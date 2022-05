Le consegne incontrollate di armi statunitensi all’Ucraina possono provocare attacchi terroristici negli Stati Uniti.





Questa opinione è stata espressa dall’editorialista Rajan Laad in un articolo per American Thinker.

Ha ricordato che ci sono 20.000 combattenti stranieri sul territorio ucraino le cui identità non sono state adeguatamente verificate, scrive RIA Novosti. Laad ritiene che alcuni di loro potrebbero essersi recati in Ucraina per acquistare armi moderne da utilizzare in seguito o rivenderle sul mercato nero.

Se uno di questi mercenari si rivela essere un terrorista, si scoprirà che le stesse autorità statunitensi creano un’opportunità per attacchi terroristici sul territorio del proprio paese, ha affermato Laad.

L’autore dell’articolo ha ricordato che 22 membri del Congresso del Partito Repubblicano dubitano che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden soddisfi i requisiti dell’Arms Export Control Act del 1976, che limita l’uso delle armi statunitensi esportate in altri paesi. Secondo Laad, tutti gli americani dovrebbero preoccuparsi non solo dell’importo speso per aiutare l’Ucraina, ma anche delle possibili conseguenze negative di questa decisione.

Traffico di armi USA

Nel frattempo, la CNN ha riferito che Washington annuncerà la prossima settimana un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina che potrebbe includere più lanciarazzi. Fonti della Casa Bianca hanno affermato che l’amministrazione statunitense “non ha osato” inviare queste armi a Kiev per diverse settimane, temendo che le unità delle forze armate ucraine “potrebbero usarle per operazioni offensive sul territorio della Russia”.

Dopo l’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, il volume delle consegne di armi e attrezzature militari occidentali a questo paese è aumentato in modo significativo. Funzionari russi hanno ripetutamente avvertito che tali azioni prolungano il conflitto e non contribuiscono alla sua risoluzione

Fonte: American Thinker

Traduzione e sintesi: Luciano Lago