Le basi militari americane in Sira e Iraq sono nuovamente sotto attacco

Gruppi armati della resistenza hanno effettuato una serie di attacchi contro obiettivi militari statunitensi in Siria e Iraq utilizzando droni e razzi kamikaze. Secondo quanto riferito, due attacchi sono stati effettuati nella provincia siriana di Al-Hasakah, vicino alla città di Shaddadi, e in tre località nella provincia di Deir Ez-Zor.

La situazione si è aggravata anche in Iraq, dove gruppi simili sostenuti dall’Iran hanno attaccato l’unità militare di Al-Harir e bombardato l’aeroporto di Erbil, dove si trovavano le forze statunitensi.

Un attacco suicida con un drone ha provocato un incendio in una base aerea che ospitava le truppe americane nella città di Al-Harir, nel nord dell’Iraq.

⚡️An attack targeting the American occupation base (Harir) in Erbil, #Iraq. pic.twitter.com/cuw1p2EkMm — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 9, 2023

Secondo le autorità della regione del Kurdistan iracheno, l’incendio è scoppiato nel deposito di carburante della base a seguito dell’attacco avvenuto giovedì alle 19:15 ora locale.

In un comunicato, il Movimento di Resistenza Islamica dell’Iraq ha rivendicato la responsabilità dell’offensiva; la seconda contro la base di Al-Harir nelle ultime 24 ore.

Il movimento ha effettuato dozzine di attacchi con droni e razzi contro le truppe statunitensi in Iraq e Siria dal mese scorso, in risposta al sostegno di Washington a Israele nella sua guerra contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza.

Come misura di ritorsione, l’aeronautica degli Stati Uniti ha effettuato un attacco di ritorsione contro un deposito di armi e un posto di comando delle forze filo-iraniane nella città di Deir Ez-Zor. A seguito dell’attacco, secondo le prime informazioni, nove persone sono state uccise e diverse sono rimaste ferite.



Fonti: avia.pro/news/ – Hispan TV

Traduzione: Fadi Haddad