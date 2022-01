Lavrov ha definito la comparsa di basi USA sul Mar d’Azov come la seconda linea rossa

MOSCA, 14 gennaio – RIA Novosti / Mosca non accetterà la comparsa dell’Alleanza del Nord Atlantico ai confini della Russia, ha affermato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, commentando la possibilità che l’Ucraina aderisca alla NATO.

“Categoricamente non è accettabile la comparsa dell’Alleanza del Nord Atlantico proprio ai nostri confini, soprattutto considerando la direzione seguita dalla leadership ucraina, sia dalla prima che da quella attuale. Per di più, questa è un’autentica linea rossa”, ha riferito il ministro in un conferenza stampa sui risultati del 2021.

Ha osservato inoltre che a Mosca non va bene la situazione in cui l’Ucraina rimanga fuori dal blocco militare, ma si accordi con i paesi occidentali sulla costruzione di strutture militari e sulla creazione di basi sul Mar d’Azov:

“Anche questo per noi è inaccettabile, perché il dispiegamento sul territorio dei nostri vicini, in questo caso l’Ucraina, di armi d’attacco rappresenterà una minaccia per la Russia, questa è un’altra linea rossa”.

I negoziati con la Nato

Mercoledì si è tenuta a Bruxelles una riunione del Consiglio Russia-Nato. All’incontro, il viceministro degli Esteri Aleksandr Grushko “onestamente, schiettamente, senza cercare di aggirare gli angoli” ha sottolineato che un ulteriore deterioramento della situazione nei rapporti tra Russia e Occidente potrebbe portare alle più imprevedibili e gravi conseguenze per la sicurezza europea.

Il Cremlino insiste nel porre fine alla cooperazione militare del blocco (NATO ndr.) con i paesi post-sovietici: rifiutando di creare basi sul loro territorio, limitando lo spiegamento di armi d’attacco vicino al confine russo, rimuovendo le armi nucleari americane dall’Europa e garantendo la non espansione della NATO a est .

Stoltenberg, su richiesta della Russia, ha annunciato la volontà dell’Alleanza del Nord Atlantico di ripristinare la missione a Mosca, nonché la presenza diplomatica russa presso la sede di Bruxelles. Tuttavia, si è espresso contro l’idea che l’Ucraina non si unisca al blocco.

Fonte: https://ria.ru/20220114/nato-1767816721.html

Traduzione di Eliseo Bertolasi