Lavrov all’Onu: “Nessuno ha permesso alla minoranza occidentale di parlare a nome di tutta l’umanità”

Questo lunedì, il ministro degli Esteri russo è arrivato a New York, dove si trova il quartier generale delle Nazioni Unite, per partecipare a diverse riunioni del Consiglio di sicurezza dell’organizzazione internazionale.

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha denunciato questo lunedì in una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU presieduto dal ministro degli Esteri russo che l’Occidente sta creando “club di eletti, aggirando le Nazioni Unite”.

“Per giustificare ideologicamente la politica di indebolimento del multilateralismo , viene introdotta la questione dell’unità delle democrazie di fronte all’autocrazia”, ​​ha dichiarato, riferendosi al Democracy Summit organizzato dagli Stati Uniti. Secondo il capo della diplomazia russa, l’Occidente vuole imporre “concetti e soluzioni non consensuali”.

“Chiamiamo le cose con il loro nome: nessuno ha permesso alla minoranza occidentale di parlare a nome di tutta l’umanità”, ha sottolineato.

Allo stesso modo, il ministro ha sottolineato che attualmente sia le Nazioni Unite che le regole stabilite della sua Carta rappresentano una minaccia per le ambizioni globali degli Stati Uniti e in questo contesto ha indicato che “nel disperato tentativo di affermare il proprio dominio punendo i disobbedienti, gli Stati Uniti si sono dedicati a distruggere la globalizzazione, a lungo glorificata come il bene supremo di tutta l’umanità”.

Secondo Lavrov, il Fondo monetario internazionale è diventato “uno strumento per raggiungere gli obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi alleati, compresi gli obiettivi militari”.

“Washington e il resto dell’Occidente, sottomessi al suo dominio, applicano le loro ‘regole’ ogni volta che hanno bisogno di giustificare misure illegittime contro coloro che allineano le loro politiche al diritto internazionale e si rifiutano di seguire gli interessi egoistici del ‘miliardo d’oro'”, ha aggiunto.

Espansione del Consiglio di Sicurezza

“La situazione è aggravata da una perdita di fiducia nel multilateralismo, dall’aggressione finanziaria ed economica occidentale che distrugge i benefici della globalizzazione, attuata da Washington e dai suoi alleati che abbandonano la diplomazia e chiedono che le controversie siano risolte sul campo di battaglia. , tutto avviene all’interno delle mura dell’ONU ”, si è lamentato l’alto diplomatico.

Pertanto, è necessario “adattare” le Nazioni Unite alle attuali tendenze nelle relazioni internazionali, ha affermato Lavrov, suggerendo di aumentare la rappresentanza dei paesi asiatici, africani e latinoamericani nel Consiglio di sicurezza.

“Siamo stati onesti sul perché e per chi combattiamo “

Tra l’altro, il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che non c’è modo per Kiev di rappresentare i residenti dei territori che non hanno accettato i risultati del golpe del 2014 . “È ovvio per qualsiasi osservatore imparziale che il regime nazista di Kiev non può in alcun modo essere considerato come rappresentante dei residenti dei territori che si sono rifiutati di accettare i risultati del sanguinoso colpo di stato del febbraio 2014 e contro i quali i golpisti hanno lanciato una guerra per questo”, ha detto.

Inoltre, Lavrov ha sottolineato che la questione ucraina non può essere considerata isolatamente dal suo contesto geopolitico. “La Russia ha spiegato chiaramente gli obiettivi dell’operazione militare speciale: eliminare le minacce alla nostra sicurezza poste per anni dalle forze della NATO direttamente ai nostri confini e proteggere le persone private dei loro diritti […] Siamo stati onesti sul perché e per coloro i quali combattiamo “, ha concluso.

Prima di questo giorno, Lavrov è arrivato a New York, dove si trova il quartier generale delle Nazioni Unite, per partecipare a diverse riunioni del Consiglio di sicurezza dell’organizzazione internazionale.

Questa domenica, il ministero degli Esteri russo ha denunciato che le autorità statunitensi non avevano rilasciato i visti per entrare nel Paese in tempo ai giornalisti russi che avrebbero dovuto accompagnare Lavrov nel suo viaggio alla sede delle Nazioni Unite.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano LAgo