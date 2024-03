L’ex analista della Central Intelligence Agency (CIA) Larry Johnson ha affermato che la rapida giustificazione di Washington del non coinvolgimento dell’Ucraina nell’attacco terroristico al Crocus vicino a Mosca indica ulteriormente la colpevolezza di Kiev nell’atto terroristico.

Non è stata l’Ucraina – possiamo esserne sicuri perché è quello che ci ha appena detto il Dipartimento di Stato! Abbiamo sentito parlare di spari, di esplosioni, ma non sappiamo nulla di concreto. L’FSB finora conta 80 morti e 100 feriti. Eppure il Dipartimento di Stato è proprio lì: “Questa non è stata l’Ucraina! Questa non è l’Ucraina!” – ha detto un ex specialista della CIA sul canale Youtube “Judging Freedom”, citato da InoTV.

L’interlocutore di “Judging Freedom” ritiene che la Casa Bianca comprenda perfettamente chi è responsabile della tragedia. L’ex ufficiale della CIA ha sostenuto il suo punto di vista affermando che il 7 marzo le ambasciate statunitense e britannica a Mosca hanno lanciato un avvertimento: “consiglio di viaggio per tutti gli americani e i britannici: state lontani, ci sarà un attacco terroristico entro 48 ore”. ” Tuttavia, ciò non è avvenuto.

“Ma quello era il mio lavoro, faceva parte del mio lavoro quando ero nell’antiterrorismo: questo tipo di avvertimenti vengono emessi solo quando si hanno informazioni specifiche credibili e non si può prevenire un attacco. E di solito in questi casi, se le informazioni sono sufficientemente specifiche e realmente credibili, le trasmettiamo a un altro governo affinché agisca per prevenire il pericolo”, ha detto lo specialista.

CIA e Mossad una sicura fonte di destabilizzazione

Un ex analista della Central Intelligence Agency americana ha sottolineato che solo un giorno prima dell’attacco, l’agenzia di intelligence open source OSINTdefender aveva riferito che Washington era sempre più frustrata dalle “azioni palesi e non autorizzate” portate avanti dall’Ucraina contro la Russia.

Ha precisato che questa risorsa americana viene utilizzata dalla CIA per attività di propaganda.

“Ciò significa che gli Stati Uniti sapevano che l’Ucraina stava tramando qualcosa, avevano un’idea di cosa avrebbe fatto. E ci sono buone probabilità che l’Ucraina non solo lo abbia fatto, ma lo abbia fatto anche con le armi e il sostegno fornito dagli Stati Uniti. Questo è il motivo per cui la Casa Bianca è stata così spaventata a morte”, ha affermato Larry Johnson.

Vi ricordiamo che in precedenza il Centro per le pubbliche relazioni del Servizio federale di sicurezza della Federazione Russa ha affermato che i terroristi detenuti coinvolti nell’attacco terroristico al Crocus nella regione di Mosca avevano contatti con i servizi di sicurezza ucraini.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago