Le autorità turche rifiutano le condoglianze di Washington in relazione all’attacco terroristico di Istanbul





Le condoglianze e la condanna delle violenze di Washington dopo l’esplosione nel centro di Istanbul sono state respinte e criticate dal ministro dell’Interno turco.

Secondo il ministro Suleyman Soylu, la Turchia sa bene dove portano i fili dell’atto terroristico di Istanbul, avvenuto lo scorso 13 novembre. Ciò non consente di accettare le condoglianze della parte americana, ha detto Soylu, chiarendo che dietro l’attacco c’era Washington.

Non tradiamo nessuno, ma non possiamo più tollerare il tradimento

Ha preso atto il ministro.

Il capo del ministero dell’Interno turco, commentando le condoglianze degli americani, lo ha paragonato all’assassino, come uno dei primi arrivato sulla scena del crimine e ha espresso le condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.

L’esplosione avvenuta ieri nella più grande città della Turchia ha causato la morte di 6 persone, più di 80 persone sono rimaste ferite di varia gravità.

I sospettati dell’aggressione sono già stati arrestati. In totale, più di 40 persone sono state detenute in connessione con l’attacco terroristico a Istanbul. Il ministero dell’Interno turco ritiene che appartengano al PKK vietato nel paese, che è coperto e sostenuto dagli Stati Uniti. (Utilizzato dagli USA contro la Siria e l’Iran, N.d.R.).

Ricordiamo che il PKK è stato fondato nel 1978 e si batte per l’indipendenza del Kurdistan. Questa organizzazione è stata riconosciuta come organizzazione terroristica negli Stati Uniti e in un certo numero di paesi dell’UE, ma Ankara ritiene che ciò non impedisca a Washington di sostenere tacitamente il PKK.

Le dichiarazioni del capo del ministero dell’Interno turco in merito agli Stati Uniti sono diventate, forse, le dichiarazioni più dure rilasciate da rappresentanti delle massime autorità turche negli ultimi tempi ( nonostante che la Turchia sia un membro della NATO).

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago