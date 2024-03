L’avvertimento di Putin è diretto ed esplicito

di MK Bhadrakuma

Lo spettro dell’Armageddon è stato evocato abbastanza spesso durante i due anni di guerra dell’Ucraina che il riferimento ad esso nel discorso sullo stato dell’Unione del presidente russo Vladimir Putin giovedì sembra familiare. È qui che risiede il rischio di un errore di valutazione da parte dell’opinione pubblica occidentale, che potrebbe credere che Putin stesse solo “gridando al lupo”.

Tre cose vanno premesse e chiarite. Innanzitutto, Putin è stato esplicito e diretto. Egli ha fatto sapere in anticipo che, se lo Stato russo fosse minacciato, la Rusia sarebbe stata costretta a rispondere con armi nucleari. Lasciando da parte oscure allusioni o riferimenti, Putin ha fatto una dichiarazione oscura di fondamentale importanza.

In secondo luogo, Putin si è rivolto all’Assemblea Federale di fronte alla crème de la crème dell’élite russa e ha portato l’intera nazione a credere che il paese potrebbe essere spinto in una guerra nucleare per la propria autoconservazione.

In terzo luogo, sta emergendo un contesto specifico, provocato da statisti occidentali sconsiderati e impetuosi che cercano disperatamente di evitare una sconfitta imminente nella guerra che hanno iniziato, con l’intenzione dichiarata di distruggere l’economia russa e creare un’instabilità sociale e politica che porterebbe al cambio di regime al Cremlino.

In effetti, la previsione del segretario di Stato americano Lloyd Austin giovedì, in un’audizione del Congresso a Washington, secondo cui “la NATO combatterà con la Russia ” se l’Ucraina viene sconfitta è una manifestazione della difficile situazione in cui si trova l’amministrazione Biden dopo aver portato l’Europa sull’orlo di una sconfitta abissale in Ucraina, generando gravi incertezze sulla ripresa economica e sulla deindustrializzazione a causa delle ricadute delle sanzioni contro la Russia.

Chiaramente, Austin intendeva dire che se l’Ucraina perde, la NATO dovrà opporsi alla Russia, altrimenti la futura credibilità del sistema di alleanze occidentali sarà minacciata. È un appello all’Europa a mobilitarsi per la guerra continentale.

Anche quello che il presidente francese Emmanuel Macron ha detto all’inizio della scorsa settimana, lunedì, è stato un’espressione di questa stessa mentalità, quando ha provocato una tempesta lasciando intendere che l’invio di truppe di terra per aiutare Kiev fosse una possibilità.

Per citare Macron: “ Oggi non c’è consenso sull’invio ufficiale di truppe di terra ma (…) nulla è escluso. Faremo tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra. La sconfitta della Russia è essenziale per la sicurezza e la stabilità dell’Europa ”.

Macron è intervenuto dopo un vertice di 20 paesi europei a Parigi, durante il quale un ” documento riservato ” lasciava intendere che “un certo numero di Stati membri della NATO e dell’UE stavano valutando la possibilità di inviare truppe in Ucraina su base bilaterale “, ha affermato il primo ministro slovacco Robert Fico. .

Fico ha detto che il documento “ è agghiacciante ”.

La rivelazione di Fico non deve sorprendere Mosca, che ha appena reso pubblica la trascrizione di una conversazione riservata tra due generali tedeschi il 19 febbraio, sollevando lo scenario di un potenziale attacco al ponte di Crimea con missili Taurus e un possibile schieramento di combattimento delle forze di Berlino all’Ucraina, nonostante tutte le smentite pubbliche del cancelliere Olaf Scholz.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha definito la trascrizione una “ rivelazione sconvolgente ”. È interessante notare che la trascrizione rivela che il personale militare statunitense e britannico è già dispiegato in Ucraina – qualcosa che Mosca sostiene da mesi – insieme ad altri dettagli .

Questo è il momento della verità per la Russia. Avendo imparato a convivere con il costante aumento degli armamenti occidentali forniti all’Ucraina, che ora comprendono missili Patriot e aerei da combattimento F-16, dopo aver segnalato senza successo che qualsiasi attacco alla Crimea o al territorio russo sarebbe stato considerato una linea rossa, dopo aver evitato cautamente il partecipazione degli Stati Uniti e del Regno Unito alle operazioni volte a riportare la guerra in territorio russo, la dichiarazione bellicosa di Macron della scorsa settimana è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso per il Cremlino. Prevede lo schieramento di truppe occidentali per combattere e uccidere soldati russi e conquistare territori in nome di Kiev.

Durante il discorso di giovedì, che è stato quasi interamente dedicato a una road map estremamente ambiziosa e lungimirante per affrontare le questioni sociali ed economiche come parte della nuova normalità che la Russia ha raggiunto nonostante le sanzioni occidentali, Putin ha lanciato un avvertimento all’intero Occidente mettendo in campo l’energia nucleare, con le armi sul tavolo.

Putin ha sottolineato che qualsiasi (ulteriore) violazione delle regole di base non scritte sarebbe inaccettabile: se gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO forniranno assistenza militare all’Ucraina ma non attaccheranno il suolo russo e non si impegneranno direttamente nei combattimenti, la Russia si limiterà a utilizzare armi convenzionali.

L’essenza delle osservazioni di Putin sta nel suo rifiuto di accettare il destino della Russia predisposto dall’Occidente. Il ragionamento che sta dietro non è difficile da capire. Chiaramente, la Russia non permetterà alcun tentativo da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati di rimodellare la situazione sul terreno portando personale militare della NATO supportato da armi avanzate e capacità satellitari.

Putin ha messo saldamente la palla nelle mani dell’Occidente per decidere se la NATO rischierà uno scontro nucleare, che ovviamente non è una scelta della Russia.

Il contesto in cui tutto ciò avviene è stato pittorescamente descritto dal leader di un paese della NATO, il primo ministro ungherese Viktor Orban, che lo scorso fine settimana si è rivolto ad un forum di diplomatici di alto livello ad Antalya, sulla riviera turca, sottolineando che ” gli europei, così come gli ucraini, stanno perdendo la guerra e non hanno idea di come uscire da questa situazione .”

Orban ha dichiarato: “ Noi europei ci troviamo ora in una posizione difficile ”, aggiungendo che i paesi europei hanno preso il conflitto in Ucraina “ come la propria guerra ” e si stanno rendendo conto tardivamente che il tempo non è dalla parte dell’Ucraina. “ Il tempo è dalla parte della Russia. Per questo è necessario cessare immediatamente le ostilità ”.

Secondo lui, ” se pensi che la guerra sia tua, ma il nemico è più forte di te e ha vantaggi sul campo di battaglia, allora sei dalla parte dei perdenti e non sarà facile trovare una via d’uscita da questa situazione”. . Oggi noi europei, insieme agli ucraini, stiamo perdendo la guerra e non abbiamo idea di come uscire da questa situazione, da questo conflitto. Questo è un problema molto serio ”.

Questo è il nocciolo del problema. In queste circostanze, sarebbe catastrofico se l’opinione pubblica e i leader occidentali non riuscissero a cogliere il pieno significato del duro avvertimento di Putin secondo cui Mosca intende fare quello che dice, cioè considererà qualsiasi dispiegamento di combattimento nell’Ucraina occidentale da parte dei paesi della NATO come un atto di guerra.

Certamente, se la Russia dovesse affrontare il rischio di una sconfitta militare in Ucraina per mano delle forze NATO in dispiegamento di combattimento e le regioni del Donbass e della Novorossiya rischiassero di essere nuovamente sottomesse, ciò minaccerebbe la stabilità e l’integrità dello Stato russo – e metterebbe in discussione la legittimità degli stessi leader del Cremlino – e la questione dell’uso delle armi nucleari diventerebbe allora più aperta.

Per ribadire il concetto, Putin ha esaminato l’inventario russo che è alla base dell’attuale superiorità nucleare della Russia, una superiorità che gli Stati Uniti non possono eguagliare in alcun modo. Ha inoltre declassificato alcune informazioni top secret: ” Gli sforzi per sviluppare molti altri nuovi sistemi d’arma continuano, e non vediamo l’ora di imparare ancora di più sui risultati dei nostri ricercatori e produttori di armi “.

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago