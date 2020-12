Le democrazie non iniziano le guerre. Ma i democratici lo fanno

da Redazione

Philip Giraldi

Potrebbe essere stato il presidente Bill Clinton a giustificare una volta la sua distruzione dei Balcani osservando che l’interventismo liberale per realizzare un cambio di regime è una buona cosa perché “le democrazie non iniziano guerre con altre democrazie”. O potrebbe essere stato George W. Bush a parlare dell’Iraq o addirittura Barack Obama che giustificava la sua distruzione della Libia o i suoi interventi relativi alla Siria e all’Ucraina. Il principio è lo stesso quando l’unica superpotenza del mondo decide di far girare il suo peso militare.

L’idea che le democrazie pluralistiche siano in qualche modo meno inclini ad andare in guerra esiste in realtà da un paio di secoli ed è stata elaborata per la prima volta da Immanuel Kant in un saggio intitolato “Pace perpetua” pubblicato nel 1795. Kant potrebbe essere stato coinvolgente in un certo senso, come la repubblica francese relativamente liberale, il “Direttorio”, si stava preparando a invadere l’Italia per diffondere la rivoluzione. La presunzione che le “democrazie” siano in qualche modo più pacifiche di altre forme di governo si basa sul principio che in teoria è più difficile convincere un’intera nazione dell’opportunità di iniziare un conflitto armato rispetto a ciò che accade in una monarchia in cui un solo uomo o la donna deve essere persuaso di questo.

La rivoluzione americana, che ha preceduto Kant, chiaramente non è stata combattuta in base al principio che i re sono inclini a iniziare le guerre mentre le repubbliche no, e, in effetti, gli Stati Uniti “repubblicani” sono stati quasi sempre impegnati in ciò che la maggior parte degli osservatori considererebbe essere guerre nel corso della sua storia. E una rassegna della storia delle guerre europee degli ultimi duecento anni suggerisce che è anche troppo semplice suggerire che le democrazie evitino di combattersi a vicenda.

Dopotutto, ci sono molti diversi tipi di governo, la maggior parte con costituzioni, molte delle quali sono abbastanza politicamente liberali anche se sono guidate da un monarca o da un’oligarchia. Si sono trovati su fronti diversi nei conflitti che hanno tormentato l’Europa dai tempi di Napoleone.

E le guerre sono spesso popolari, testimonia le file di giovani entusiasti che si allineavano per arruolarsi quando la Triplice Intesa affrontò tedeschi e austriaci per iniziare la prima guerra mondiale. Quindi, la guerra potrebbe essere meno probabile tra le democrazie consolidate, ma si dovrebbe ammettere che gli stessi interessi nazionali che guidano una dittatura possono ugualmente avere un impatto su una forma di governo più pluralistica, in particolare se i media “il territorio delle bugie” è in gioco.

Si ricorda come la catena di giornali Hearst abbia creato la falsa narrativa che ha portato alla prima grande impresa imperiale all’estero degli Stati Uniti, la guerra ispano-americana. Più recentemente, i media mainstream negli Stati Uniti hanno sostenuto la disastrosa invasione dell’Iraq, la destabilizzazione della Siria e il cambio di regime in Ucraina, Afghanistan e Libia.

Così ora noi americani abbiamo l’ultimo regime liberal-democratico che sta per riprendere il potere, forse con una maggioranza in entrambe le camere del Congresso per sostenere la presidenza. Ma manca qualcosa in quanto i Democratici in campagna elettorale non hanno mai parlato di un dividendo di pace, e ora che stanno restituendo le onde radio sono notevoli i senatori come Mark Warner che chiedono se il presunto hackeraggio russo dei computer statunitensi è un “atto di guerra?” Il senatore Dick Durbin non ha dubbi sulla questione, dopo averla dichiarata “praticamente una dichiarazione di guerra”.

E Joe Biden sembra essere a bordo, considerando la punizione per Mosca. Stiamo per sperimentare Russiagate dappertutto? In effetti, la belligeranza non è esclusiva di Donald Trump e Mike Pompeo. La guerra è nell’aria e la grande maggioranza del Partito Democratico ha recentemente votato per il rigonfio “National Defense Authorization Act” (NDAA), sostenendo una politica di dominio militare globale degli Stati Uniti per il prossimo futuro. Se sei un americano che vorrebbe vedere l’assicurazione sanitaria nazionale, on una grande maggioranza tra i democratici, lascia perdere!

Soldati USA in Afghanistan

Ma più precisamente, i Democratici hanno una storia peggiore rispetto ai Repubblicani quando si tratta di iniziare guerre inutili. Donald Trump ha sottolineato il punto di denunciare “guerre stupide” quando era in corsa per le elezioni ed è tornato su quel tema anche nelle ultime settimane, anche se ha fatto abbastanza poco per mettere in pratica ciò che predicava fino a quando non fu troppo tardi e troppo poco. Clinton notoriamente è intervenuto nei Balcani e ha bombardato una fabbrica di prodotti farmaceutici in Sudan e un gruppo di tende in Afghanistan per distogliere l’attenzione dalla sua relazione con Monica Lewinsky.

Il suo segretario di Stato Madeleine Albright pensava che la morte di 500.000 bambini iracheni a causa delle sanzioni statunitensi fosse “valsa la pena”. Barack Obama ha cercato di distruggere la Siria, è intervenuto in Ucraina ed è riuscito a trasformare la Libia in un pasticcio ingovernabile compilando una “lista di uccisioni” e assassinando con la mano degli Stati Uniti

Se vuoi tornare più indietro, Woodrow Wilson coinvolse gli Stati Uniti nella prima guerra mondiale mentre Franklin D. Roosevelt si convinse all’ingresso dell’America nella seconda guerra mondiale. Il successore di FDR, Harry Truman, lanciò due bombe atomiche su obiettivi civili in Giappone, uccidendo fino a 200.000 civili innocenti. Il Giappone si stava preparando alla resa, cosa che era nota alla Casa Bianca e al Pentagono, rendendo il primo uso di armi nucleari completamente inutile e lo si potrebbe definire un “crimine di guerra”.

Truman è stato coinvolto anche in Corea e John F. Kennedy ha avviato l’intervento in Vietnam, anche se ci sono indicazioni che avesse intenzione di ritirarsi da esso quando è stato ucciso. L’unico presidente democratico che non è riuscito a iniziare una o più guerre è stato il tanto denigrato Jimmy Carter.

Forze speciali USA in Siria salvano i terroristi

Quindi, è il turno di Joe Biden al volante. Bisogna mettere in discussione la filosofia di governo che porta con sé poiché non ha mai trovato una guerra che non ha sostenuto e molte delle sue scelte di governo sono innegabilmente intransigenti su ciò a cui si riferiscono come sicurezza nazionale. Le lobby stanno anche facendo pressione su Biden perché faccia la “cosa giusta”, che per loro è continuare una politica estera interventista.

Non sorprende che la Fondazione israeliana per le Democrazie della Difesa (FDD) abbia pubblicato una raccolta di saggi dal titolo “Difendere in avanti: proteggere l’America proiettando la potenza militare all’estero”. Se a questo punto si dovesse scommettere sul “difendere in avanti”, questa sarà la costante dell’amministrazione Biden. E oh, a proposito, poiché le democrazie non entrano in guerra con le democrazie, O almeno è così che verrà raccontata la storia.

Strategic Culture.org

Traduzione: Luciano Lago