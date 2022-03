Le azioni di Biden dietro il crollo del dollaro

Il dollaro USA, come valuta di riserva internazionale, è stato a lungo un mezzo essenziale di scambio tra paesi con diverse valute nazionali. Per svolgere questo ruolo, una valuta di riserva deve essere stabile, sicura e facilmente accessibile a tutti i paesi. Nel 20° secolo, lo status internazionale del dollaro ha fatto crescere il suo valore, consentendo agli Stati Uniti di sostenere enormi livelli di debito estero.

Naturalmente, quindi, qualsiasi rapporto secondo cui un paese in disaccordo con le politiche di Washington potrebbe rivolgersi a pagamenti nella propria valuta anziché nel dollaro USA è fonte di evidente allarme in Occidente. Ma ora è chiaro a tutti che il dollaro USA sta perdendo la sua posizione globale e il suo status di valuta di riserva preferita nel mondo. E l’incapacità di Washington di mantenere la crescita dell’economia globale e la deglobalizzazione non sono le uniche cause di questo fenomeno.

Mentre il mondo si divide in diverse zone valutarie – un processo che sta accelerando – le grandi potenze sono costrette a cercare investimenti e concentrarsi sul proprio sviluppo economico. Sette anni fa la Cina ha iniziato a promuovere la propria valuta nazionale, il che ha portato il Fondo Monetario Internazionale a includere lo yuan nel suo paniere di cinque valute principali. Nel corso degli anni molti paesi hanno iniziato ad aumentare la quantità di yuan nelle loro riserve valutarie, ridurre l’uso del dollaro nelle transazioni internazionali e creare sistemi di pagamento alternativi. Di conseguenza, molte banche centrali hanno iniziato a disinvestire dai dollari e ad aumentare le proprie riserve di rupie, yuan, euro e lingotti d’oro.

Al momento i membri dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) hanno raggiunto una fase chiave nel loro tentativo di ridurre la loro dipendenza dal dollaro USA e hanno accettato di introdurre valute nazionali, incluso il rublo russo, nei pagamenti tra gli Stati membri. “Questo ha portato alla creazione di una zona unificata del rublo”, come ha commentato Maksim Reshetnikov, ministro russo dello Sviluppo economico in una recente intervista al canale televisivo Rossiya-24. Ha aggiunto che i dazi doganali percepiti da ciascun Paese saranno distribuiti tra gli Stati membri nelle proporzioni stabilite dal Trattato EAEU. In passato le valute estere venivano utilizzate per questo scopo, ma ora vengono utilizzate le valute nazionali dell’EAEU, incluso il rublo russo.

L’Arabia Saudita non è soddisfatta delle politiche degli Stati Uniti e spera di iniziare a utilizzare lo yuan per le vendite di petrolio alla Cina.

Un fattore che ha spinto l’allontanamento dal dollaro nelle ultime settimane è la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di introdurre sanzioni valutarie contro la Russia. L’India è stata tra i paesi che si sono astenuti dal votare sulla risoluzione delle Nazioni Unite che condanna la Russia per la sua operazione militare speciale in Ucraina. L’India è stato anche uno dei primi paesi asiatici a subire l’effetto delle sanzioni economiche senza precedenti lanciate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati occidentali contro la Russia. Secondo le principali fonti dei media indiani, l’esclusione di alcune delle principali banche russe dal sistema SWIFT ha portato a un’interruzione dei pagamenti nell’ambito degli accordi commerciali tra India e Russia. L’India sta quindi lavorando allo sviluppo di modalità per continuare a lavorare con la Russia nell’ambito dell’attuale regime di sanzioni, in particolare abbandonando il dollaro USA e utilizzando invece rubli e rupie per i pagamenti tra i due paesi. Una volta in vigore, questa transizione avrebbe l’ulteriore vantaggio di consentire a Delhi di acquistare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi con uno sconto. L’India è il terzo importatore mondiale di petrolio e, alle condizioni molto allettanti proposte da Mosca, potrebbe importare fino a 15 milioni di barili di greggio russo.

Oltre a investire in dollari e titoli statunitensi, molti stanno anche diversificando i propri fondi di riserva acquisendo una gamma di materie prime tra cui lingotti d’oro e materie prime. Tuttavia “in tutta l’economia globale e il sistema commerciale, la fiducia nello status del dollaro USA come principale valuta di riserva ha subito un duro colpo”, come ha espresso il presidente russo Vladimir Putin in un incontro sul sostegno sociale ed economico alle regioni russe il 16 marzo. Ha aggiunto che “il congelamento illegittimo di parte delle riserve valutarie della Banca di Russia ha dimostrato che i cosiddetti asset di prima classe non sono più affidabili”. “In effetti, gli Stati Uniti e l’UE non hanno rispettato i loro obblighi nei confronti della Russia. Ora tutti sanno che le riserve finanziarie possono essere semplicemente rubate, ed è mia ferma convinzione che molti paesi, stanno prendendo atto di ciò che è successo,

Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno già firmato la creazione di un gruppo interdipartimentale multipartitico che cercherà e sequestrerà beni e adotterà altre misure legali contro l ‘”élite russa”. Questo nuovo gruppo, costituito nell’ambito della pressione delle sanzioni sulla Russia in risposta agli eventi in Ucraina, comprenderà Stati Uniti, Australia, Canada, Commissione Europea, Germania, Italia, Francia, Giappone e Regno Unito, e questi paesi invieranno rappresentanti dei loro ministeri delle Finanze, della Giustizia e dell’Interno a partecipare alle sue attività. Il lancio ufficiale del nuovo gruppo, noto come Task Force REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) è avvenuto in un incontro virtuale tra i rappresentanti dei paesi partecipanti,

Vladimir Putin ha descritto le sanzioni occidentali di questo tipo come una lezione per la comunità imprenditoriale russa. “Il sequestro di beni esteri e conti bancari appartenenti a società e privati ​​russi è una lezione per la comunità imprenditoriale del nostro Paese: che il modo più sicuro per preservare i beni è mantenerli nel nostro Paese”, ha aggiunto. È anche una lezione per la comunità imprenditoriale internazionale, dal momento che le azioni di Washington hanno chiarito che se decidono di “andare per la propria strada”, potrebbero anche scoprire che i loro conti bancari sono bloccati.

L’economista tedesco Henrik Müller, scrivendo per Der Spiegel, ha anche suggerito che il dollaro potrebbe perdere il suo status di valuta leader mondiale. Tra le ragioni della caduta del dollaro, ha citato l’inflazione, le sanzioni contro la Russia ei cambiamenti del mercato. Suggerisce inoltre che le recenti azioni di Joe Biden potrebbero aver ulteriormente danneggiato la fiducia internazionale nella valuta statunitense. A sostegno della sua affermazione, ha citato il fatto che anche negli Stati Uniti l’inflazione ha raggiunto l’8% – che rimanga o meno a quel livello dipenderà dalle misure adottate dalla Federal Reserve.

Valery Kulikov, esperto di politica, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (fonte).

Traduzione: Luciano Lago