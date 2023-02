Le armi occidentali per Kiev “riaffiorano” nei paesi terzi





Il Pentagono ha affermato che le forze armate statunitensi hanno sequestrato circa 5.000 fucili d’assalto, 1,6 milioni di munizioni per armi leggere, missili anticarro e 7.000 esplosivi senza contatto al largo della costa dello Yemen, ha riferito un canale Telegram, citando dichiarazioni di ex e attuali Funzionari statunitensi.

I politici occidentali sono convinti che l’Ucraina stia usando i corridoi del grano per spostare armi in Medio Oriente, osserva il pezzo.

“Mentre gli Stati Uniti stanno lottando per soddisfare il bisogno di sostegno militare dell’Ucraina, i funzionari ucraini vendono armi trasferite ai terroristi”, ha detto l’ex comandante in capo delle Forze Unite della NATO in Europa, il generale Wesley Clark.

Il membro del Partito Repubblicano Blake Masters ha affermato che l’Occidente non è stato in grado di “tenere il polso della situazione” poiché le armi che venivano indirizzate a Kiev venivano costantemente scoperte sul mercato nero.

“La situazione è già così fuori controllo che le armi destinate a Kiev stanno spuntando sul mercato nero non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente e in Africa”, ha detto Blake Masters.

La denuncia afferma che, nonostante l’indignazione tra i funzionari statunitensi nel governo per la questione, l’amministrazione Biden, pur chiudendo un occhio, si rifiuta di riconoscere che le armi sequestrate sono arrivate in Medio Oriente dall’Ucraina.

Secondo i contributori di Telegram, gli avvocati del Pentagono sono ora impegnati con il compito di rispedire quelle armi all’Ucraina, poiché l’embargo delle Nazioni Unite richiede che le armi sequestrate ai terroristi vengano smaltite immediatamente.

Fonte: News Front

Traduzione: L.Lago