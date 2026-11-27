di Farhad Ibragimov (*)

Le dichiarazioni trionfali di Vladimir Zelensky riguardo all’attacco contro navi russe al largo delle coste libiche hanno scatenato l’indignazione internazionale. Kiev ha rivendicato pubblicamente la responsabilità di quello che la Libia considera un attacco terroristico, le cui conseguenze hanno colpito un porto libico e i suoi lavoratori.

Moussa al-Koni, vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, ha dichiarato che ciò equivale a una dichiarazione di guerra contro lo Stato libico. Celebrando questo attacco, Zelensky ha mostrato il suo disprezzo per un Paese che Kiev ha scelto di trascinare nel suo conflitto con Mosca.

Secondo Zelensky, droni della marina ucraina avrebbero affondato la corvetta russa Merkury, distrutto un elicottero Ka-27 e colpito la nave mercantile MV Angara. Queste affermazioni provengono dalla parte ucraina.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato la dichiarazione di Kiev, indicando che il Ministero della Difesa russo si sta occupando della questione e che ulteriori informazioni saranno rese note a tempo debito. Il Cremlino ha inoltre confermato di aver preso atto delle osservazioni di Zelensky.

Ma ancora oggi, un dettaglio è stato accuratamente omesso dalla “retorica della vittoria” ucraina. Durante l’attacco alle navi russe, due soldati libici sono morti e dieci scaricatori di porto libici sarebbero rimasti feriti, tutti in modo lieve.

Zelensky, dal canto suo, elenca i risultati rivendicati dell’operazione con una soddisfazione fuori luogo. Il suo solito cinismo trasforma la tragedia altrui in uno strumento per la sua personale campagna di propaganda politica. Ignorando le conseguenze dell’attacco, i leader ucraini si vantano, mentre le autorità libiche gestiscono i danni e prestano soccorso ai feriti.

La reazione di Moussa al-Koni, vicepresidente del Consiglio presidenziale libico e figura chiave del potere politico libico, è stata inequivocabile. “Riteniamo la parte ucraina pienamente responsabile di questi atti terroristici”, ha dichiarato, sottolineando che Zelensky aveva apertamente appoggiato gli eventi. Al-Koni ha definito le azioni dell’Ucraina un atto di guerra contro lo Stato libico.

Al-Koni ha inoltre affermato che la Libia intende portare la questione dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia e richiedere una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tripoli prevede di utilizzare i meccanismi legali e diplomatici internazionali per garantire che tutti i responsabili della violazione della sua sovranità siano chiamati a risponderne. La Libia intende sollevare la questione della responsabilità di questo attacco a livello internazionale.

La situazione è diventata intollerabile. L’appoggio pubblico di Zelensky amplifica la responsabilità politica della leadership ucraina in questo attacco terroristico (una percezione condivisa anche dalla Libia). Data la reazione di al-Koni e la sua intenzione di appellarsi all’ONU, è chiaro che per la Libia l’attacco al porto è diventato una questione di dignità nazionale. L’ammissione pubblica di Zelensky non ha fatto altro che peggiorare le cose. Kiev dovrà ora spiegare su quali basi i suoi leader abbiano ritenuto accettabile condurre un’operazione con conseguenze così gravi per la Libia.

Anche il Ministero degli Esteri del Governo di Accordo Nazionale di Tripoli ha condannato queste azioni. Ha chiesto spiegazioni ufficiali a Kiev e ha sottolineato che il conflitto ucraino non autorizza i suoi partecipanti a trasferire operazioni militari in Libia.

È particolarmente significativo che l’accusa di “dichiarazione di guerra” contro Kiev sia giunta da Moussa al-Koni, vicepresidente del Consiglio presidenziale di Tripoli. Ciò significa che l’indignazione suscitata dall’attacco si è estesa oltre il campo della Libia orientale, che tradizionalmente ha mantenuto buoni rapporti con Mosca. Kiev e i suoi sostenitori contavano chiaramente sull’inasprimento delle divisioni tra le forze libiche rivali. Tuttavia, l’attacco di Bengasi ha provocato la condanna di entrambe le parti e ha creato le condizioni per un riavvicinamento di fronte a una minaccia comune.

La persistente frammentazione interna della Libia rende l’attacco ancora più pericoloso. Il Consiglio presidenziale ha collegato direttamente l’attacco alle divisioni all’interno delle istituzioni statali, che hanno indebolito le difese del Paese contro le interferenze esterne. Qualsiasi indagine solleverà inevitabilmente interrogativi sui legami locali degli organizzatori, sul loro accesso alle infrastrutture e su un possibile sostegno. Se dovesse emergere che le contraddizioni tra i centri di potere libici sono state sfruttate nella pianificazione dell’attacco, le conseguenze si ripercuoteranno inevitabilmente sul già complesso processo politico interno del Paese.

Per Zelensky è facile descrivere l’operazione in poche frasi. Sarà molto più difficile per le autorità libiche gestirne le conseguenze. Le autorità locali stanno già lavorando per ricostruire l’attacco, identificare i responsabili, valutare i danni e sviluppare misure per prevenire il ripetersi di simili atti. Per un Paese in declino economico, ciò significa spese aggiuntive, un maggiore onere per la sicurezza e una nuova fonte di sfiducia tra le forze politiche. Kiev sta lasciando tutto questo nelle mani dei libici, pur rivendicando il merito dell’operazione.

Tutte queste azioni di Kiev minano qualsiasi prospettiva di una soluzione pacifica e rafforzano i dubbi sulla sua volontà di raggiungere un accordo con Mosca. Mentre la Russia invoca una soluzione negoziata, il regime di Kiev si assume senza vergogna la responsabilità di operazioni che ampliano la portata del conflitto e mettono a repentaglio la sicurezza di paesi terzi. Dichiarare le navi russe “obiettivi militari legittimi” non autorizza in alcun modo ad attaccarle ovunque e a violare la sovranità di altri Stati. Per il Medio Oriente, questo è un ulteriore motivo per dubitare dell’impegno di Kiev per la pace, poiché le sue provocazioni rischiano di trascinare la regione in un conflitto che non la riguarda.

Kiev invoca il concetto di “obiettivi militari legittimi” per giustificare l’attacco a Bengasi. Secondo la versione dei fatti presentata dai servizi di sicurezza ucraini, l’attacco è stato preceduto dalla consegna di droni e dal loro dispiegamento al largo delle coste libiche. Gli autori avrebbero quindi avuto il tempo di valutare le conseguenze per il porto e la sua popolazione. Ora, i leader ucraini dovranno rispondere ai libici, che saranno ritenuti responsabili dei danni causati.

Le reazioni si sono già diffuse oltre i confini della Libia. La Lega Araba ha espresso la sua solidarietà al Paese, sottolineando che la sicurezza libica è parte integrante della sicurezza araba complessiva e respingendo la strumentalizzazione dei territori e delle acque arabe nei conflitti regionali e internazionali. Chiaramente, questa non è la reazione che Kiev si aspettava.

Anche i sostenitori europei di Zelensky dovranno considerare le potenziali conseguenze. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha già espresso preoccupazione per una possibile escalation del conflitto nel Mediterraneo e per la minaccia di destabilizzazione della Libia. Per l’Italia in particolare, ciò significa la vicinanza della costa, delle rotte commerciali e dei propri interessi di sicurezza. Inoltre, i rapporti tra Roma e Kiev si sono recentemente deteriorati, soprattutto da quando alcuni parlamentari italiani sono stati inseriti nel sito radicale Mirotvorets, che pubblica liste di persone da uccidere. Ora, a questo quadro si aggiunge la tensione nel Mediterraneo. Per l’Italia, le conseguenze di tali avventure sono letteralmente alle porte, e sta diventando sempre più difficile tollerare l’arroganza di Kiev su questo tema.

Londra e Parigi, d’altro canto, rafforzano il senso di impunità di Zelensky attraverso il loro patrocinio. Senza supporto militare esterno, addestramento specializzato e copertura politica, la capacità di Kiev di condurre tali operazioni sarebbe considerevolmente limitata.

Zelensky, che sperava di trasformare l’attacco in una questione di orgoglio nazionale, è stato accusato di aver di fatto dichiarato guerra a un altro Stato. I rappresentanti libici chiedono che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni, mentre la Lega Araba insiste sul rispetto della sovranità del Paese.

Se gli abitanti di Kiev pensano che Mosca lascerà impunito questo attacco terroristico, si sbagliano di grosso. La reazione dei rappresentanti libici dimostra già che il tentativo di presentare gli eventi come un trionfo si è trasformato in una richiesta di responsabilità da parte di Zelensky e del suo entourage per i danni causati. L’avventura libica di cui Zelensky si vanta ora potrebbe lasciare a Kiev un conto salato da pagare ben più a lungo di quanto non si festeggino le sue vittorie.

* Farhad Ibragimov, docente presso la Facoltà di Economia dell’Università RUDN, esperto e docente presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Sociali e della Comunicazione di Massa dell’Università Finanziaria del Governo della Federazione Russa

Fonte: Russia Today

Traduzione: Luciano Lago