L’asse di asimmetria si confronta con l’ordine basato su regole

La Terza Guerra Mondiale è qui, e si svolge in modo asimmetrico sui campi di battaglia militare, finanziario e istituzionale, e la lotta è esistenziale. L’egemone occidentale, in verità, è in guerra con il diritto internazionale, e solo “un’azione militare cinetica” può rimetterlo in linea.

L’asse di asimmetria funziona a tutta velocità. Si tratta di attori statali e non statali che utilizzano mosse asimmetriche sulla scena globale per mettere da parte l’ordine occidentale basato su regole guidato dagli Stati Uniti. La sua avanguardia è il movimento di resistenza yemenita Ansarullah.

Ansarullah è assolutamente implacabile. Ha abbattuto un drone MQ-9 Reaper da 30 milioni di dollari con un singolo missile indigeno da 10.000 dollari.

È il primo paese del Sud ad utilizzare missili balistici antinave contro navi commerciali e navi militari statunitensi dirette e/o destinate a proteggere Israele.

A tutti gli effetti, Ansarullah è in guerra con la Marina degli Stati Uniti.

Ansarullah ha sequestrato uno dei veicoli sottomarini autonomi (AUV) ultrasofisticati della marina americana, il Remus 600, un drone sottomarino a forma di siluro in grado di trasportare un enorme carico di sensori, il cui prezzo ammonta a 1,3 milioni di dollari.

Prossimo passo: reverse engineering in Iran? Il Sud del mondo attende con il fiato sospeso, pronto a pagare in valute che non dipendono dal dollaro USA.

Tutto quanto sopra – una rivisitazione marittima del 21° secolo del sentiero di Ho Chi Minh durante la guerra del Vietnam – dimostra che l’egemone potrebbe non essere nemmeno una tigre di carta, ma piuttosto una sanguisuga di carta.

Lula racconta la situazione dal punto di vista del Sud del mondo

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il vero leader del Sud del mondo, ha affrontato la questione del genocidio incessantemente perpetrato da Israele nella Striscia di Gaza.

Lula ha parlato a nome del Brasile, dell’America Latina, dell’Africa, dei 10 BRICS e della stragrande maggioranza del Sud del mondo quando è arrivato dritto al punto e ha definito la tragedia di Gaza per quello che è: un genocidio. Non c’è da meravigliarsi che i tentacoli sionisti nel Nord del mondo – e i suoi vassalli nel Sud del mondo – siano impazziti (dalla rabbia).

I genocidari di Tel Aviv hanno dichiarato Lula persona non gradita in Israele. Eppure Lula non ha ucciso più di 29.000 palestinesi, la stragrande maggioranza dei quali erano donne e bambini.

La storia non perdonerà: saranno i genocidi che, alla fine, saranno giudicati persona non gradita da tutta l’umanità.

Quello che ha detto Lula rappresenta i 10 BRICS in azione: questo ovviamente è stato chiarito prima con Mosca, Pechino, Teheran e, ovviamente, con l’Unione Africana. Lula ha parlato ad Addis Abeba e l’Etiopia è ora membro dei BRICS 10.

Il presidente brasiliano ha mostrato grande intelligenza nel programmare il fact check di Gaza affinché fosse sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Rio. Ben oltre i 10 BRICS, ciò che sta accadendo a Gaza è oggetto di consenso tra i partner non occidentali del G20, che di fatto sono la maggioranza. Tuttavia, nessuno dovrebbe aspettarsi un serio seguito all’interno di un G20 diviso. Il nocciolo del problema risiede nei fatti sul campo.

La lotta dello Yemen per il “nostro popolo” a Gaza è una questione di solidarietà umanistica, morale e religiosa: questi sono i principi fondamentali delle crescenti potenze delle “civilizzazioni” orientali, sia a livello nazionale che negli affari internazionali. Questa convergenza di principi ha creato un collegamento diretto – estrapolandolo alla sfera morale e spirituale – tra l’Asse della Resistenza in Medio Oriente e l’Asse della Resistenza slava nel Donbass.

Asse delal Resistenza in Medio Oriente

Occorre prestare estrema attenzione alla scala temporale. Le forze della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e della Russia hanno trascorso due anni di aspra lotta in Novorossia solo per raggiungere il punto in cui diventa chiaro – sulla base del campo di battaglia e dei fatti cumulativi sul terreno – che i “negoziati” significano solo le condizioni per la capitolazione di Kiev.

Al contrario, il lavoro dell’Asse di Resistenza in Medio Oriente non è nemmeno iniziato. Si può dire che la sua forza e il suo pieno coinvolgimento sovrano debbano ancora essere dispiegati (si pensi a Hezbollah e all’Iran).

Il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah, con la sua proverbiale astuzia, ha lasciato intendere che in realtà non c’è nulla da negoziare sulla Palestina. E se dovesse esserci un ritorno ai confini, sarebbero quelli del 1948. L’Asse della Resistenza comprende che l’intero progetto sionista è illegale e immorale. Ma resta la domanda: come gettarlo, in pratica, nella pattumiera della Storia?

Tra i possibili scenari – dichiaratamente ottimistici – che si profilano all’orizzonte, quello di Hezbollah potrebbe prendere possesso della Galilea in vista di una possibile riconquista del Golan occupato da Israele. Resta il fatto che nemmeno una Palestina unita ha la capacità militare per riconquistare le terre palestinesi rubate.

Le domande che si pongono la stragrande maggioranza dei paesi del Sud che sostengono Lula sono quindi: chi altro, a parte Ansarullah e altri gruppi di pressione, può fare la differenza? Chi oltre ad Ansarullah, Hezbollah e Hashd al-Shaabi (iracheno) si unirà all’Asse di Asimmetria nella lotta per la Palestina? Chi sarebbe pronto a venire e morire in Terra Santa (dopotutto, nel Donbass, solo i russi e i russofoni muoiono per le terre storicamente russe)?

E questo ci porta verso la fine dei giochi: solo un’operazione militare speciale (OMS) in Medio Oriente, fino alla fine, risolverà la tragedia palestinese. Una traduzione di ciò che sta accadendo attraverso l’Asse di Resistenza slavo: “Coloro che rifiutano di negoziare con Lavrov, trattano con Shoigu”.

Il menù, la tavola e gli ospiti

Il segretario di Stato Tony Blinken, neoconservatore nel tempo libero, ha vuotato il sacco definendo l’“ordine internazionale basato sulle regole” che tanto gli sta a cuore: “ Se non sei al tavolo, sei nel menu ”.

Se si segue la propria logica egemonica, è chiaro che la Russia e gli Stati Uniti/NATO sono al tavolo mentre l’Ucraina è sul menu. E il Mar Rosso? Gli Houthi che difendono la Palestina dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e da Israele sono chiaramente al tavolo, mentre i vassalli occidentali che sostengono Israele via mare sono chiaramente nel menu.

E questo è il problema: l’egemone – o, nella terminologia accademica cinese, “i crociati” – ha perso il potere di mettere le carte nominali sul tavolo. La ragione principale di questo crollo di autorità è l’accumulo di seri incontri internazionali sponsorizzati dal partenariato strategico Russia-Cina negli ultimi due anni, dall’inizio dell’operazione militare speciale. Questo implica una pianificazione sequenziale, con obiettivi a lungo termine chiaramente definiti.

Esercitazioni militari Russia Cina

Solo gli stati civilizzati possono farlo, non i casinò neoliberisti plutocratici.

Negoziare con l’egemone è impossibile perché l’egemone stesso impedisce i negoziati (vedi il blocco seriale delle risoluzioni di cessate il fuoco alle Nazioni Unite). Inoltre, l’egemone eccelle nella strumentalizzazione delle sue élite clienti in tutto il Sud del mondo attraverso minacce o kompromat: vedi la reazione isterica dei principali media brasiliani al verdetto di Lula su Gaza.

Ciò che la Russia sta mostrando al Sud del mondo, due anni dopo l’inizio dell’operazione militare speciale, è che l’unico modo per dare una lezione all’egemone deve essere cinetico, o “tecnico-militare”.

Il problema è che nessuno stato nazionale può essere paragonato alla superpotenza nucleare/ipersonica/militare della Russia, che ha il 7,5% del suo bilancio governativo dedicato alla produzione militare. La Russia è e rimarrà sul piede di guerra permanente finché le élite egemoni non torneranno in sé, cosa che potrebbe non accadere mai.

Nel frattempo, l’Asse della Resistenza del Medio Oriente osserva e impara, giorno dopo giorno. È sempre essenziale tenere presente che per tutti i movimenti di resistenza nel Sud del mondo – e questo include anche, ad esempio, gli africani occidentali contro il neocolonialismo francese – le linee di frattura geopolitica non potrebbero essere più chiare.

Si tratta dell’Occidente collettivo contro l’Islam, dell’Occidente collettivo contro la Russia e, prima o poi, gran parte dell’Occidente, anche se con riluttanza, contro la Cina.

Il fatto è che siamo già immersi in una guerra globale che è sia esistenziale che civilizzatrice. Di fronte a un bivio, ci troviamo di fronte a una biforcazione: o un’escalation verso un’aperta “azione militare cinetica” o un aumento delle guerre ibride a diverse latitudini.

Spetta quindi al calmo e raccolto Asse dell’Asimmetria creare corridoi, passaggi e percorsi sotterranei in grado di minare e sovvertire l’ordine internazionale unipolare e basato sulle regole guidato dagli Stati Uniti.

Pepe Escobar

Fonte: The Cradle