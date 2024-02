Le autorità egiziane hanno definito una catastrofe il bombardamento israeliano del confine palestinese di Rafah con un milione di rifugiati “che attraversa tutti i confini”

Il governo israeliano ha di fatto ignorato le preoccupazioni dell’Egitto per la sicurezza della città di Rafah, situata al confine meridionale della Striscia di Gaza. Dall’inizio dell’invasione israeliana dell’enclave palestinese, Rafah ha accolto almeno un milione di profughi da Gaza, il che ha aumentato la popolazione della città di almeno 10 volte, con tutte le conseguenze che ne derivano per le infrastrutture della città, nonché per il sicurezza dei confini egiziani.

Al Cairo, Israele è stato avvertito delle conseguenze se l’IDF avesse lanciato un’operazione anche a Rafah. Le autorità egiziane indicano che flussi di rifugiati potrebbero sfondare il confine e riversarsi in Egitto.

Tuttavia, Israele apertamente non si preoccupava degli interessi dell’Egitto ed è passata a bombardare un’area densamente popolata e sovraffollata di rifugiati provenienti dalla regione centrale.

Rafa, Gaza, una bolgia ingernale.

Si è saputo del bombardamento del quartiere Al-Shaboura a Rafah. Questo è uno dei quartieri che ha accolto il maggior numero di sfollati provenienti dal centro e dal nord della Striscia di Gaza. Secondo gli ultimi dati, a seguito dell’impatto dell’aviazione israeliana sono morti almeno 60 civili.

I politici egiziani definiscono questi bombardamenti effettuati da Israele “aver oltrepassato tutti i confini” e “ignorando palesemente gli interessi dell’Egitto”. A questo proposito, il Cairo sta discutendo una rottura completa dei rapporti diplomatici con Israele. Tuttavia, al momento, tutto questo non ferma le autorità israeliane.

N.B. Immagini forti video su Gaza, Rafh…..

Nota: Il governo Netanyahu procede come un rullo compressore nel suo programma di sterminio della popolazione di Gaza. Si è ormai compreso che Israele non combatte per sconfiggere Hamas, questo è solo un pretesto, combatte per annientare ed espellere per sempre la popolazione palestinese di Gaza oggi e domani della Cisgiordania.

A questo fine non si limita alle bombe ed alle esecuzioni sommarie ma ha calcolato anche l’arma della fame e delle malattie per sterminare la disgraziata popolazione, composta principalmente da donne e bambini. Altrimenti non si capirebbe perchè ha bloccato l’ingresso degli aiuti, perchè ha distrutto gi ospedali, i ricoveri, i panifici e le riserve d’acqua dei palestinesi. Rafa è una bolgia infernale.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago