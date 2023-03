Lavrov: “La situazione in Georgia è orchestrata dall’estero per creare instabilità vicino ai confini russi”

Il ministro degli Esteri russo ha paragonato le proteste di massa a Tbilisi al Maidan di Kiev del 2014

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ritiene che la situazione attorno al disegno di legge sugli agenti stranieri in Georgia sia stata solo un pretesto per avviare un tentativo di un cambio di regime con la forza.

In un’intervista di questo venerdì al programma ‘Bolshaya Igra’, il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che gli eventi che si sono svolti questa settimana a Tbilisi, durante le massicce proteste contro il disegno di legge sugli agenti stranieri, “sono simili al Kiev Maidan” , che ha portato al colpo di stato in Ucraina nel 2014.

“Non c’è dubbio che la legge sulla registrazione delle organizzazioni non governative che ricevono almeno il 20% dei loro finanziamenti dall’estero fosse solo un pretesto per avviare, in generale, un tentativo di cambiare potere con la forza”, ha affermato . .

Secondo il ministro, gli eventi in Georgia sono “orchestrati” dall’estero , spinti dalla volontà di creare un fattore di instbilità vicino ai confini russi.

Allo stesso modo, Lavrov ha definito ipocrite le dichiarazioni dell’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sulla situazione in Georgia: “Nonostante il fatto che diversi paesi europei abbiano le stesse regole […] Borrell ha affermato senza batter ciglio che la legge promossa dai georgiani del partito al potere Georgian Dream è contraria ai valori europei e blocca il percorso di adesione della Georgia all’Unione europea. Nel complesso, l’ipocrisia è evidente”, ha sottolineato .

Interessi occidentali nelle proteste

Il ministro degli Esteri ha paragonato i diversi atteggiamenti occidentali alle proteste dell’opposizione in Georgia e Moldavia : “In Georgia l’opposizione non è ciò che gli è permesso fare, sono costretti a fare quello che vogliono le centrali esterne perché l’opposizione in Georgia riflette gli interessi occidentali. In Moldavia, al contrario, le proteste contro l’attuale governo sono condannate perché l’opposizione in Moldavia riflette altri interessi, mentre gli interessi occidentali si riflettono nel governo e nel presidente”, ha sottolineato .

Il massimo diplomatico russo ha affermato che i paesi intorno alla Russia dovrebbero trarre conclusioni sui pericoli di affrontare gli Stati Uniti nella “zona di responsabilità”. Tuttavia, ha osservato che l’Occidente riconosce esplicitamente che la sua egemonia negli affari mondiali è in questione.

“Quando gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO commentano gli eventi in Ucraina e la nostra operazione militare speciale, chiedono una sconfitta strategica della Russia sul campo di battaglia, riconoscendo direttamente che stiamo parlando di un conflitto esistenziale”, ha commentato Lavrov, sottolineando che l’esito di un tale conflitto determinerà “le prospettive dell’egemonia occidentale guidata dagli Stati Uniti e le sue prospettive di dominio negli affari mondiali”.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago