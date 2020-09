L’AZERBAIGIAN SI PREPARA PER UN ALTRO GIORNO DI INTENSE OSTILITÀ, MENTRE L’ARMENIA RIPRISTINA ALCUNE POSIZIONI DURANTE LA NOTTE

da Redazione

War Zone

Nel corso della serata del 27 settembre ° , e continuando a 28 settembre ° , gli scontri tra Azerbaijan e Armenia, oltre al Nagorno Karabakh, sono continuati. Entrambe le parti avrebbero schierato artiglieria pesante.

Durante i combattimenti in Karabakh, la parte armena ha subito perdite durante la notte, altri 15 militari sono stati uccisi. Alla mattina del 28 settembre, il numero delle vittime tra i militari è di 31 persone.

Non è chiaro quanti soldati azerbaigiani siano stati uccisi, poiché l’Armenia afferma che siano a centinaia, mentre l’Azerbaigian afferma di non aver subito prdite.

Il rapporto più recente è quello secondo cui, durante la notte, l’Azerbaigian ha perso alcune posizioni a favore dell’esercito armeno, che ha respinto per riconquistarle a causa della ridotta intensità degli attacchi.

Rapporti separati affermavano che la Russia stava fornendo assistenza all’Armenia attraverso l’Iran. Con fotografie che mostrano l’hardware militare consegnato.

La mattina del 28 settembre ° , il Ministero degli Esteri armeno ha riferito che hanno tentato la riduzione delle ostilità , ma l’Azerbaigian aveva rifiutato tutto.

L’intensità degli scontri durante la notte è stata bassa, ma hanno continuato a verificarsi.

Azerbaycan Ordusu'na ait Bayraktar #TB2 SİHA'lar, Ermenistan'a ait askeri araç ve mevzileri vurmaya devam ediyor



Azerbaijan Armed Forces, is continuing to destroy military positions and vehicles of the Armenian forces with aerial assaults conducted by Bayraktar #TB2 Armed UAVs. pic.twitter.com/0MGx9bfTEy — Clash Report (@clashreport) September 27, 2020

A partire dalla mattina del 28 settembre ° , l’Azerbaigian ha riferito, sta continuando la sua offensiva pesante, usando l’artiglieria, veicoli blindati e TOS.

L’Armenia sta difendendo fermamente le sue posizioni.

Secondo quanto riferito, un generale azero è stato ferito e fatto prigioniero dalle forze armene.

È stato pubblicato un presunto elenco dei nomi dei miliziani siriani inviati dalla Turchia per assistere l’Azerbaigian nell’offensiva.

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres si è detto “estremamente preoccupato per la nuova ripresa delle ostilità” tra Armenia e Azerbaigian.

“Il Segretario generale invita fortemente le parti a smettere immediatamente di combattere, allentare le tensioni e tornare a negoziati significativi senza indugio”, ha detto in una nota il portavoce di Guterres.

Guterres “condanna l’uso della forza e si rammarica della perdita di vite umane e del tributo della popolazione civile”, si legge nel comunicato, aggiungendo che il segretario generale parlerà al presidente dell’Azerbaigian e al primo ministro dell’Armenia.

Entrambe le parti si sono scambiate accuse, con l’Armenia che ha affermato che l’Azerbaigian ha causato l’escalation, con la Turchia che l’ha sostenuta direttamente nella sua offensiva.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha successivamente invitato la comunità internazionale a garantire che la Turchia non si coinvolga nel conflitto armeno con l’Azerbaigian sulla regione del Nagorno-Karabakh.

Pashinyan ha anche affermato che il comportamento della Turchia potrebbe avere conseguenze distruttive per il Caucaso meridionale e le regioni limitrofe.

Il leader del Nagorno-Karabakh Araik Harutyunyan ha affermato che la regione ha perso alcune posizioni a favore dell’esercito dell’Azerbaigian a causa di nuovi scontri.

Ha anche detto che c’erano morti e feriti sia tra i civili che tra i militari.

L’Azerbaigian ha affermato che la piena responsabilità per l’attuale situazione al confine armeno-azerbaigiano ricade sulla leadership politica e militare dell’Armenia, ha detto il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian.

“Un altro [atto di] aggressione da parte dell’Armenia contro l’Azerbaigian è una palese violazione delle norme e dei principi fondamentali del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario, comprese le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro protocolli aggiuntivi, nonché le risoluzioni 822, 853 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. , 874, 884 del 1993, chiedendo il ritiro immediato e incondizionato delle forze armate dell’Armenia dai territori occupati dell’Azerbaigian ”, ha detto il ministero in una dichiarazione.

Armeni Azerbaujan mappa

La Turchia ha espresso il suo sostegno all’Azerbaigian in risposta agli scontri.

“Mentre chiedo al popolo armeno di impadronirsi del proprio futuro contro la sua leadership che lo sta trascinando verso la catastrofe e coloro che la usano come burattini, chiediamo anche al mondo intero di stare con l’Azerbaigian nella loro battaglia contro l’invasione e la crudeltà, ”Ha scritto su Twitter il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan.

“Sosterremo i nostri fratelli azeri con tutti i nostri mezzi nella loro lotta per proteggere la loro integrità territoriale”, ha aggiunto il ministro della Difesa turco Hulusi Akar in una dichiarazione.

Soldati armeni sulla linea del fronte

Come è iniziato il conflitto?

Il Ministero della Difesa dell’Armenia ha riferito di un attacco contro insediamenti civili in Nagorno-Karabakh, tra cui il capoluogo regionale Stepanakert, ha cominciato la mattina del 27 settembre ° .

Le autorità del Nagorno-Karabakh hanno detto che 18 persone sono state uccise – 16 delle loro truppe, una donna e un bambino – e 100 ferite.

Il governo armeno ha dichiarato la legge marziale e la mobilitazione militare totale, poco dopo un annuncio simile da parte delle autorità del Nagorno-Karabakh.

“Preparatevi a difendere la nostra patria sacra”, ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan dopo aver accusato l’Azerbaigian di “aggressione pianificata”.

Avvertendo che la regione era sull’orlo di una “guerra su vasta scala”, ha esortato la comunità internazionale a unirsi per prevenire ogni ulteriore destabilizzazione.

(………………)

Il presidente Aliyev ha detto di aver ordinato un’operazione controffensiva su larga scala in risposta agli attacchi dell’esercito armeno.

“Sono fiducioso che la nostra operazione controffensiva di successo metterà fine all’occupazione, all’ingiustizia, all’occupazione che dura da 30 anni”, ha detto.

La situazione si sta ancora sviluppando con l’Armenia che, secondo quanto riferito, mantiene le sue posizioni, ma l’Azerbaigian ha appena rinnovato la forte intensità dell’offensiva. Attualmente, la situazione è sull’orlo di una guerra totale tra i due paesi confinanti nella regione del Nagorno-Karabakh.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago