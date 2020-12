L’attitudine anti-Russia della UE sanziona uno stupendo atto di autolesionismo e di disgusto

da Redazione

Nuovi dati pubblicati questa settimana indicano che l’Unione europea ha subito perdite economiche complessive per oltre 120 miliardi di euro a causa della sua politica di imporre sanzioni contro la Russia. Questo secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio e Industria di Dusseldorf.

Eppure i leader europei in un vertice dell’UE questa settimana hanno nuovamente chiesto l’ estensione delle sanzioni contro la Russia, che si protrarrà verso la metà del prossimo anno e probabilmente oltre quella data. Questa azione serrata da parte del blocco sta solo portando a maggiori tensioni con la Russia e sta prendendo una direzione politica da nessuna parte tranne che per più conflitti.

Tali sanzioni dell’UE sono state imposte per la prima volta nel luglio 2014 per le dubbie accuse di coinvolgimento maligno della Russia nel conflitto ucraino. Mosca ha giustamente ricambiato con contro-sanzioni sulle esportazioni europee di agricoltura e altri beni.

La Camera di commercio e industria tedesca stima che l’intera situazione di stallo abbia colpito le economie dell’UE con perdite di 21 miliardi di euro ogni anno. Il più grande perdente è l’economia tedesca che perde quasi 5,5 miliardi di euro all’anno nel commercio bilaterale con la Russia.

Accumulata in sei anni dal 2014, la politica di sanzioni dell’UE contro la Russia ha comportato una perdita totale sbalorditiva di oltre 120 miliardi di euro per il blcco europeo. E si continua ad accumulare.

Per mettere questa cifra in una certa prospettiva, sarebbe paragonabile ai bilanci militari annuali combinati delle tre maggiori economie europee: Germania, Gran Bretagna e Francia.

O per dirla in un altro modo, questa settimana i leader europei hanno concordato un pacchetto di stimoli storico del valore di 1,8 trilioni di euro per il blocco di 27 membri per riprendersi dalla pandemia di coronavirus. La perdita economica per l’UE a causa delle sanzioni contro la Russia è dell’ordine del 10% di questo sforzo di stimolo record.

È quindi sconvolgente il motivo per cui l’Unione europea persiste nell’infliggere danni così indicibili alla propria stessa economia attraverso la sua politica nei confronti della Russia.

L’UE afferma che le sanzioni vengono estese a causa della mancanza di progressi nei negoziati di pace sulla crisi ucraina. Bruxelles sta cercando di incolpare Mosca per quel conflitto congelato in corso, ignara del fatto che la Russia non è una parte del conflitto. È un membro del cosiddetto Formato Normandia che sovrintende all’Accordo di pace di Minsk firmato nel 2015. Anche Germania e Francia sono membri del gruppo Normandia. Il gruppo non si incontra da un anno. Allora, perché la Russia viene individuata come l’unica responsabile della mancanza di progressi nella risoluzione del conflitto ucraino?

In secondo luogo, la crisi ucraina è stata istigata da un colpo di stato contro il presidente eletto, Viktor Yanukovich, nel febbraio 2014. Il colpo di stato è stato orchestrato dagli Stati Uniti e dagli alleati europei, che ha inaugurato un regime ultranazionalista a Kiev con collegamenti inquietanti con Fazioni Neo- naziste. L’ostilità nei confronti delle comunità di lingua russa in Ucraina ha poi portato al referendum in Crimea nel marzo 2014 in cui si appellava la riunificazione con la Russia. È semplicemente assurdo e cinico che l’Unione europea voglia incolpare la Russia per i successivi disordini e violenze ,quando l’UE stessa è stata direttamente complice nel fomentare la crisi.

In ogni caso, l’applicazione rigida delle sanzioni è controproducente per una soluzione diplomatica. Il dialogo reciproco è precluso da una politica di recriminazione e di capro espiatorio.

La politica delle sanzioni dell’UE è controproducente e pervasa di contraddizioni. Impone misure contro la Russia con apparente indifferenza riguardo all’enorme danno arrecato alle imprese, ai lavoratori e agli agricoltori dell’UE, e lo fa senza una chiara giustificazione. Eppure questa settimana i leader dell’UE guidati dalla Germania si sono rifiutati di imporre sanzioni settoriali contro la Turchia nonostante i ripetuti appelli da parte dei membri dell’UE Grecia e Cipro per tali misure come mezzo per difendere la loro integrità territoriale dall’aggressiva esplorazione di gas della Turchia nel Mediterraneo orientale (e da altre azioni destabilizzanti di Ankara).

Quindi in questo caso abbiamo membri dell’UE che protestano contro le minacce alla loro sovranità dalla Turchia; tuttavia i leader dell’UE mostrano poca determinazione a difendere i confini meridionali esterni del blocco adottando una linea di sanzioni severe nei confronti di Ankara. Due pesi e due misure.

Evidentemente c’è uno strano doppio pensiero quando si confronta l’atteggiamento entusiasta dell’UE nei confronti della Russia su una questione che riguarda l’ Ucraina che non fa nemmeno parte dell’UE e una questione che è altamente contestata in termini di accuse mosse contro la Russia.

Come spiegare una politica così irrazionale e anti-russa da parte dell’Unione europea?

Si deve concludere che l’UE sta seguendo pedissequamente una politica determinata dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno imposto le proprie sanzioni bilaterali contro la Russia sull’Ucraina, così come molte altre affermazioni altrettanto dubbie, come la presunta interferenza elettorale. Gli europei si rimettono così alla politica estera di ostilità di Washington nei confronti di Mosca, anche se le perdite economiche subite dagli americani sono trascurabili rispetto a quelle dell’Europa a causa della vicinanza geografica di quest’ultima e dei rapporti commerciali tradizionalmente molto più intensi con il loro vicino continentale.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato questa settimana che la politica dell’Unione europea è “centrata sugli Stati Uniti”. Lavrov si è lamentato del fatto che l’UE sotto l’attuale leadership non mostra alcun segno di agire indipendentemente da Washington. In effetti, il blocco europeo è un vassallo sotto la tutela americana senza alcuna autonomia.

Ironia della sorte, l’antagonismo verso la Russia dall’Occidente è dovuto alla dimostrativa indipendenza della Russia che non si è voluta sottomettere ai diktat degli Stati Uniti.

Dice Lavrov in un’intervista separata : “La consapevolezza dell’Occidente che la Russia è una potenza indipendente ha avuto un effetto cumulativo. La Russia darà sempre la priorità ai suoi interessi nazionali. È sempre pronto ad armonizzarli candidamente ed equamente con gli interessi nazionali di qualsiasi altro paese sulla base del diritto internazionale, ma non sarà mai sotto il controllo di qualcuno “.

Il massimo diplomatico russo ha aggiunto: “Il desiderio di segnare punti propaganda ha dominato a lungo la politica estera dell’Occidente, trascurando l’essenza dei problemi che necessitano di una soluzione nell’interesse dei popoli delle rispettive regioni”.

Uno psichiatra potrebbe ritenere che l’antagonismo irrazionale e autolesionista europeo nei confronti della Russia – pur placando costantemente un bullo americano – sia una forma di disprezzo di sé. La classe politica dell’UE si risente della Russia perché quest’ultima è un costante promemoria dell’indipendenza e dell’integrità di cui gli europei sono così abiettemente carenti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago