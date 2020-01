L’autoproclamato Presidente del Venezuela Guaido’ fa il suo giro in Europa per avere “soccorso” dai paesi europei

da Redazione

L’oppositore venezuelano Juan Guaidó ha convocato una concentrazione dei suoi seguaci nel centro di Madrid, durante la sua visita in Spagna, come parte del suo tour internazionale. Nel frattempo, il sindaco (alcade) della capitale spagnola ha annunciato che il personaggio sarà ricevuto come presidente del Paese latinoamericano e gli darà persino una chiave d’oro.

A questo proposito, l’analista e deputato del Parlamento europeo per la Spagna, Javier Couso, ha descritto questa azione come “offensiva” , in quanto il mastro borghese dovrebbe rappresentare tutti i cittadini. “Consegnare la chiave d’oro a un visitatore significa che lo stai lodando […] ma quest’uomo ha solo tentato di fare un colpo di stato “, ha detto l’esperto in un’intervista con RT.

L’analista ritiene che il giro dell’avversario del governo venezolano faccia parte di un tentativo americano di “dare il primo soccorso a qualcuno che è già politicamente morto”.



Posizione dell’Unione Europea

Dopo il riconoscimento di Guaidó come “legittimo presidente” del Venezuela da parte dell’Unione Europea (UE), Couso ritiene che in questo modo venga certiificata la “subalternità” del blocco con Washington: “Gli Stati Uniti decidono che il signor [Juan Guaidó] è presidente perché si è autoproclamato in una piazza senza rispettare i requisiti stabiliti dalla Costituzione venezuelana […] e dall’UE quello che si fa è dire “sì signore” “.

Dal suo punto di vista, l’UE potrebbe favorire un clima di “dialogo e comprensione” tra un’opposizione che accetta la legalità e rimuova l’opposizione che è a favore di un “colpo di stato e violento” e non ha vinto i voti della maggioranza dei popolazione.

D’altra parte, quando gli sono stati chiesti i motivi per cui la destra spagnola continua a sostenere Guaidó, dopo aver saputo che la sua auto-proclamazione non ha avuto successo, l’ex parlamentare europeo ritiene che sia stata costruita un’idea mediatica secondo cui una dittatura è vissuta in Venezuela.

Manifestazioni contro Guaidò a Madrid

Con questo scenario, Couso sostiene che la destra gioca con un tentativo di confronto in cui la sinistra sosterrebbe una dittatura. “Io, che sono stato qui in tutte le elezioni, posso criticare molte delle politiche che il governo di questo paese ha sviluppato [il Venezuela], ma è chiaro che qui non c’è una dittatura “, ha spiegato l’analista.

A cosa serve il tour di Juan Guaidó?

Inoltre, Couso ritiene che il tour del presidente autoproclamato sia parte di un tentativo americano. “dare il primo soccorso a qualcuno che è già politicamente morto” e il suo possesso presidenziale sarebbe inimmaginabile in altri paesi come la Spagna.

L’ex deputato al Parlamento europeo ha definito Juan Guaidó un “morto che cammina ” che “non rappresenta più nemmeno l’intera opposizione”.

Murales a Caracas

Infine, il politico ha menzionato diverse gravi accuse di frode e arricchimento illecito in cui sarebbero coinvolti oltre 400 milioni di dollari donati a Guaidó e ai suoi seguaci, che “non si sa dove si trovano”.

Il Venezuela ha richiesto a Guiaidò di dimostrare dove siano le centinaia di milioni che ha ricevuto dalla USAID per presunti “aiuti umanitari” e per i cittadini della nazione sudamericana.

L’accusa contro Guaidò è quella di essersi lui appropriato dei 435 milioni di dollari che l’organismo americano ha consegnato a Guaidò e di cui il candidato autoproclamatosi presidente si è appropriato per uso personale. La stessa accusa è stata mossa anche da acuni settori della stessa oppopsizione venzolana che hanno sfiduciato il personaggio autoproclamatosi presidente in una piazza di Caracas.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago