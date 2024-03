LE DIFESE AEREE RUSSE INTERCETTANO DRONI, RAZZI E MISSILI BALISTICI SU BELGOROD (VIDEO)

Le forze di Kiev continuano a lanciare attacchi contro la regione russa di Belgorod in quello che sembra essere un tentativo di terrorizzare i civili.

Il 16 marzo, il Ministero della Difesa russo ha annunciato in tre dichiarazioni separate che le difese aeree avevano intercettato sei droni suicidi ucraini, otto razzi di artiglieria RM-70 da 122 mm e un missile balistico tattico Tochka-U su Belgorod.

Secondo i video pubblicati sui social media, gli attacchi ucraini hanno causato lievi danni alle proprietà civili nella regione.

Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha detto in un post sul suo canale Telegram che due civili, un uomo e una donna, sono rimasti uccisi nell’attacco. Almeno altri tre civili sono rimasti feriti, tra cui un bambino.

“Purtroppo sono morte due persone: un uomo e una donna. L’uomo era alla guida di un camion quando è stato colpito da una granata, dopodiché l’auto si è schiantata contro un autobus passeggeri. I residenti non sono rimasti feriti. Un’altra donna è morta in una cooperativa di garage, dove lei e suo figlio erano venuti a dare da mangiare ai cani. Purtroppo la donna è morta sul colpo. I medici stanno lottando per la vita di suo figlio: il ragazzo ha ferite da schegge sulla parte posteriore della testa, sulla spalla e sul petto”, ha detto il governatore.



“Altri due uomini hanno riportato ferite alla testa chiuse. Le loro condizioni sono valutate soddisfacenti. Tutte le vittime sono state portate all’ospedale cittadino numero 2 di Belgorod, dove i medici hanno fornito loro tutte le cure mediche necessarie”, ha aggiunto.

Da più di una settimana il regime di Kiev lancia attacchi quotidiani contro Belgorod e dal 12 marzo le sue forze tentano di infiltrarsi nella regione.

Nei giorni scorsi centinaia di soldati ucraini sono stati eliminati dalle forze militari e di sicurezza russe al confine che separa la regione e la vicina Kursk dall’Ucraina. Sono stati distrutti anche dozzine di equipaggiamenti militari, tra cui veicoli da combattimento di fanteria di fabbricazione occidentale, mezzi corazzati da trasporto truppe e obici semoventi.

Lo scopo dei ripetuti attacchi dell’Ucraina a Belgorod sembra essere quello di terrorizzare i civili e disturbare le elezioni presidenziali russe.

Anche il regime di Kiev vede gli attacchi al territorio russo come un modo per compensare le recenti pesanti perdite e sconfitte sul campo di battaglia.

Nota: E’ fuori dubbio che, se il regime di Kiev riceverà altre armi a lungo raggio dai paesi occidentali, come i missili Taurus dalla Germania, questi serviranno a colpire obiettivi civili nel territorio russo in profondità. In tal caso la rappresaglia russa sarà diretta non soltanto sull’Ucraina ma anche sugli sponsor occidentali che forniscono tali armi all’Ucraina, consapevoli dell’uso a cui sono destinate. L’avviso è stato già dato dalle massime autorità russe ma non è chiaro se sia stato recepito.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago