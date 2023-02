Lavrov: Più armi a lungo raggio verranno consegnate all’Ucraina, più il là ci spingeremo a delineare la nostra linea di sicurezza





Più armi a lungo raggio vengono fornite dall’Occidente alle forze ucraine, più la Russia entrerà per spostare le armi e il conflitto dai suoi confini, secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov , sottolineando che l’escalation è in aumento.

“Il fatto che l’Occidente non riesca a calmarsi – e, come nelle famigerate fiabe, ad ogni passo si spinga ancora di più nella palude – questo gioca un ruolo importante nel corso dell’operazione [militare speciale russa]. Questa escalation , hai assolutamente ragione, sta crescendo a valanga”, ha detto Lavrov, aggiungendo che l’esercito russo sta spostando la fornitura di armi ucraine più lontano per eliminare la minaccia al confine.

Lavrov ha inoltre affermato: “Vogliamo tutti che tutto questo finisca, ma non è il fattore tempo che è importante qui, il fattore essenziale è importante, il fattore della qualità dei risultati che forniamo alla nostra gente, per coloro che vogliono rimanere parte della cultura russa”, poiché ritiene che l’Occidente stia cercando di indebolire la Russia in un modo che non sarebbe in grado di riprendersi per decenni, nel tentativo di risolvere la “questione russa”.

“Perché le persone si rifiutano di vedere l’ideologia nazista che ora è alla base del regime di Kiev? Tutte quelle dichiarazioni che vengono fatte dai suoi sostenitori e burattinai, beh, non vedo alcun modo per considerarle altrimenti come un tentativo di risolvere finalmente la “questione russa”.

Paracadutisti russi

“Fine della guerra che l’Occidente ha iniziato”

Il diplomatico ha fatto riferimento alle armi parzialmente o completamente fornite all’Ucraina dicendo: “È impossibile per gli ucraini lavorare su questi sistemi, addestrati o aver superato corsi di due o anche tre mesi. Ci sono sistemi, secondo gli specialisti, su cui non possono essere addestrati nel prossimo futuro e, se vengono forniti, molto probabilmente sarà fatto insieme agli equipaggi di combattimento “.

Riguardo a una presunta richiesta ai partner dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) per aiuti militari, Lavrov ha negato l’accusa , e ha assicurato che la Russia ha “tutto il necessario per risolvere i compiti dell’operazione militare speciale, per porre fine alla guerra che l’Occidente ha iniziato attraverso il regime ucraino anche dopo il colpo di stato”,

Ciò avviene dopo che il nuovo ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha rivelato la decisione di spedire 14 carri armati Leopard 2 in Ucraina, seguita da una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha approvato il trasferimento di 31 carri armati Abrams a Kiev.

Pistorius ha confermato che i carri armati sarebbero stati inviati entro tre o quattro mesi, mentre l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha dichiarato martedì che la consegna diventerà un’altra “sfacciata provocazione” contro la Russia e ha avvertito che l’esercito russo avrebbe distrutto l’equipaggiamento.

L’ambasciata russa in Germania ha definito la decisione di Pistorius “una decisione estremamente pericolosa [di Berlino] che porta il conflitto ucraino a un nuovo livello di stallo”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che i continui rifornimenti di armi da parte dell’Occidente sono solo la prova che o paesi occidentali sono sempre più coinvolti nella guerra.

Fonte: Agenzie

Traduzione : Luciano Lago