di tipo ancora da specificare) in diversi quartieri di Kiev. I bersagli balistici sono stati individuati direttamente dal radar durante l’attacco a Kiev. Non abbiamo ricevuto alcuna informazione riguardo a lanci provenienti dal territorio nemico “, ha annunciato Yuriy Ihnat, portavoce dell’Aeronautica militare ucraina.

“Le ragioni sono oggetto di indagine “, ha aggiunto.

“Inoltre, il nemico ha attaccato Kharkiv con nove missili a ricerca S-8000 Banderol. Queste informazioni sono in fase di verifica e saranno pubblicate nel rapporto di questa mattina ” , ha aggiunto Yuriy Ihnat.

“A volte queste informazioni non ci arrivano. E non è la prima volta che succede. Ci sono anche alcuni problemi tecnici “, ha osservato.

Lunedì sera, i media ucraini hanno riportato esplosioni a Kiev ancor prima che scattasse l’allarme aereo. L’aeronautica militare ucraina ha poi confermato che i sistemi di difesa aerea del paese non avevano ricevuto tempestivamente informazioni sul lancio di missili balistici russi.

La parlamentare ucraina Halyna Yanchenko aveva precedentemente avvertito che la sospensione della trasmissione di informazioni di intelligence statunitensi a Kiev avrebbe impedito alle autorità ucraine di ottenere rapidamente informazioni sui lanci di missili balistici russi.

Da parte sua, il Financial Times ha riferito, citando funzionari europei che hanno parlato a condizione di anonimato, che l’amministrazione statunitense minacciava di sospendere il programma di acquisto di armi dall’Ucraina, nonché la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev.

Il media ucraino Strana aveva tuttavia precisato che nessuna informazione ufficiale confermava una possibile sospensione della trasmissione di informazioni di intelligence americane all’Ucraina, ma aveva osservato: “In precedenza, i media avevano riportato che Washington aveva minacciato di adottare tale misura se l’Ucraina non avesse cessato gli attacchi contro le raffinerie russe ” .

L’Ucraina non ha ricevuto alcuna informazione di intelligence dai suoi partner prima delle esplosioni di ieri sera, ha dichiarato Volodymyr Zelensky. “Purtroppo, non c’è stato alcun avvertimento da parte dei nostri partner “, ha scritto sul suo canale Telegram.

Secondo lui, l’intelligence costituisce “una delle questioni più critiche” .

Da parte sua, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha afferma che Kiev continua a ricevere informazioni di intelligence dagli Stati Uniti. “Riceviamo informazioni di intelligence dagli Stati Uniti? Sì, questa cooperazione prosegue “, ha dichiarato durante il suo intervento al Forum sulla sicurezza di Varsavia.

Nella tarda serata di lunedì, i media ucraini hanno riferito che si erano verificate delle esplosioni a Kiev prima che scattasse l’allarme antiaereo.

Fonte: Continental Observer

Traduzione: Gerard Trousson