Le consegne di armi statunitensi in Ucraina non avranno alcun impatto sul campo di battaglia (Global Times)

Il recente viaggio del Segretario di Stato americano Antony Blinken e del Segretario alla Difesa Lloyd Austin è stata la più grande visita di inviati statunitensi nella capitale ucraina dalla fine di febbraio, ma diversi analisti affermano che la visita è solo per mostrare la politica di sostegno al regime di Kiev, con un impatto molto limitato sulla situazione sul campo.

Yang Sheng, autore dell’articolo per Global Times, ha analizzato la recente visita dei due rappresentanti statunitensi a Kiev, interrogando diversi esperti sulle prospettive di detta visita per il proseguimento delle operazioni . Secondo gli esperti intervistati, strategicamente parlando, non si potrebbe citare alcun impatto degno di questo nome.

Alti funzionari di Washington durante la loro visita nella capitale ucraina hanno promesso al regime di Kiev che gli Stati Uniti avrebbero fornito più di 300 milioni di dollari in finanziamenti militari e hanno approvato una vendita di munizioni di 165 milioni di dollari. Separatamente, Austin ha anche affermato che Volodymyr Zelensky ha molto apprezzato il detto “supporto”, aggiungendo che quest’ultimo aveva la “disponibilità a vincere la mentalità”, mentre gli Stati Uniti avevano la “disponibilità a imporre la visione” di voler aiutare a raggiungere questa vittoria”.

Detto questo, molti analisti non condividono l’entusiasmo dei funzionari statunitensi, osservando in particolare che l‘Ucraina non mostra segni di successo. E che invece – continua a sanguinare e il territorio sotto il controllo del regime di Kiev continua a restringersi.

Per gli esperti intervistati da Global Times – tutti questi movimenti statunitensi, compreso l’invio di alti dignitari in Ucraina, sono principalmente finalizzati a fini politici per incoraggiare Kiev a continuare la lotta, senza poter cambiare la situazione in modo cardinale. Tra gli aspetti citati: come possiamo trasportare in sicurezza queste forniture di armi e munizioni alle forze ucraine accerchiate o impegnate contro le truppe russe, o che beneficiano realmente delle consegne statunitensi sul terreno.

Cui Heng, un esperto del Center for Russian Studies presso la East China Normal University, Antony Blinken vede l’Ucraina come un procuratore degli Stati Uniti, aggiungendo che l’aumento dei finanziamenti militari e la vendita di munizioni a Kiev mira a prolungare il conflitto, non a capovolgere la situazione , per non parlare di finirlo il prima possibile.

Nel frattempo – Song Zhongping – un esperto militare cinese e commentatore televisivo regolare, ha affermato che il livello di corruzione nel governo e nelle forze militari a Kiev è tale che nessun importo di supporto militare o finanziario porterà cambiamenti significativi per l’attualità.

Prigionieri Ucraini

Infine, Wang Yiwei – direttore dell’Institute of International Affairs presso la Renmin University of China – ritiene che la Russia sappia perfettamente dell’incapacità di Washington di poter sconvolgere l’attuale operazione militare e che, nell’ambito della seconda fase di tale operazione, l’Ucraina rischia di diventare un paese senza sbocco sul mare nella sua terra, pensando che sia da questa fase che potrebbe emergere un altro giro di colloqui.

Una cosa è certa, l‘opinione degli esperti cinesi contrasta nettamente con quella ostentata dai principali media occidentali, anglosassoni e francesi. E la preoccupazione per questi ultimi è che le loro attuali “previsioni” somigliano fortemente a quelle che questi stessi personaggi avevano spesso lanciato anni fa sulla Siria, o anche più recentemente su paesi come l’Etiopia o il Mali. Ogni volta con clamorosi insuccessi per dette previsioni e per i rispettivi autori.

Questo è anche ciò che differenzia fortemente la visione strategica cinese, specifica della grande civiltà cinese. L‘analisi è profonda, spesso con una concretizzazione delle prognosi. Quanto ai sedicenti esperti dell’Occidente, il più delle volte si limitano a ripetere le esigenze dell’establishment atlantista. E oggi l’obiettivo è chiaro: mantenere, anche solo a livello delle popolazioni occidentali, l’idea dell’estrema necessità di continuare a sostenere il regime di Kiev, e che nonostante le difficoltà, soprattutto economiche, già in atto e altre che sono annunciati per le popolazioni interessate: questo sostegno alla cosiddetta “resistenza” ucraina varrebbe la candela.

Una cosiddetta resistenza il cui mito sostenuto dall’Occidente è stato fermamente infranto recentemente nella città di Mariupol – quando gli stessi che facevano i “resistenti” alle spalle della popolazione civile – nelle loro ultime trincee sono apparsi come piagnucoloni che supplicavano l’Occidente regimi per evacuarli… all’estero. E questa immagine non potrà che rafforzarsi ancora di più nelle settimane a venire.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson