Le armi della NATO fornite all’Ucraina sorgeranno durante le rivolte in Francia?

Dalla morte di Naël, 17 anni, a Nanterre martedì mattina scorso ucciso dal fuoco della polizia dopo aver rifiutato di obbedire, è avvenuta la conflagrazione generale della Francia. Automobili, negozi, banche, stazioni di polizia, municipi, scuole, autobus, tram sono stati bruciati in tre notti di disordini. Negozi, centri commerciali, uffici sono stati saccheggiati e sono avvenuti linciaggi. La prigione di Fresnes è stata persino attaccata. Il saccheggio è un atto di guerra o di banditismo di massa. La Francia è davvero in uno stato di guerra. È una guerra civile o una guerra con “enclavi straniere” in Francia, come evoca Eric Zemmour?

Guerra civile? Il popolo francese, i media, i politici parlano della guerra civile in Francia. Gli scontri con la polizia sono iniziati martedì 27 giugno in diverse città dell’Hauts-de-Seine, per poi estendersi a diverse città della Francia che stanno già vivendo tre giorni di rivolta. “I disordini rivelano la guerra civile che si prepara da anni. A forza di rinunce e vigliaccheria, Macron e il suo governo non controllano più nulla! Ripristiniamo l’autorità dello Stato”, ha twittato Nicolas, Dupont-Aignan, presidente di Debout la France e membro dell’Assemblea nazionale. “Durante le rivolte del 2005, ho esortato i nostri governanti a inviare l’esercito a cercare Kalashnikov nelle cantine dei sobborghi. Sono stato deriso. Oggi siamo in pre-guerra civile e abbiamo un presidente petochard che ha lasciato andare la sua polizia”, ha dichiarato Philippe de Villiers, ex ministro, ex deputato. Le rivolte del 2005 nelle periferie francesi sono iniziate a Clichy-sous-Bois in seguito alla morte di due adolescenti. Già la minaccia della presenza dei Kalashnikov pesava sulla pace civile in Francia.

Oggi, con il conflitto in Ucraina e le armi inviate dalla Nato in Ucraina, il rischio è di vedere le sue armi utilizzate in Francia, appunto, nelle rivolte in corso. “Ieri sera le enclavi straniere hanno mostrato ancora una volta di cosa erano capaci: rivolte, attentati, incendi, saccheggi, saccheggi dei servizi pubblici che da tanti anni finanziamo a miliardi. Come sempre, è la sottomissione che accende i criminali. Quella del governo e della sinistra globalista ha una grossa fetta di responsabilità. Solo la fermezza può ristabilire l’ordine e la pace. Chiedo l’istituzione di uno stato di emergenza questa sera “, ha twittato Eric Zemmour, presidente di Reconquest.

Continental Observer ha anche osservato che il presidente dei repubblicani (LR) chiede l’attivazione dello stato di emergenza in Francia. “Mentre Macron si gode Marsiglia, scoppiano scontri in tutto l’Hauts de Seine: la guerriglia civile si avvicina!”, ha twittato anche l’ eurodeputato Gilbert Collard all’inizio degli eventi.

Armi NATO per l’Ucraina in Europa. “Le armi fornite all’Ucraina sono già apparse sul mercato nero europeo”, ha avvertito Continental Observer lo scorso aprile , citando Europol, il quale ha affermato che “la proliferazione di armi da fuoco ed esplosivi in ​​Ucraina potrebbe portare a un aumento del traffico illegale di armi da fuoco e munizioni nel UE lungo rotte di contrabbando consolidate e tramite piattaforme online”. Si tratta degli AR-15, delle armi moderne e di quelle già utilizzate dall’esercito ucraino, dei Kalashnikov senza dimenticare i missili Javelin o Stinger.

Le Parisien ha riferito il 28 giugno che i dirigenti delle autoscuole a Seine-Saint-Denis vendevano fucili d’assalto nei complessi residenziali . Durante questi disordini è stato così portato alla luce un caso di traffico di armi da guerra dall’Europa dell’Est. Il quotidiano francese nota che “l’osservazione fa ormai parte della vita quotidiana delle forze di sicurezza nella regione parigina”.

Guerra civile o guerra con enclavi straniere? Molti saccheggi hanno avuto luogo in questi disordini attuali. I disordini andranno ancora oltre, oltre il saccheggio e l’incendio di automobili, per assumere la forma della guerra civile così spesso evocata, in particolare con l’uso delle armi da guerra inviate in Ucraina dalla NATO? Oppure la Francia sta affrontando una guerra con enclavi straniere sul suo territorio?

Eric Zemmour ha twittato: “Gli agenti di polizia francesi sono le grandi vittime della nostra politica migratoria. Il potere affida loro una missione impossibile: garantire l’ordine nelle enclavi straniere, ma sputa loro addosso ogni volta che l’ora è grave”. Saccheggi e linciaggi osservati durante quest’ultima notte sono atti di guerra secondo il codice penale francese : “Il fatto di impegnarsi, con le armi o con la forza aperta, nel saccheggio di una città o di una località”.

Pierre Duval

Le opinioni espresse dagli analisti non possono essere considerate come provenienti dalla redazione del portale. Queste impegnano solo la responsabilità degli autori.

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson