Le bugie statunitensi e israeliane sul “centro di comando” dell’ospedale Al-Shifa sono screditate

di André Damon

Per settimane Israele ha sostenuto che l’ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, veniva utilizzato come centro di comando militare per giustificare un implacabile bombardamento dell’ospedale che ha ucciso decine di persone e ha impedito ai feriti di raggiungere l’ospedale, di entrare o di uscire. come parte di una serie di eclatanti crimini di guerra.

Ammettendo che non c’erano ostaggi all’interno dell’ospedale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato giovedì: ” Avevamo forti indicazioni che loro [gli ostaggi] fossero trattenuti nell’ospedale di Shifa. Se erano lì, venivano portati via ”.

In un messaggio pubblicato il 27 ottobre in poi Il messaggio era accompagnato da un’animazione che mostrava un vasto complesso, che si estende per centinaia di metri, sotto l’ospedale. Le affermazioni di Israele sono state ribadite più volte da funzionari della Casa Bianca, del Pentagono e del Dipartimento di Stato.

Questa immagine tratta da un video rilasciato dalle Forze di Difesa Israeliane, mercoledì 15 novembre 2023, mostra alcuni fucili che secondo l’IDF sono stati trovati nel centro MRI dell’ospedale Al-Shifa nella città di Gaza. [AP Photo/Forze di difesa israeliane tramite AP]

Martedì, il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby ha detto: ” Abbiamo informazioni che Hamas e la Jihad islamica palestinese stanno utilizzando alcuni ospedali nella Striscia di Gaza, incluso Al-Shifa, e i tunnel situati sottostanti per nascondere e sostenere le loro operazioni militari e per tenere ostaggi .”

Biden ha ribadito giovedì questa affermazione infondata, dicendo: “ Ecco la situazione: Hamas sta commettendo il primo crimine di guerra nascondendo il suo quartier generale e le sue forze armate sotto un ospedale. E questo è un dato di fatto ”.

Alla domanda di un giornalista di ” dettagliarci che tipo di prove gli Stati Uniti hanno, visto che Hamas avrebbe un centro di comando sotto l’ospedale Al-Shifa “, Biden ha risposto: ” No, non posso dirlo. Non te lo dirò .”

Mercoledì, l’IDF ha pubblicato un video che mostrava una mezza dozzina di fucili d’assalto, due giubbotti antiproiettile e un computer che, a quanto si dice, erano nascosti dietro una macchina per la risonanza magnetica ad Al-Shifa. Non è stato fatto alcun tentativo di spiegare perché una macchina per la risonanza magnetica, con il suo potente campo magnetico, non lanciasse armi da fuoco attraverso la stanza mentre era in funzione.

Le “prove” fornite da Israele erano così inconsistenti che perfino il governo degli Stati Uniti non ha avuto la vergogna di sostenerle.

Giovedì, in una conferenza stampa, la corrispondente di Al Jazeera Patty Culhane ha chiesto alla portavoce del Pentagono Sabrina Singh: ” Quindi stai dicendo che il video di un laptop sfocato, con un giubbotto antiproiettile, una manciata di fucili – questo conferma quello che hai detto, che Hamas opera nell’ospedale ? »

A questo, Singh ha risposto: “ Hamas utilizza – l’ospedale Shifa è uno di questi – gli ospedali di Gaza per compiere azioni terroristiche ”.

Culhane ha chiesto: “ Esiste un video a supporto di questa affermazione? ”, al che Singh ha risposto: “ Lascio le cose come stanno ”.

Più tardi giovedì, dopo aver perquisito l’area dell’ospedale per due giorni, l’IDF ha affermato di aver trovato un veicolo carico di fucili d’assalto e un’apertura che conduceva a una struttura sotterranea nell’area dell’ospedale.

Negli anni ’80, lo stesso Israele aveva intrapreso una ristrutturazione dell’ospedale, includendo quello che Haaretz notò essere un ” grande seminterrato di cemento che ospitava la lavanderia dell’ospedale e vari dipartimenti amministrativi “.

Dall’inizio dell’assalto israeliano a Gaza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha documentato almeno 137 attacchi contro strutture sanitarie, provocando 521 morti e 686 feriti, inclusi 16 morti e 38 feriti tra gli operatori sanitari.

La situazione umanitaria a Gaza è disastrosa, in un contesto di fame e disidratazione di massa. Giovedì ha segnato il quinto giorno consecutivo senza aggiornamenti sul bilancio delle vittime, che venerdì è stato di oltre 11.078, tra cui 4.506 bambini e 3.027 donne. Le Nazioni Unite hanno attribuito la mancanza di segnalazioni al ” crollo dei servizi e delle comunicazioni negli ospedali del nord “.

I servizi di telecomunicazioni di Gaza sono stati nuovamente interrotti giovedì, dopo che i fornitori hanno annunciato di essere completamente senza carburante e dopo gli attacchi israeliani alle infrastrutture di comunicazione.

Per il secondo giorno consecutivo nessun camion umanitario è entrato nella Striscia di Gaza, a seguito del collasso delle infrastrutture umanitarie nel Paese dovuto alla mancanza di carburante. L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente ha dichiarato che non sarà più in grado di coordinare i convogli di aiuti umanitari a partire da venerdì.

Le forze israeliane hanno attaccato la stazione petrolifera centrale all’ingresso nord del campo profughi di Al Maghazi, uccidendo nove persone e ferendone altre decine. Il quadro della situazione umanitaria fornito dalle Nazioni Unite è disastroso:

“ Le operazioni di terra attive nel cuore di Gaza City hanno continuato a interrompere il movimento delle squadre di soccorso e delle ambulanze e a impedire alle persone di soddisfare i loro bisogni primari, in particolare cibo e acqua. Le famiglie dei quartieri occidentali di Gaza City hanno chiesto aiuto dopo essere rimaste senza cibo e acqua potabile. Secondo quanto riferito, non potevano lasciare le loro case a causa della presenza delle truppe israeliane sul terreno e dei combattimenti. Molte chiamate di famiglie e familiari intrappolati sotto edifici e case distrutti sono rimaste senza risposta; la Mezzaluna Rossa Palestinese (RPC) non è stata in grado di rispondere a centinaia di richieste di aiuto e di evacuazione ”.

Da più di dieci giorni nessun panificio opera nel nord della Striscia di Gaza e sul mercato non è disponibile farina di frumento. In un post su X, il Programma alimentare mondiale ha scritto: “ 23 panifici il 7 ottobre. 5 panetterie il 17 ottobre. 1 panificio il 31 ottobre. Panetteria ZERO oggi. L’ultimo panificio a Gaza a contratto con il PAM ha chiuso per mancanza di carburante. Oggi quasi tutta la popolazione ha bisogno di aiuti alimentari ”.

Fonte: WSWS.org

Traduzione: Gerard Trousson