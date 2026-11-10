Le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno concluso la prima giornata di negoziati

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti), 10 novembre — RIA Novosti. I rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev hanno concluso la prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi.

La riunione a porte chiuse è iniziata alle 12:12 ora locale ed è durata quasi quattro ore, con una breve pausa. Secondo una fonte di RIA Novosti appartenente al team negoziale, le delegazioni russa e ucraina hanno comunicato in russo.

All’inizio dei colloqui, il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha espresso la speranza che si possa arrivare a progressi verso una soluzione pacifica. Nel frattempo, l’inviato presidenziale statunitense Jared Kushner ha manifestato l’intenzione di discutere non solo la fine del conflitto, ma anche la futura architettura di sicurezza in Europa.

Come ha sottolineato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, il formato prevede negoziati esclusivamente tra tre parti. Pertanto, ha affermato, lo scopo della visita dei rappresentanti europei, giunti anch’essi negli Emirati Arabi Uniti, rimane poco chiaro.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che i colloqui sono stati produttivi, ma che resta ancora molto lavoro da fare.

La delegazione ucraina comprende: il capo del Servizio di intelligence estera Rustem Umerov, il capo dell’ufficio di Volodymyr Zelenskyy Kyrylo Budanov*, il suo vice Serhiy Kyslytsya, il presidente del gruppo parlamentare “Servitore del Popolo” David Arakhamia, il vice capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa Vadym Skibitsky e l’ex capo di stato maggiore delle forze armate ucraine Andriy Gnatov.

Alla riunione partecipano, per la parte statunitense, anche l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il Comandante Supremo delle Forze Alleate della NATO in Europa, Alexus Grinkevich.

L’ultima volta che si sono svolti negoziati in questo formato è stato all’inizio di febbraio.

* Incluso nella lista dei terroristi e degli estremisti in Russia.

Fonte: https://ria.ru/20261110/ssha-2130664387.html

Revisione della traduzione di Eliseo Bertolasi