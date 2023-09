L’attentato all’Ambasciata Cubana a Washington viene duramente condannato da tutti i paesi indipendenti

Mosca ha condannato l’attacco all’ambasciata cubana a Washington… e Caracas lo definisce un fallimento morale

Il Ministero cubano delle Relazioni Estere afferma che i gruppi anticubani ricorrono al terrorismo a causa della loro bancarotta morale e della loro impunità in territorio americano, e Mosca condanna l’attentato e sottolinea la necessità di perseguire i responsabili da parte delle autorità americano.

La Russia ha condannato fermamente l’attacco all’ambasciata cubana negli Stati Uniti, sottolineando che i responsabili dell’organizzazione devono essere puniti.

La portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha scritto in un commento pubblicato sulla pagina ufficiale del Ministero degli Esteri russo: “Condanniamo fermamente l’attacco armato avvenuto il 24 settembre contro l’ambasciata cubana negli Stati Uniti, in cui sul suo territorio sono state gettate due bottiglie di miscela di carburante”.

Zakharova ha aggiunto che Mosca “si basa sul principio che questa vicenda non dovrebbe rimanere impunita e che i responsabili dell’organizzazione dovrebbero ricevere le sanzioni massime”, aggiungendo che il Ministero degli Esteri russo “si aspetta che le autorità americane conducano un’indagine rapida ed esauriente su tutte le circostanze dell’incidente.”

Zakharova ha sottolineato che Mosca chiede ancora una volta che il paese ospitante “garantisca incondizionatamente la sicurezza delle missioni diplomatiche dei paesi stranieri situate sul suo territorio, nel rigoroso rispetto degli obblighi internazionali”.

Ha concluso il suo discorso esprimendo “la nostra solidarietà al popolo fratello della Repubblica di Cuba e il nostro pieno appoggio al suo governo”.

Un attacco terroristico è avvenuto contro la sede dell’Ambasciata cubana negli Stati Uniti il ​​24 settembre, poche ore dopo il ritorno del presidente cubano Miguel Diaz-Canel all’Avana dopo aver partecipato alle riunioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e ad altre attività con i cubani negli Stati Uniti. .

Si tratta del secondo attacco alla missione cubana a Washington negli ultimi anni.

Il Ministero degli Esteri di Cuba, dopo aver condananto l’attentato, ha affermato nel comunicato che “i gruppi anticubani ricorrono al terrorismo a causa della bancarotta morale e dell’impunità di cui credono di godere all’interno del territorio americano”.

Nota: Non è una novità che i gruppi della mafia cubana che operano negli Stati Uniti godono di una totale impunità da parte delle autorità statunitensi e che spesso utilizzano questi gruppi, tramite la CIA, per operazioni sporche di terrorismo e di assassinio di persone considerate pericolose dal governo di Washington (giornalisti ed esponenti politici). Gli omicidi più frequenti sono avvenuti in particolare in paesi dell’America Latina, come Haiti, Nicaragua, Bolivia, Salvador e Venezuela.

Il personale della mafia cubana viene addestrato segretamente e preparato nelle apposite scuole di formazione predisposte dalla CIA e utilizzato dove sia ritenuto necessario. Tutto è ricoperto da estremo riserbo e chiunque riveli questi aspetti delle operazioni segrete corre seri rischi. Julian Assange ne è un esempio.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago