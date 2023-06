L’assurdo, il mediocre e il deficiente

di Antoine Charpentier

Quello che sta accadendo oggi nel mondo in generale, e in Europa in particolare, è incomprensibile a gran parte dell’opinione pubblica. L’Europa si è impegnata in una guerra che non è la sua. Una guerra come le altre che non deve necessariamente avvenire. Sembrerebbe che il linguaggio della ragione e della saggezza abbia perso il suo sublime, lasciando il posto al suono dei cannoni, alla micidiale testardaggine, alla feroce logica economica e finanziaria, alla follia di certi leader che si posizionano al di sopra dei loro popoli. Se ancora alcuni di loro non si considerano un profeta, un inviato speciale dal cielo o addirittura un buon Dio. Il sintomo del falso salvatore è molto in voga in questo momento nel campo occidentale.

Alcuni parlano di ciò che sta accadendo nel mondo oggi, come una lotta tra il bene e il male, una lotta escatologica, tutte queste teorie sono plausibili, ma la maggior parte di ciò che sta accadendo oggi è dovuto a un orgoglio mortale che minaccia di inghiottire tutta l’umanità in un abisso spalancato.

La malattia dell’ego occidentale oggigiorno non è più esclusiva delle donne e dei politici, ma porta con sé persone convinte di essere di buona fede, buona volontà e buon senso. Oggi fagocita individui convinti di essere credenti, religiosi, donne e uomini di fede.

Una cultura generale della mediocrità si sta diffondendo oggigiorno nel campo occidentale, a livello delle élite, ma anche a livello del popolo, tutte le classi messe insieme. Tutti si sforzano di essere come colui che spoglia gli umani anche dei propri istinti, riducendoli a uno stato robotico. Tutti si compiacciono di un individualismo malaticcio, mentre predicano l’amore per il prossimo.

Oggi il vitello d’oro è tornato tra noi, si chiama ombelico, non si chiama “non oltre il mio naso”. Il culto del vitello d’oro è attivo, la parte peggiore è che in molte situazioni è considerato normale. Questo è pericoloso quanto una guerra o un’esplosione atomica. Quest’ultima è già avvenuta nella mente di molti, generando esasperazione, incertezza, dubbio, paura, preoccupazione e smarrimento generale.

I coraggiosi giornalisti, i famosi analisti, i letterati e gli uomini di cultura, i politici passano le loro giornate a dirci che una terza guerra mondiale è possibile. Tuttavia, non si rendono conto che l’esplosione è già avvenuta. Quali potrebbero essere le ragioni di un conflitto militare generalizzato? Per quale scopo? Cosa farebbero per cercare di fermarlo?

Le chiacchiere incessanti si aggiungono all’era della mediocrità che aleggia non solo sul campo occidentale, ma praticamente su tutto il mondo. È deludente l’essere umano creato presumibilmente a immagine del suo Dio. Molti in definitiva pensano che Dio sia morto o che abbia deciso di abbandonare l’umanità al suo destino.

