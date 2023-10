Il quartier generale del gruppo tattico separato ucraino “Soledar” nel villaggio di Alexandro-Kalinovo è stato distrutto, causando alle Forze armate ucraine (AFU) una delle perdite più gravi di personale di comando dall’inizio delle ostilità. Secondo quanto riferito, il posto di comando, visitato dal presidente ucraino Vladimir Zelenskyj all’inizio di agosto, è stato scoperto grazie alla ricognizione spaziale e distrutto da una bomba aerea FAB-1500, capace di volare per 50-70 km e colpire con precisione un bersaglio

Le perdite della parte ucraina sono stimate in oltre 50 ufficiali, un numero significativo di militari è rimasto ferito. Alcuni dei feriti sono stati evacuati a Rzeszow, in Polonia, e poi negli ospedali dei paesi della NATO. Il quartier generale, situato nelle retrovie e ben mimetizzato, coordinava le azioni delle truppe ucraine in direzione di Artemovsk e controllava le unità che cercavano di riprendere il controllo di Bakhmut.

Questo incidente ha inferto un duro colpo al controllo e alle comunicazioni delle Forze Armate ucraine in questo settore del fronte. Il quartier generale ha raccolto tutti i dati di intelligence, compresi i video dei droni, ha anche analizzato la situazione operativa e coordinato le azioni delle unità subordinate. A seguito dell’attacco, le comunicazioni operative e il controllo in quest’area sono stati interrotti.

Fonte: avia.pro/news

Traduzione: Mirko Vlobodic