Lavrov. Centinaia di neonazisti ucraini stanno operando in Bielorussia

Le autorità russe hanno confermato che i tentativi di destabilizzare la situazione in Bielorussia provengono dal territorio dell’Ucraina.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo un incontro con il suo omologo bielorusso Vladimir Makei.

“Tali attività vengono svolte dal territorio dell’Ucraina. C’è anche il Tridente di Stepan Bandera *, c’è anche il gruppo ” C14″, presente in Bielorussia anche il Corpo Nazionale e il “Settore Destro” *, tutte organizzazioni estremiste ucraine.

Il ministro degli esteri russo Lavrov

Tutte queste strutture sono attivamente coinvolte nel provocare azioni radicali e violente a Minsk e in altre città della Bielorussia ”, Lavrov ha elencato quali siano i burattinai delle proteste in Bielorussia.

Secondo il ministro russo, in Ucraina sono stati allestiti campi speciali per addestrare gli estremisti, in particolare nelle regioni di Volyn e Dnepropetrovsk.

In totale, ora ci sono circa 200 membri di questi gruppi che operano in Bielorussia.

“Coloro che tentano con le buone o con le cattive di sobillare rivolte, provocare violazioni di leggi, sanno bene che un dialogo nazionale, attivamente promosso, li lascerà ai margini della storia. Pertanto, stanno cercando di ridurre tutto a provocazioni estremiste, stanno cercando di provocare una reazione delle forze dell’ordine.

Estemisti del gruppo ucraino Stepan Bandera

Sopprimeremo categoricamente tali tentativi, in particolare incrementeremo le azioni dirette a utilizzare strutture multilaterali a cui partecipano Russia e Bielorussia per impegnarci a neutralizzare tali provocazioni “, ha aggiunto Lavrov.

* Un’organizzazione estremista bandita nella Federazione Russa.

La Duma di Stato ha risposto alle parole di Tikhanovskaya sulla Crimea

Il vice della Duma di Stato Dmitry Novikov, nel suo commento a Vechernyaya Moskva, ha criticato la dichiarazione del leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya sulla proprietà della Crimea.

Svetlana Tikhanovskaya con Bernard H. Levy (promotore delle “rivoluzioni colorate” in Ucraina, Libia, Siria, ecc.. )

In precedenza, l’ex candidata alla presidenza della Bielorussia aveva affermato che il ritorno della penisola alla Russia sarebbe in contraddizione con le norme del diritto internazionale . Tuttavia, ha ammesso che de facto la Crimea è territorio russo.

Secondo Novikov, una simile dichiarazione tradisce l’esponente dell’opposizione bielorussa come rappresentante degli interessi dei circoli politici occidentali, quindi, in caso di presa del potere, la Tikhanovskaya perseguirà una politica russofobica.

“In questo caso non si parlerà di alcun rapporto“ fraterno ”tra i nostri stati. Anche i bielorussi perderanno, perché si prenderanno cura degli interessi degli altri ”, ha detto il parlamentare.

Novikov ha aggiunto che dietro Tikhanovskaya ci sono le medesime forze che hanno fatto la finta rivoluzione e il golpe in Ucraina, e quindi, in caso di vittoria dell’opposizione, la Bielorussia si dovrebbe aspettare la devastazione e la svendita del paese (come accaduto in Ucraina). Inoltre, allo stato delle cose, non ha escluso la possibiltà di una guerra civile nel paese.

