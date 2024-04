L’attacco dell’Iran a “Israele” rivela che il paese non può impegnarsi in una guerra su più fronti

I media israeliani sottolineano che le debolezze dell’occupazione vengono messe in luce, avvertendo che Israele non dovrebbe impegnarsi in una guerra su più fronti.

Sulla scia delle crescenti tensioni tra l’occupazione israeliana e l’Iran, i media israeliani hanno esaminato attentamente le implicazioni della risposta dell’Iran all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, in Siria. Inoltre, vi è un dibattito crescente sulla capacità dell’occupazione di impegnarsi su più fronti contemporaneamente .

L’ex comandante delle forze di terra israeliane e generale di riserva, Guy Tzur, ha messo in guardia contro la strategia di aprire ulteriori fronti di battaglia, definendola un “grosso errore”.

Tzur, parlando alla televisione israeliana Kan, ha sottolineato i numerosi intoppi storicamente affrontati dall’occupazione israeliana durante tali sforzi, sottolineando che il risultato sarebbe “molto negativo”.

Facendo eco a sentimenti simili, il professore dell’Università di “Tel Aviv”, Israel Sporta, ha sostenuto una rivalutazione della strategia militare delle forze di occupazione, mettendo in discussione il concetto di “grandezza e immenso potere” dell’occupazione israeliana.

Sporta ha liquidato il concetto di “ vittoria assoluta ” propagandato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu definendolo “semplice sciocchezza”.

In risposta all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, l’ex vice capo del Mossad Ram Ben Barak ha riconosciuto le crescenti tensioni causate, sottolineando al contempo la massiccia portata della risposta dell’Iran .

Talya Lankri, ex capo della divisione antiterrorismo del Consiglio di sicurezza nazionale, ha espresso preoccupazione per l’apparente mancanza di deterrenza israeliana contro Hezbollah, ritenendo “inaccettabile” l’attuale situazione nel nord.

In aggiunta al discorso, il membro della Knesset Danny Danon ha sottolineato la necessità di una revisione globale della dottrina di sicurezza israeliana. Danon ha sottolineato l’imperativo di esaminare tutti gli aspetti della strategia di sicurezza israeliana alla luce dell’evoluzione delle dinamiche regionali.

“Israele” rivendica false vittorie

Un articolo sul quotidiano israeliano Jerusalem Post ha scritto di “Israele” che fissa una soglia minima per la “vittoria” su più fronti, sottolineando il suo fallimento nel trattare con Hezbollah e Hamas, le cui capacità sono aumentate nel corso degli anni.

Lo scrittore e analista israeliano Seth Frantzman ha affermato che “Israele” ha iniziato sistematicamente dal basso in ogni guerra per stabilire una soglia minima per la vittoria su più fronti. Ad esempio, ha aggiunto, l’occupazione israeliana non sta cercando di rispondere allo Yemen o all’Iraq; ha evacuato i coloni israeliani dal nord occupato e dai confini di Gaza, il che è la prima volta.

Ha inoltre spiegato che “Israele” si sta concentrando principalmente sull’affrontare la Forza Radwan di Hezbollah e le Brigate Martire Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare di Hamas, poiché sembra credere che sconfiggerle sia una vittoria. Tuttavia, è la radice del problema da una prospettiva analitica.

Combattenti Palestinesi

Hamas imbattuto, sempre più forte

Frantzman ha detto che quando Hamas è stato creato, non aveva brigate organizzate perché era un gruppo molto più piccolo, ma si è trasformato in un “esercito” comprendente battaglioni perché nessuno lo ha fermato.

In tutte le guerre di “Israele” contro Gaza , ha affermato di aver ottenuto risultati positivi contro Hamas, ma in realtà Hamas si è rapidamente ripresa e si è ulteriormente espansa.

Quindi, ha aggiunto, le 24 brigate sono un esempio del fallimento di “Israele” nella gestione del “conflitto con Hamas”, che è diventato esponenzialmente più forte.

Frantzman ha inoltre affermato che molte di queste brigate si sono separate quando è iniziata la guerra a Gaza l’anno scorso, il che significa che le affermazioni sulla sconfitta delle brigate sono vere solo parzialmente “sulla carta”.

Ciò significa anche che Hamas può rimodellarsi rapidamente indipendentemente dalle eventuali perdite che potrebbe subire, poiché può compensarle come ha sempre fatto in passato, ha aggiunto.

Visto che sono più di sei mesi dall’inizio della guerra israeliana a Gaza, Hamas ha ancora una forte presa su gran parte di Gaza, ha detto Frantzman, e questo avviene esattamente perché ha disperso le sue brigate.

Pertanto, valutare la vittoria su Hamas in base al numero dei suoi battaglioni porterà solo alla stessa falsa narrativa di vittoria che “Israele” ha tentato di fornire in passato, ha affermato.

Non è chiaro se l’obiettivo dichiarato della guerra sia sconfiggere Hamas o se Hamas esisterà ancora, ma sembra che l’obiettivo sia stato ridotto alla sola sconfitta delle sue brigate, ha sottolineato Frantzman.

Ha aggiunto che questo vale anche per la tanto menzionata Forza Radwan, sottolineando che le discussioni eccessive sulla sua sconfitta sono anche impostate da “Israele” come un modo per valutare la vittoria contro Hezbollah.

Tuttavia, in realtà, tutti i discorsi su come far allontanare la Forza Radwan dal confine saranno probabilmente privi di significato in termini di forza, come sulle azioni e impatto effettivi di Hezbollah, ha spiegato Franztman.

Ha sottolineato che le capacità di Hezbollah vanno ben oltre la semplice Forza Radwan, e trasformare quest’ultima in un simbolo per Hezbollah è un modo semplice per creare qualcosa e poi fingere di rimuoverlo.

Frantzman ha concluso il suo articolo affermando che, sulla base di questi fatti, la forza di Hezbollah e Hamas è aumentata al punto che “Israele” si astiene dal condurre una guerra su entrambi i fronti per “sconfiggerli” e questo lo ha trascinato in una lunga guerra. con rendimenti decrescenti.

