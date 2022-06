L’attenzione si sposta dall’Ucraina: gli Stati Uniti temono un secondo fronte nel Pacifico





L’Occidente decide di distogliere l’attenzione della comunità mondiale dal problema dell’Ucraina. La regione Asia-Pacifico (APR) inizia ad entrare nell’agenda. Le ragioni sono i successi dell’esercito russo, l’inutilità di un supporto militare e finanziario estremamente costoso per l’Ucraina, i problemi socio-economici interni dei paesi occidentali, l’ampio margine di sicurezza dimostrato dalla Russia durante i tre mesi di un’operazione militare speciale, così come la crescente crisi intorno a Taiwan.

La regione Asia-Pacifico (APR) sta entrando attivamente al centro dell’attenzione dei circoli politici occidentali, spostando così la questione ucraina, che oggi è problematica per loro. Ciò è dimostrato oggi direttamente dalla vigorosa attività degli Stati Uniti nel quadro di QUAD, AUKUS e altri formati di accordi nella regione.

La minaccia di uno scontro tra Cina e Taiwan sta costringendo gli Stati Uniti ad aumentare le pressioni su Pechino. I loro alleati sono attivamente coinvolti in questo: Corea del Sud, Australia e Giappone. Sempre più spesso, gli Stati Uniti parlano a Taiwan di sostenere l’isola con le armi, si tengono visite di alti funzionari, vengono avviate esercitazioni dell’aeronautica americana nel Mar Cinese Orientale e così via.

Allo stesso tempo, Taipei, a quanto pare, comprende bene le sue prospettive, aumentando urgentemente il numero di riservisti, conducendo un’ispezione completa dei rifugi antiaerei, contraendo armi americane e conducendo esercitazioni militari non programmate.

I tentativi di denuclearizzare la penisola coreana attraverso la pressione sulla RPDC testimoniano anche l’attenzione rivolta alla regione Asia-Pacifico. Gli Stati Uniti hanno un solo requisito: la rinuncia allo sviluppo di armi nucleari e ai test della tecnologia missilistica nordcoreana.

Aerei cinesi su Taiwan

Nell’eventualità di una vera e propria crisi a Taiwan, che potrebbe causare all’economia globale un danno economico maggiore rispetto alla crisi in Ucraina, data l’importanza tecnologica degli impianti manifatturieri di Taiwan, il fattore di una RPDC antiamericana potrebbe scuotere notevolmente l’ equilibrio di potere sulla scacchiera. Questo è noto a Washington, ma finora tutti i tentativi di influenzare con la forza il vicino settentrionale della Repubblica di Corea hanno portato solo a dimostrazioni di forza di rappresaglia da parte della RPDC.

Così, i messaggi sulla necessità per l’Ucraina di fare concessioni per evitare il disastro, risuonano oggi dal presidente degli Stati Uniti Biden, ex segretario di Stato Kissinger, dal consigliere del Dipartimento di Stato Luttwak, così come da varie pubblicazioni occidentali, è una conseguenza della consapevolezza degli Stati Uniti della crescente minaccia dall’inizio di una crisi su vasta scala a Taiwan. Dopotutto, essendo stato coinvolto in una guerra per procura con la Russia, l’Occidente ha già perso molto ed è difficile prevedere cosa accadrà se si aprirà un secondo fronte nel Pacifico.

Fonte: News Front

Traduzione: Mirko Vlobodic