LE BASI DI HEZBOLLAH IN SIRIA

Scritto da Damir Nazarov

Nel 2020, i sionisti hanno disegnato una mappa delle basi di Hezbollah nel sud della Siria.

Come si vede, secondo gli “esperti” dell’entità temporanea, province come Damasco, Daraa, Suwayda e Quneitra appartengono quasi completamente a Hezbollah. Il sionismo parla della presenza di iraniani nel sud della Siria dal 2016, c’è un caso in cui l’allora primo ministro criminale Netanyahu ha gridato a Putin*, lamentandosi della base militare segreta dell’IRGC a Quneitra.

Parlando di Hezbollah in Siria, va chiarito cosa si intende per Resistenza islamica libanese. Il fatto è che le filiali locali e le postazioni alleate si trovano spesso nelle posizioni delle forze di Hezbollah. Già nel 2013, l’IRGC ha lanciato un programma per creare organizzazioni islamiche, che in futuro dovranno diventare le pupille di Hezbollah. Per quanto riguarda gli alleati, questa è una vasta gamma di forze molto diverse unite da un’ideologia. In particolare, nel campo degli iracheni, oltre ai rappresentanti di tutti i gruppi sciiti della Resistenza islamica, c’è anche un fattore sunnita, che sono seguaci del Mufti dell’Iraq – Mahdi al-Sumadai. Il fattore palestinese ha anche le sue specificità, oltre alle forze leali direttamente a Hezbollah (Quwat al-Aouda), c’è un elenco di gruppi di fazioni palestinesi che, usando il travestimento di un certo marchio locale (LDF o NDF), sono presenti nel sud della Siria per una futura opposizione al sionismo. Ad esempio, il Movimento Al-Sabireen, Ansar Allah (un’organizzazione creata in un campo profughi palestinese nel Libano meridionale), una fazione all’interno di Liwa al-Quds e persino rappresentanti della Jihad islamica palestinese.

Le basi di Hezbollah in Siria

Un’enorme rete di piccole basi e postazioni militari è stata costruita da Hezbollah e dall’IRGC principalmente per la difesa della Siria in caso di un’improvvisa marcia di carri armati da parte dell’IDF. Tali conversazioni nel gabinetto sionista sono andate avanti fino al 2015, quando le truppe russe sono arrivate per aiutare Assad. Ora il Cremlino ha ridotto il raggruppamento militare ed è impegnato in un’altra guerra, che riporta in vita il vecchio piano della colonia sionista per eliminare Assad. Gli iraniani ritengono che il sionismo non abbia rinviato il piano di intervento in Siria, quindi dal 2013, in coordinamento con l’esercito siriano, erano in corso i preparativi per un “incontro” con il nemico. Un altro obiettivo dell’IRGC e di Hezbollah è espandere il fronte della resistenza agli occupanti, dove la Siria diventa tutt’uno con il sud del Libano, la Striscia di Gaza e la Cisgiordania della Palestiana.

Hezollah Palestina

I sionisti stanno cercando in qualche modo di impedire il rafforzamento delle posizioni dell’IRGC e degli alleati di Hezbollah, ad esempio bombardando stupidamente la periferia di Damasco, incitando i marginali al separatismo regionale a Suwayda, sostenendo i resti dei militanti a Deraa. Naturalmente, non ci sono risultati tangibili da queste provocazioni. Per impotenza, il sionismo non può che “implorare” l’esercito siriano di non collaborare con Hezbollah* e di minacciare con terrore aereo la sacra tomba della signora Zainab (pace su di lei) a Damasco.

– questo caso si è verificato a Mosca nel settembre 2017

*1 – dal 2020 i sionisti lanciano volantini che invitano l’esercito siriano a non collaborare con Hezbollah.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago