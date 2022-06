Lavrov ha definito la condizione per la fuoriuscita dai porti delle navi col grano ucraino

L’Occidente deve decidere cosa gli è più importante: PR sul tema delle forniture delle derrate dall’Ucraina, o passi concreti per risolvere questo problema. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nella conferenza stampa a Manama dopo i colloqui con il ministro degli Esteri del Bahrain, Abdul Latif bin Rashid al-Zayani.

“Dettagliatamente abbiamo parlato della situazione in Ucraina. Su richiesta dei nostri amici, dettagliatamente abbiamo informato sugli ultimi sviluppi, compresa la situazione alimentare. Abbiamo parlato delle misure che la parte russa sta adottando da più di un mese, garantendo la libera esportazione di grano ucraino con le navi che ora si trovano bloccate nei porti ucraini. Per questo, è necessario che i rappresentanti ucraini ripuliscano dalle mine le acque costiere che si trovano… nelle acque territoriali dell’Ucraina che sono state minate. Se questo problema, dello sminamento, sarà risolto, e noi già da molte settimane richiamiamo l’attenzione dei nostri colleghi occidentali che si preoccupano per questo, la Marina russa, in mare aperto, garantirà il passaggio senza ostacoli di queste navi nel Mar Mediterraneo e oltre, verso le loro destinazioni”.

Il diplomatico ha richiamato l’attenzione sul fatto che la Russia, da parte sua, da tempo ha fatto di tutto per risolvere il problema della sicurezza alimentare: “Ma ecco i paesi occidentali, che hanno creato una massa di finti problemi con la chiusura dei loro porti alle navi russe, con la soppressione delle catene logistiche e finanziarie, dovrebbero, certamente, pensare seriamente a ciò che è più importante per loro: fare delle PR sul problema della sicurezza alimentare, oppure risolvere con passi concreti il problema. Sta a loro [paesi occidentali]”, – ha concluso il capo del ministero degli Esteri russo.

Si tratta di 20 milioni di tonnellate di grano ucraino destinati all’esportazione. Il giorno prima, il capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, ha affermato che l’UE sta cercando di accordarsi con la Russia per utilizzare le rotte marittime per l’esportazione.

Depositi di grano

Attualmente, c’è una situazione difficile con la fornitura di grano sui mercati mondiali. Gli analisti hanno calcolato che le scorte di grano sono agli sgoccioli. Secondo i dati ONU per l’alimentazione e l’agricoltura, Russia e Ucraina rappresentano il 30% delle esportazioni mondiali di grano. Un grave deficit di grano potrebbe colpire paesi come Yemen, Somalia, Sud Sudan e Afghanistan.

Il 28 maggio, il quotidiano spagnolo El Pais, secondo le fonti, ha riferito che i paesi dell’UE stanno valutando la possibilità di avviare una missione navale per far uscire il grano dall’Ucraina. L’UE è pronta a mobilitare risorse a tal fine, stiamo parlando del porto di Odessa. Uno degli obiettivi della missione è aprire il passaggio delle navi europee al porto di Odessa.

Allo stesso tempo, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che gli Stati Uniti stanno provocando una crisi alimentare in Ucraina privando il paese delle riserve di grano. Secondo Zakharova, le dichiarazioni di stati stranieri sul blocco del Mar Nero da parte delle forze armate russe non corrispondono alla realtà. La Federazione Russa apre regolarmente corridoi umanitari.

Fonte: https://www.stoletie.ru/lenta/lavrov_nazval_uslovije_dla_vyhoda_iz_portov_sudov_s_ukrainskim_zernom_837.htm

Traduzione di Eliseo Bertolasi