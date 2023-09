Lavrov: “Ci sono informazioni secondo cui si sta tentando di far saltare i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream”

Lavrov ha sottolineato che Kiev utilizza i corridoi umanitari stabiliti nell’ambito dell’accordo sul grano per attaccare le navi civili e militari russe che proteggono queste infrastrutture energetiche.

La Russia è a conoscenza che si sta tentando di far esplodere i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream , attraverso i quali il gas russo viene trasportato in Turchia, ha dichiarato giovedì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un evento tenutosi nell’ambito della sua prima visita ufficiale in Bangladesh .

Riferendosi alla sospensione dell’accordo sul grano, il capo della diplomazia russa ha osservato che, anche se attualmente tutti chiedono che la Russia permetta loro di esportare nuovamente il grano. “Non li vietiamo, semplicemente non li lasceremo passare attraverso i corridoi umanitari che erano aperti e […] che sono stati utilizzati [dagli ucraini] per lanciare droni di superficie e sottomarini per attaccare non solo le nostre navi militari , ma anche quelle civili “, ha detto.

Putin: “Ci sono continui tentativi di attaccare i gasdotti russo-turchi nella zona del Mar Nero”

Secondo lui, sono stati tentati attacchi anche contro navi militari russe che pattugliavano le zone del Mar Nero dove si trovano i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream. Egli ha sottolineato che le navi hanno cominciato a pattugliare queste zone, poiché Mosca ha ” informazioni che stanno cercando di farle saltare in aria, proprio come fecero saltare in aria i gasdotti Nord Stream ” l’anno scorso.

Sabotaggio gasdotto

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva rivelato che il Turkish Stream e il Blue Stream subiscono continui tentativi di attacco. “C’è un tentativo di attaccare [i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream […] Le nostre navi proteggono questi ‘flussi’, questi sistemi di gasdotti, e vengono costantemente attaccati. Anche con l’aiuto di droni inviati a lanciare questi attacchi dai porti ucraini del Mar Nero”, ha detto.

Egli ha sottolineato che mentre Mosca “ha chiaramente fornito garanzie di sicurezza per la navigazione nel quadro dell’accordo sul grano, l’altra parte [l’Ucraina] ha utilizzato i corridoi umanitari per attacchi terroristici contro strutture civili e militari russe”.

Nota: Le informazioni in mano dei russi avvertono che dietro questi tentativi ci sono i gruppi specializzati della marina britannica ed i servizi di intelligence USA, gli stessi che hanno pilotato il sabotaggio dei gasdotti del Nord Stream del Baltico. Gli ucraini non sarebbero in grado di agire senza il supporto occidentale, sempre più scoperto.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago