Lavrov: la Russia non tollera la presenza militare statunitense in Asia centrale

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha criticato i piani statunitensi di schierare forze militari in Asia centrale dopo il ritiro dall’Afghanistan.

Martedì, in una conferenza stampa tenutasi in Ungheria, Lavrov ha riferito che dopo la sua partenza dall’Afghanistan, gli Stati Uniti cercano di inviare parte delle proprie infrastrutture, armi e truppe nei paesi dell’Asia centrale per lanciare attacchi contro il territorio afghano.

Il funzionario russo ha avvertito che il Cremlino non vuole vedere le truppe statunitensi al suo confine meridionale, sostenendo che la presenza degli Stati Uniti in Asia occidentale renderà questa regione un obiettivo per gli attacchi contro i militanti talebani.

Lavrov ha aggiunto che nessun paese della regione o altrove “è interessato a diventare un obiettivo per gli americani per attuare le proprie iniziative, poiché dubito fortemente che qualcuno ne abbia bisogno”.

Senatore russo: Ovunque siano le truppe statunitensi, portano con sé il caos.

Allo stesso modo, l’alto capo della diplomazia russa ha ricordato che i membri dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO) tra cui Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Russia hanno firmato un accordo, in base al quale tutti i membri dell’Alleanza Asiatica devono approvare il dispiegamento di truppe straniere su il territorio di uno Stato membro.

Russia: dopo l’Afghanistan, gli Stati Uniti cercano di mettere radici in Asia centrale.

La Russia avverte che dopo la partenza delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, gli Stati Uniti cercano di creare centri logistici in Asia centrale e “mettere radici” nella regione.

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo in risposta a un articolo apparso sul quotidiano statunitense The Wall Street Journal, pubblicato il 19 agosto, in merito alla possibilità di dispiegamento di truppe statunitensi in Asia centrale.

Caos in Afghanistan, l’ultimo della serie dopo Iraq, Libia, Siria e altri……

La Russia, che considera gli Stati Uniti la principale fonte di instabilità mondiale , ha avvertito i suoi alleati, pasi vicini e amici dell’Asia centrale, delle possibili conseguenze dell’ospitare basi militari statunitensi nei loro territori.

Nota: L’esperienza di altri paesi ha dimostrato il ruolo distruttivo che la presenza USA ha sempre svolto nei paesi dove questa si è manifestata, causando guerra civile, destabilizzazione, terrorismo e ondate di profughi. L’Iraq, l’Afghanistan, la Libia, la Siria, lo Yemen, la Somalia e altri paesi sono lì a dimostrarlo in modo inconfutabile.

Mosca ha incolpato Washington e i suoi alleati nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) per l’attuale caos in Afghanistan. Nonostante 20 anni di presenza militare occidentale. Kabul, la capitale afghana, è caduta nelle mani dei talebani lo scorso fine settimana dopo la partenza precipitosa delle truppe straniere, guidate dagli Stati Uniti.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago