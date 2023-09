LAVROV ALL’ONU: l’“atroce” interferenza degli Stati Uniti si è conclusa con il collasso in Ucraina

Il ministro degli Esteri russo critica l’ingerenza “aperta” e la sobillazione dei paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, in Ucraina e li accusa per il collasso di questo paese.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, soprattutto in Europa, hanno interferito “enormemente e apertamente” negli affari interni di Kiev dopo il crollo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), ha affermato mercoledì Sergei Lavrov durante una sessione del Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti . Nazioni (CSNU).

Infatti, ha indicato che “l’Occidente ha la piena responsabilità del collasso in Ucraina”. Inoltre, ha contestato che i paesi occidentali hanno incoraggiato atti di violenza che “negano i diritti dei russofoni in Ucraina e dei residenti in Crimea”.

Russia: gli Stati Uniti incitano l’Ucraina a continuare la guerra fino all’“ultimo ucraino”

La Russia usa il potere di veto contro un Occidente che cerca di controllare le Nazioni Unite

Anche l’alto diplomatico russo ha difeso apertamente il diritto di veto della Russia come migliore garanzia per il rispetto di un certo equilibrio di poteri all’interno delle Nazioni Unite (ONU).

A questo proposito, ha sottolineato che “il diritto di veto è uno strumento assolutamente legittimo” della Russia per contrastare un tentativo occidentale di prendere il controllo dell’ONU .

La Russia accusa gli Stati Uniti di essere questi direttamente coinvolti nella guerra in Ucraina.

La Russia accusa gli Stati Uniti di essere direttamente coinvolti nel conflitto ucraino inviando armi pesanti a Kiev da utilizzare contro il territorio russo.

Lavrov ha anche attribuito l’attuale crisi in Ucraina al rifiuto dell’Occidente di collaborare con la Russia “ad armi pari” per molti anni.

Il cancelliere della Russia, infatti, ha sottolineato che gli Stati Uniti e i loro alleati non sono disposti a stabilire un dialogo onesto per risolvere il conflitto in Ucraina, mentre Mosca si è sempre espressa disponibile a negoziare una soluzione alla suddetta crisi, ha aggiunto.

Tra le altre misure occidentali che la Russia critica per aver portato al prolungamento della guerra in Ucraina, c’è l’incessante spedizione di armi ed equipaggiamento militare a Kiev.

La Russia paragona queste politiche a quelle dell’ex dittatore tedesco Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945), che mobilitò tutta l’Europa per combattere l’URSS.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago