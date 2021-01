conflitti in Medio Oriente

LE AUTORITÀ STATUNITENSI NON NASCONDONO PIÙ DI SOSTENERE IL GRUPPO TERRORISTA DEL PKK IN SIRIA

L’arresto di un uomo di Tallahassee che ha chiesto la violenza contro i sostenitori del presidente Donald Trump ha costretto gli Stati Uniti a riconoscere che il loro principale delegato in Siria, le Unità di protezione del popolo curdo (YPG), è affiliato al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK).

In una dichiarazione ufficiale rilasciata il 15 gennaio, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Daniel Baker è stato arrestato a Tallahassee dalla polizia locale e dagli agenti del Federal Bureau of Investigation, FBI, per incitamento alla violenza contro i sostenitori del presidente Trump.

Secondo quanto riferito, Baker ha lanciato una chiamata alle armi per persone che la pensano allo stesso modo per affrontare violentemente i manifestanti pro-Trump riuniti al Campidoglio della Florida. Ha chiesto ad altri di unirsi a lui nel circondare i manifestanti e confinarli all’interno del complesso del Campidoglio usando armi da fuoco.

Baker è un ex membro del servizio aviotrasportato dell’esercito americano che è stato espulso dal servizio dopo essere andato AWOL [assente senza permesso ufficiale] prima che la sua unità fosse schierata in Iraq.

“Nel 2017, [Baker] si è unito alle Unità di protezione popolare (YPG), un gruppo che combatte in Siria contro l’ISIS e il governo turco. Ha affermato sui social media di essere un cecchino addestrato per l’YPG, e può essere visto in un film documentario che combatte l’ISIS ei militanti turchi “, si legge nella dichiarazione del Dipartimento di Giustizia.

La dichiarazione prosegue ammettendo che l’YPG è un sub-affiliato del PKK, designato dal governo degli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera.

Il raro riconoscimento solleva seri interrogativi sui movimenti statunitensi in Siria. Centinaia di truppe statunitensi sono schierate nel nord-est della Siria per sostenere le forze democratiche siriane (SDF), una coalizione composta principalmente da unità YPG.

Negli ultimi sei anni, gli Stati Uniti hanno promosso le YPG come forza siriana che combatte contro l’ISIS per diffondere la democrazia, ignorando i chiari legami del gruppo con il PKK.

Attraverso le YPG, il PKK mantiene una forte influenza all’interno delle SDF e beneficia del sostegno degli Stati Uniti alla coalizione. Washington è stata avvertita di questo dalla Turchia anni fa, ma ha scelto di ignorarla.

L’arresto di Baker smaschera la doppia posizione degli Stati Uniti. Washington è felice di fornire supporto a gruppi come le YPG a bordo. Tuttavia, non tollera la loro ideologia pro-violenza sul proprio territorio.

Fonte: South Front

Traduzione:Luciano Lago