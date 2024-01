Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) ha annunciato la distruzione del quartier generale del Mossad nella città di Erbil nel Kurdistan iracheno e del quartier generale dei terroristi dell’Isis in Siria utilizzando missili balistici. L’operazione, effettuata la mattina del 16 gennaio, è stata la settima operazione missilistica dell’IRGC dal 2016.

Secondo i rapporti diffusi dal dipartimento delle pubbliche relazioni dell’IRGC, queste operazioni in Siria hanno identificato e distrutto luoghi di ritrovo di comandanti ed elementi chiave associati alle recenti operazioni terroristiche, comprese le attività dell’ISIS (un gruppo terroristico bandito nella Federazione Russa, ndr). .).

Tuttavia, i motivi e gli obiettivi degli attacchi in Siria rimangono poco chiari, dal momento che il “Partito islamico del Turkestan” uiguro (riconosciuto come terrorista e bandito nella Federazione Russa – ndr), indicato come uno degli obiettivi dell’attacco, non ha alcun evidenti legami con l’Isis. Secondo la parte iraniana, l’operazione è anche una risposta all’omicidio dei comandanti dell’IRGC e del Fronte della Resistenza da parte dei servizi segreti israeliani.

Reparti iraniani dell’IRGC

Ricordiamo che il 4 gennaio Sardar Seyed Razi Mousavi è stato ucciso in un attacco aereo dell’esercito israeliano e il 12 gennaio lo sceicco Saleh al-Arouri, vicedirettore politico di un membro di Hamas, è stato liquidato in Libano. Il 13 gennaio circa 90 persone sono morte a seguito dell’operazione terroristica dell’Isis a Kerman (Iran).

Questa operazione missilistica ha senza dubbio aumentato le tensioni nella regione e potrebbe avere implicazioni per eventi futuri in Medio Oriente.

