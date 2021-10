L’Attacco alla Base USA di Al Tanf in Siria segna una svolta nella strategia delle Resistenza

di Ahmed Al-Darzi



La base di Al-Tanf rappresenta la base americana più pericolosa nel Mediterraneo orientale e le sue capacità di intelligence potrebbero superare le basi di intelligence militari britanniche a Cipro.

Pochi giorni dopo la dichiarazione della sala operativa congiunta degli alleati della Siria con la dura risposta alla catena di messaggi del fuoco americano-israeliano all’aeroporto T4 e, una settimana dopo, un doppio messaggio al duo di occupazione e aggressione, in due infidi attentati sulla base degli alleati della Siria a Palmyra, e il massacro di Tayouneh, fino a quando la risposta negoziale è arrivata come primo passo con l’attacco alla base di Al-Tanf, in attesa del secondo passo nel Golan.

Questa base si è trasformata in una preoccupante ossessione per l’asse che si estende da Teheran a Damasco, soprattutto dopo la scoperta del suo nuovo ruolo di protezione degli elementi ISIS, trasferiti dalle carceri di Hasakah, per compiere attacchi alle forze militari siriane nel deserto, e continuare a ostacolare l’apertura sicura dei confini siriano-iracheno. .

Il targeting di questa base da parte della resistenza non era assurdo, ma portava una serie di messaggi chiari con i suoi dettagli, e il primo di questi messaggi era che questo asse si era mosso in modo aperto, chiaro ed esplicito per annunciare il cambiamento della sua precedente strategia di difesa silenziosa, non rispondendo e basandosi sul cambiamento della posizione coordinata russa degli attacchi israeliani per ridurre le vittime tra le forze degli alleati, alla chiara e franca dichiarazione della dura risposta alle forze di aggressione, alla sua attuazione e annuncio, per dire che ci siamo trasferiti al confronto diretto con gli americani, invece di occuparsi di loro attraverso gli strumenti su cui si sta ancora lavorando.

Update



Military source familiar with Al Tanf just confirmed to me that these pictures are from the base.

US troops at Al Tanf, Syria became under drone & rocket attack last night.



Will be cautious until CENTCOM releases its imagery too.



Pix were received by @AuroraIntel pic.twitter.com/CJDUuI663L — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) October 21, 2021

Il secondo messaggio arriva con ciò che i droni hanno trasportato in termini di sito di lancio in Iraq e Siria, confermando che stiamo andando al confronto congiunto dei due paesi con coloro che stanno ancora lavorando per impedire la comunicazione tra di noi, e che la questione è fatale per l’intera Asia occidentale, non solo per i due paesi, e questa regione non può cristallizzarsi in un modo nuovo se non per decisione del suo popolo unito.

Il terzo messaggio che questa operazione ha portato è l’incapacità delle forze armate statunitensi di abbattere uno qualsiasi dei cinque aviogetti, indicativo del livello di alta tecnologia che l’asse ha raggiunto la resistenza utilizzando droni a basso costo e ad alte prestazioni.

L’altro lato del deficit stava nell’evacuare gli americani e i loro strumenti dai loro luoghi di residenza e disperderli lontano da loro, convinti che la dichiarazione del comando rilasciata dalla sala operativa fosse un dovere da attuare, che li rendeva ansiosi ad alto livello , in attesa di una risposta confermata.

La risposta è arrivata un giorno dopo il massacro di funzionari che lavoravano nella Military Housing Corporation, facendo esplodere il loro autobus nel centro della capitale, Damasco, negli Stati Uniti.

Da qui l’importanza del quarto messaggio che dice loro che sono loro stessi, gli USA, che stanno dietro a tutte le operazioni in corso, per ordine o meno, tanto più che l’organizzazione del Fronte Al-Nusra (Fatah al-Sham dopo aver cambiato il nome), che gode della cura americana e protezione, nonostante l’inserimento nell’elenco dei terroristi, e poi i tentativi di esonerarlo. Come partito politico, è accusato di aver compiuto l’operazione, in risposta all’uccisione di quattro suoi dirigenti nel raid aereo su Sarmada, che è il centro dell’attività economica a Idlib.

La risposta non si è limitata alla base di Al-Tanf, ma si è estesa il giorno successivo allo Yemen, dove Ansar Allah si è rivolto a Marib con chiare indicazioni della sua imminente liberazione, oltre al doloroso attacco missilistico aereo all’aeroporto militare di Jizan, e all’uccisione di un certo numero di soldati sauditi, tra cui ufficiali e piloti di elicotteri Apache, oltre al bombardamento di depositi di munizioni a nord di Riyadh.

La Joint Operations Room ha adottato una strategia di espansione difensiva, che si basa sull’incapacità degli Stati Uniti di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata e sull’alto costo umano e finanziario della sua continuazione, con le guerre che ha intrapreso, che spinge per ritirarsi, ripiegare, e provocare il vuoto riempito dalle potenze dell’Asse, da qui l’importanza dell’attacco. Un attacco sulla base di Al-Tanf, per confermare che siamo di fronte a nuove equazioni nella direzione dell’equilibrio, tracciando limiti per ogni azione militare diretta USA-Israele, e che la risposta provenga dal tipo e dal livello dell’atto, e non facendo affidamento sulle pressioni politiche esercitate da Mosca per fermare gli attacchi degli aerei israeliani che sta effettuando su siti e installazioni militari, Un sistema che si è rivelato infruttuoso nell’impedire a Tel Aviv di lanciare ulteriori attacchi.

I negoziati procedono a fuoco, parallelamente ai negoziati economici e politici nell’Asia occidentale nel suo insieme, e non è possibile separare tutti i fascicoli intrecciati in Iran, Iraq, Siria, Libano, Palestina, Yemen e nel resto del Paesi del Golfo.

I siriani, i più colpiti dalla guerra, stanno aspettando una trasformazione positiva fermando la guerra contro di loro e passando a una nuova fase diversa da tutti i decenni che hanno attraversato.Un rinascimento siriano completo nel territorio di un collaboratore non conflittuale .

Fonte: Al-Mayadeen Net

Traduzione: Fadi Haddad