Lavrov: gli anglosassoni non consentono all'Ucraina di riprendere i colloqui





Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov assicura che Stati Uniti e Regno Unito non consentono all’Ucraina di sedersi a parlare di pace con la Russia.

Il ministro degli Esteri russo ha affermato, durante un’intervista che, mentre i paesi europei stanno esortando Kiev a riprendere i colloqui di pace con Mosca, “gli anglosassoni” – alludendo a Stati Uniti e Regno Unito – gli stanno impedendo di farlo. Quindi, ha espresso scetticismo su un possibile ritorno dell’Ucraina ai negoziati di pace.

“L’Ucraina non ha la sovranità per firmare un accordo con la Russia”

“Attualmente, non vedo alcuna possibilità che l’Ucraina proponga [negoziati], non proporremo nulla. Abbiamo proposto tutto molto tempo fa. La palla è dalla tua parte. Non vedo alcuna possibilità che [gli ucraini] possano tornare ai negoziati”, ha detto giovedì Lavrov in un’intervista con la compagnia televisiva e radiofonica nazionale bielorussa .

Il ministro degli Esteri russo spiega in dettaglio chi può “portare la pace” in Ucraina

Ha affermato, tuttavia, che in ogni momento in cui l’Ucraina deciderà di tornare ai negoziati, la Russia studierà la situazione “sul campo”, specificando che terrà conto del rifiuto di alcune regioni del Paese slavo, liberate dalle forze russe , per tornare ad essere controllata da un governo filo-neo-nazista.

Dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina alla fine dello scorso febbraio, le delegazioni ucraina e russa hanno tenuto diversi round di colloqui. Le parti hanno raggiunto un accordo nei colloqui tenuti il ​​29 marzo in Turchia. Tuttavia, Putin ha annunciato martedì scorso che Kiev si è ritirats dall’accordo, quindi il processo di pace è entrato in un vicolo cieco.

Le autorità russe hanno assicurato fin dall’inizio dell’operazione militare in Ucraina di non cercare l’occupazione del territorio ucraino, ma la “smilitarizzazione” e la “denazificazione” del paese e impedire l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), guidata da Stati Uniti, USA, trasformano l’Ucraina in una base anti-russa.

“L’Ucraina cerca di prolungare la guerra sulla base degli interessi della NATO”

Hanno anche sottolineato che interromperanno le loro operazioni solo se Kiev accetterà le loro condizioni principali, compreso il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, la smilitarizzazione dello Stato ucraino, lo status neutrale dell’Ucraina e la rinuncia al desiderio di aderire alla NATO.

Russia: l’Ucraina si rifiuta di parlare, continueremo l’operazione militare

