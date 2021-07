Lavrov nega ogni isolamento della Russia, ricordando che l’Occidente è solo una piccolissima parte del mondo

di Victor Kulakov.

Intervenendo all’Università Federale dell’Estremo Oriente giovedì 8 luglio, il ministro degli Esteri russo ha assicurato che il numero degli amici di Mosca è in costante crescita e che non è il caso dell’isolamento della Russia di cui si parla costantemente all’ Ovest.

Sergey Lavrov ha negato le affermazioni dell’Occidente sull’isolamento della Russia durante una conferenza tenuta all’Università Federale dell’Estremo Oriente giovedì 8 luglio.

Il ministro assicura che le fila dei suoi amici (della Russia) sono in costante crescita, sebbene “ gli Stati Uniti e i loro alleati stiano attivamente cercando di impedirlo ”.

Abbiamo collegamenti e cooperazione con paesi che rappresentano l’80% della popolazione mondiale:

” Stiamo rafforzando i nostri legami con la stragrande maggioranza degli stati stranieri in Eurasia, America Latina e Africa, compresi i nostri alleati e partner più stretti nell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, nel Commonwealth degli Stati indipendenti, nell’Unione economica eurasiatica, nell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. e i BRICS “, spiega.

Insomma, secondo Lavrov, con paesi che rappresentano più dell’80% della popolazione mondiale.

” Quindi è ovviamente chiaro a qualsiasi persona imparziale che non si tratta di alcun isolamento della Russia, isolamento su cui l’Occidente sta insistendo, tuttavia ” , sostiene il capo della diplomazia russa.

La Russia, un partner che mantiene la parola

Ha aggiunto che le iniziative russe nell’arena internazionale non dipendono dai cicli elettorali e dalle circostanze politiche o di altro tipo.

Per Sergey Lavrov, la politica di lungo termine sostenuta da Vladimir Putin ha un carattere strategico che conferisce a Mosca un importante vantaggio competitivo. Tale approccio consente alla Russia di rafforzare la propria immagine di partner affidabile, prevedibile e forte che mantiene la parola data. La Russia non tradisce i suoi alleati.

Entra a far parte di una comunità governata dalla giustizia

Lo stesso argomento è stato sollevato dal ministro nella sua grande intervista allo Sputnik dello scorso aprile in cui ha sottolineato che la Russia non stava optando per l’isolamento e voleva far parte della comunità internazionale, ” ma una comunità internazionale governata dalla giustizia e dalla democrazia “., (non dall’arbitrio di chi si sente investito dal ruolo di gendarme del mondo, N.d.R.).

Lavrov con il cancelliere della Repubblica Popolare Cinese

Lavrov ha precisato che l’unico desiderio era quello di ” mantenere i principi della Carta delle Nazioni Unite secondo cui tutti i paesi sono uguali e tutti devono andare d’accordo “.

Nota: Lavrov, in altra parte del suo discorso ha sottolineato che le regole sono quelle della carta delle Nazioni Unite e non quelle che si sono dati da soli i paesi che fanno parte della NATO e ritengono di poter operare secondo il loro criterio. La sovranità di ogni paese deve essere rispettata ed anche il principio di non interferenza negli affari interni degli altri paesi, principio che viene continuamente violato da chi si arroga il ruolo di “difensore dei diritti umani”, quando non ha alcun titolo ed alcuna autorità per farlo.

fonte: https://fr.sputniknews.com

Traduzione e nota: Luciano Lago