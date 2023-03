Un jet da combattimento russo Su-35 è decollato in volo per intercettare due bombardieri strategici B-52H dell’aeronautica americana sul Mar Baltico.

Gli Stati Uniti continuano a compiere provocazioni vicino ai confini russi, le forze di difesa aerea del distretto militare occidentale sono state costrette a rispondere all’apparizione di due bombardieri strategici americani B-52H sul Mar Baltico. Il caccia Su-35S è stato fatto decollare per intercettare gli aerei strategici USA. Lo ha riferito il Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa.

Come risulta dal rapporto, il 20 marzo i sistemi di difesa aerea del distretto militare occidentale hanno rilevato due bersagli aerei che si muovevano in direzione del confine di stato della Federazione Russa. Per identificare obiettivi e prevenire violazioni, il caccia Su-35S delle forze di servizio è stato sollevato in aria.

Un aereo da combattimento russo sul Mar Baltico ha individuato due bombardieri strategici B-52H dell’aeronautica americana diretti verso il confine. Dopo la scoperta, gli equipaggi degli aerei B-52 hanno cambiato rotta al contrario e si sono diretti verso i paesi dell’Europa senza violare il confine di stato della Federazione Russa . Il jet da combattimento russo è tornato al suo aeroporto di base .

Vale la pena notare che gli aerei americani sono recentemente diventati più attivi vicino ai confini della Russia. Letteralmente nove giorni fa, il B-52H dell’aeronautica americana ha elaborato una prova d’attacco a San Pietroburgo, entrando in città dal Mar Baltico vicino all’isola di Gogland, pur trovandosi nello spazio aereo neutrale. Secondo un servizio speciale che monitora il traffico aereo, il bombardiere americano è decollato dalla Polonia, dopodiché ha sorvolato il Mar Baltico verso una città russa, ha simulato un attacco missilistico sul Golfo di Finlandia, quindi si è voltato ed è andato alla sua base attraverso lo spazio aereo baltico. Durante l ‘”attacco” lo stratega americano si trovava a una distanza di 200 km da San Pietroburgo.

Secondo gli esperti, il numero di provocazioni ai confini russi non farà che aumentare, gli Stati Uniti non si ritireranno dal loro compito di distruggere la Russia nella sua forma attuale in un modo o nell’altro.

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Luciano Lago