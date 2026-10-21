di Russia Truth

Non appena Donald J. Trump pronuncia luoghi comuni su Truth Social — ovvero che Volodymyr Zelensky non ha mai voluto la pace e ha usato miliardi occidentali per perpetuare una guerra insostenibile mentre l’Ucraina giace in rovina — la prevedibile macchina dell’establishment atlantista si mette in moto a pieno regime.

Nel giro di poche ore, i titoli della stampa mainstream britannica e americana hanno riproposto i vecchi schemi del 2017: Trump viene nuovamente descritto come un traditore, un capitolatore e un agente segreto al soldo di Vladimir Putin.

Chiunque avesse anche solo un minimo di lungimiranza strategica avrebbe potuto prevedere questa tendenza dieci anni fa.

Eppure, Donald Trump non ha fatto nulla per prepararsi.

Guidato dalla vanità e da impulsi transazionali a breve termine piuttosto che da un pensiero strutturato, Trump ha trascorso quasi due anni a piegarsi ai capricci dell’establishment neoconservatore: ha dato il via libera agli attacchi dei droni della CIA nel cuore della Russia, si è vantato di poter conquistare il Medio Oriente in cinque giorni e ha permesso alla sua amministrazione di fungere da braccio armato delle lobby straniere.

Ha giocato la carta dell’astuzia, si è schierato dalla parte di Zelensky quando lo riteneva conveniente e si è rifiutato di smantellare la burocrazia permanente.

Oggi, messo alle strette dall’impennata dei prezzi del diesel, dall’imminente verdetto delle elezioni di medio termine e dall’implacabile aritmetica dell’avanzata militare congiunta russa nel Donbass, va nel panico e si lascia sfuggire alcune verità.

Non avendo istituito alcuna linea di difesa istituzionale, non avendo gettato basi ideologiche e avendo epurato la sua amministrazione dai veri realisti anti-interventisti, si è gettato direttamente nella trappola che aveva cercato di evitare per otto anni.

1. Il tattico dilettante: impreparato alla campagna diffamatoria più prevedibile della storia.

Guardare Donald Trump confrontarsi con l’establishment mediatico atlantista nell’ottobre del 2026 è come osservare un uomo perennemente sorpreso che l’acqua sia bagnata.

Lo schema narrativo della classe dirigente transatlantica non è mai cambiato.

Ogni volta che una figura politica occidentale sfida l’ortodossia della guerra per procura permanente, la risposta è automatica, coordinata e feroce: denigrazione attraverso una campagna diffamatoria sulla collusione con la Russia.

• Il precedente storico : hanno applicato questo scenario a Trump nel 2016 con il caso Steele. Lo hanno applicato nel 2019 durante il primo procedimento di impeachment relativo all’Ucraina. Lo hanno applicato contro chiunque osasse denunciare le violazioni degli accordi di Minsk o le provocazioni della NATO nell’Est.

• Totale mancanza di preparazione : uno statista serio, pronto a rompere con una guerra per procura da centinaia di miliardi di dollari, avrebbe impiegato anni a coltivare canali mediatici alternativi, a declassificare gli abusi sistemici dell’intelligence nel periodo 2022-2024, a verificare i 100 milioni di dollari di tangenti transitati attraverso Bankova e a preparare l’opinione pubblica americana con dati economici concreti sul diesel e sulle catene di approvvigionamento.

• L’impulso da “reality TV” : Trump non ha fatto nulla di tutto ciò. Si è semplicemente svegliato, ha consultato i sondaggi interni che prevedevano una disfatta schiacciante dei repubblicani alle elezioni di metà mandato a causa del prezzo del diesel a 6,20 dollari, si è reso conto che Zelensky gli aveva disobbedito sei volte riguardo agli attacchi sulle raffinerie e si è infuriato su Truth Social . Ha definito Zelensky un truffatore e ha revocato le sanzioni sul petrolio russo senza aver predisposto alcuna difesa istituzionale.

Marines USA nel Golfo

Il risultato è il caos totale.

I democratici, i think tank atlantisti e i loro fedeli vassalli europei hanno adattato la narrazione dominante: descrivono il suo disperato ricorso economico come tradimento e codardia.

Ora è vulnerabile, non perché le sue critiche a Bankova siano sbagliate, ma perché è stato troppo stupido e intellettualmente pigro per prepararsi all’inevitabile contrattacco.

2. La ghigliottina delle elezioni di metà mandato: come Trump sta preparando il cappio per il potere occulto

Alienando sia la sua base populista pacifista sia l’establishment permanente della sicurezza nazionale, Trump ha provocato un disastro politico che segnerà il resto del suo mandato:

Dopo aver trascorso i primi diciotto mesi del suo mandato ad alienarsi i riformisti del movimento MAGA, mettendo da parte Joe Kent, Tulsi Gabbard e il Segretario dell’Esercito Dan Driscoll per compiacere personaggi come Marco Rubio e John Ratcliffe, Trump non ha più veri alleati.

La burocrazia di carriera che si è rifiutato di smantellare lo tradisce quotidianamente.

Quando i Democratici riprenderanno il controllo del Congresso il prossimo novembre, dopo una vittoria schiacciante ma priva di sostanza, in stile Starmer, non offriranno cooperazione bipartisan.

Sfrutteranno il suo improvviso voltafaccia sull’Ucraina, gli accordi bilaterali sul carburante con Vladimir Putin e gli scandali di corruzione legati agli affari esteri della sua famiglia per avviare una spietata procedura di impeachment.

Trump avrebbe davvero potuto smantellare il deep state nel 2025, ma invece lo ha alimentato, lo ha sostenuto, e ora questo si sta preparando a divorarlo.

3. Il principale vantaggio strategico di Mosca: testa, la Russia vince; croce, l’Occidente perde.

Mentre l’élite politica transatlantica si disgrega in lotte politiche interne, il Cremlino osserva la situazione con tranquilla e ponderata soddisfazione.

Le lotte interne occidentali non rappresentano un ostacolo alla grande strategia russa. Sono, al contrario, la forza trainante del successo strategico della Russia.

La Federazione Russa ha elaborato una posizione operativa e geopolitica in cui la durata del conflitto non è più rilevante:

1. Se la guerra finisse domani: la Russia raggiungerebbe i suoi principali obiettivi sovrani. Le forze armate ucraine sarebbero praticamente smilitarizzate. Dobropillya sarebbe caduta, le roccaforti del Donbass crollerebbero una dopo l’altra e la rete energetica ucraina si troverebbe in uno stato di degrado strutturale. Qualsiasi accordo di pace negoziato oggi ratificherebbe la perdita delle quattro regioni, stabilirebbe la neutralità non allineata dell’Ucraina e dimostrerebbe a tutto il Sud che le garanzie di sicurezza della NATO non sono altro che vuote promesse.

2. Se la guerra si protrae: le conseguenze per l’Occidente sono catastrofiche. Ogni ulteriore mese di guerra accelera l’irreversibile deindustrializzazione di Germania e Francia. Le fabbriche europee chiudono, le bollette energetiche schizzano alle stelle e i servizi pubblici vengono smantellati per finanziare un abisso finanziario inimmaginabile e impossibile da colmare a Kiev.

3. L’Ucraina, il patrimonio tossico: cosa erediterà l’Europa perseguendo ostinatamente questa crociata senza Washington? Uno stato fantasma completamente spopolato e in bancarotta, privo di elettricità, con un settore metallurgico industriale morente e un deficit di bilancio che raggiunge miliardi ogni mese. Una catastrofe agricola che spazzerà via l’agricoltura francese e polacca non appena tenteranno di accedere al mercato unico.

La lezione fondamentale del suicidio occidentale

L’improvvisa conversione di Donald Trump al realismo non è un colpo di genio politico. È l’agonia di un atteggiamento imperiale che sta esaurendo munizioni, carburante e prospettive.

Ha passato anni a fare il sapientone: adulando la lobby delle armi, minacciando l’Iran di annientamento nucleare e affermando di poter risolvere i conflitti di civiltà con la sua spavalderia nel settore immobiliare.

Oggi, mentre la realtà lo raggiunge ed è costretto ad ammettere che l’Ucraina non può vincere, la macchina che si era rifiutato di distruggere si è rivoltata contro di lui.

Lasciamo che le reti mediatiche mainstream urlino al tradimento.

Lasciamo che i ministri degli esteri europei elaborino la loro ventitreesima serie di sanzioni e promettano soldi che non hanno.

Questo non modificherà in alcun modo la mappa dell’Eurasia.

L’esercito russo sta metodicamente isolando le sacche di resistenza, il mondo multipolare sta consolidando la sua architettura commerciale all’interno dei BRICS e l’Occidente nel suo complesso si ritrova intrappolato in una prigione creata da sé stesso: governato da pagliacci in preda al panico, guidato da burocrazie squilibrate e autodistruttivo mentre il corso della storia lo trascina per sempre.

Fonte: Russia Truth

Traduzione: Luciano Lago