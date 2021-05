Lavrov ha accusato gli Stati Uniti e l’UE di impiantare il totalitarismo

MOSCA, 7 maggio – RIA Novosti.

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov in una riunione online del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Mosca ha dichiarato che considera inaccettabili i tentativi d’imporre il totalitarismo negli affari mondiali da parte degli Stati Uniti e dell’UE. Come esempio di tali azioni, ha richiamato le sanzioni unilaterali illegali “che vengono introdotte senza alcuna base giuridica internazionale”.

“In condizioni di pandemia, tali restrizioni riducono drasticamente le capacità di un certo numero di paesi in via di sviluppo nel contrastare la diffusione dell’infezione”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

Secondo Lavrov, i paesi occidentali stanno cercando di fermare la formazione di un mondo policentrico. Per questo – ha spiegato – “si sta promuovendo il concetto di un cosiddetto “ordine basato su regole”, concepito come sostituto del diritto internazionale”, sottolineando che queste regole vengono sviluppate in formati chiusi per essere poi imposte a tutti gli altri.

Consiglio di Sicurezza ONU

“La Russia invita tutti gli Stati, nell’attuazione della loro politica estera, a seguire incondizionatamente gli scopi e i principi della Carta (ONU), garantendo: il rispetto dell’uguaglianza sovrana degli Stati, la non interferenza nei loro affari interni, la risoluzione delle controversie con mezzi politici e diplomatici, il rifiuto della minaccia della forza o del suo impiego”, ha riferito Lavrov.

Lavrov ha inoltre sottolineato che Mosca considera dannosa qualsiasi azione che aggiri la Carta delle Nazioni Unite, volta ad usurpare il processo decisionale.

“L’Occidente non è più interessato alle norme del diritto internazionale e ora chiede a tutti di seguire le sue regole e di osservare l’ordine che ha stabilito”, ha concluso il ministro.

